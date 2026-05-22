ข่าวต่างประเทศ

ศาลปารีสตัดสินให้ “แอร์แฟรนซ์-แอร์บัส” มีความผิด ต้นเหตุเครื่องบินตกคร่า 228 ศพ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 พ.ค. 2569 08:40 น.| อัปเดต: 22 พ.ค. 2569 08:40 น.
ศาลปารีสตัดสินให้ สายการบินแอร์แฟรนซ์ และ แอร์บัส มีความผิด ต้นเหตุเครื่องบินตกลงมหาสมุทรแอตแลนติกคร่า 228 ศพ โศกนาฎกรรมใหญ่เมื่อปี 52

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ศาลในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตัดสินให้สายการบินแอร์แฟรนซ์และแอร์บัสมีความผิดการฆ่าคนโดยไม่เจตนา หลังเหตุเครื่องบิน AF447 ตกลงมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 228 ศพ เมื่อปี 2552

โดยศาลปารีสระบุว่า สายการบินและผู้ผลิตเครื่องบิน มีความผิดและต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียวจากโศกนาฎกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งสั่งให้ทั้งสองบริษัทชดใช้ค่าเสียหายให้กับเหยื่อทุกคน ครอบครัวละ 8.5 ล้านบาท (225,000 ยูโร)

สำหรับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับเที่ยวบิน AF447 ซึ่งเดินทางจากนครริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ไปยังกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เครื่องบินโดยสารเกิดขัดข้องระหว่างเกิดพายุและตกลงสู่ทะเล

ซึ่งสาเหตุที่ศาลพิพากษาเช่นนี้เนื่องจากพบว่าเครื่องมีปัญหากับเซนเซอร์วัดความเร็วอากาศ ที่ถูกน้ำแข็งบดบังจนอ่านค่าผิดได้ ทำให้นักบินหันหัวเครื่องบินขึ้น และทำให้เครื่องขัดข้อง โดยทางครอบครัวระบุว่าทางแอร์บัสและแอร์แฟรนซ์ทราบถึงปัญหานี้ แต่เลือกจะเมินเฉยและไม่ฝึกฝนนักบินมากพอในการรับมือสถานการณ์เช่นนี้

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

