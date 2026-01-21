ข่าว

ครูเดวิด เตือนคนไทย รับมือสงครามยุคใหม่ หลัง ทรัมป์ ขู่บุกกรีนแลนด์ แฉแผนที่ยึดโลก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 15:03 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 15:03 น.
97
ครูเดวิด ทรัมป์ เตือนคนไทยเกี่ยวกับสงครามยุคใหม่ที่อาจเกิดขึ้น
ภาพจาก : FB/David William

ครูเดวิด เผยหลักฐาน ทรัมป์ ส่งจดหมาย บีบผู้นำนอร์เวย์แลกรางวัลโนเบล พร้อมแชร์ แผนที่ธงชาติสหรัฐฯ ยึดครองแคนาดาและกรีนแลนด์ เตือนคนไทยรับมือสงครามรูปแบบใหม่

โลกวิบัติแน่? ครูเดวิด (David William) ครูสอนภาษาและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวรัวๆ หลายโพสต์ เพื่อเตือนสติคนไทยให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ความขัดแย้งระดับโลกที่อาจเกิดขึ้นจากฝีมือของผู้นำสหรัฐฯ

แฉวีรกรรมเดือด หลักฐานแผนที่ยึดโลก

ครูเดวิดได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า ล่าสุด โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ส่งจดหมายไปถึงผู้นำประเทศนอร์เวย์ โดยมีเนื้อหาใจความในลักษณะข่มขู่ว่า “ในเมื่อประเทศคุณไม่มอบรางวัล Nobel Prize ให้ผม ผมจะแก้แค้นด้วยการบุก Greenland”

ซึ่งประเด็นนี้ทำเอาครูเดวิดถึงกับตั้งคำถามแรงๆ ทิ้งท้ายว่า “นี่คือคนที่สติดีเหรอครับทุกคน กูถามจริง”

แผนที่ที่ทรัมป์แชร์แสดงให้เห็นถึงการยึดครองกรีนแลนด์และแคนาดา
ภาพจาก : FB/David William

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา ทรัมป์ได้แชร์ภาพแผนที่ลงบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นภาพแผนที่ที่ ธงชาติสหรัฐอเมริกา ถูกนำไปปักครอบคลุมพื้นที่ของประเทศ กรีนแลนด์ และ แคนาดา ซึ่งครูเดวิดยืนยันว่าเรื่องนี้ “ไม่พูดเล่น” และเป็นสัญญาณอันตรายที่ชี้ว่าโลกได้ “เลือกคนผิด” ซึ่งอาจนำไปสู่ความหายนะระดับ 100%

สงครามในครั้งนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
ภาพจาก : FB/David William

จากสัญญาณต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ครูเดวิดได้โพสต์เตือนคนไทยด้วยความห่วงใยว่า “สงครามใกล้แล้ว” โดยระบุว่ามีหลักฐานบ่งชี้เยอะมาก และสงครามในครั้งนี้จะมีความแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ “ทุกคนจะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจนอึ้ง ขอให้คนไทยเตรียมตัวและระมัดระวังครับ คนไทยสู้ๆ”

ข่าว

