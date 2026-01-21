ครูเดวิด เตือนคนไทย รับมือสงครามยุคใหม่ หลัง ทรัมป์ ขู่บุกกรีนแลนด์ แฉแผนที่ยึดโลก
ครูเดวิด เผยหลักฐาน ทรัมป์ ส่งจดหมาย บีบผู้นำนอร์เวย์แลกรางวัลโนเบล พร้อมแชร์ แผนที่ธงชาติสหรัฐฯ ยึดครองแคนาดาและกรีนแลนด์ เตือนคนไทยรับมือสงครามรูปแบบใหม่
โลกวิบัติแน่? ครูเดวิด (David William) ครูสอนภาษาและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวรัวๆ หลายโพสต์ เพื่อเตือนสติคนไทยให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ความขัดแย้งระดับโลกที่อาจเกิดขึ้นจากฝีมือของผู้นำสหรัฐฯ
แฉวีรกรรมเดือด หลักฐานแผนที่ยึดโลก
ครูเดวิดได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า ล่าสุด โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ส่งจดหมายไปถึงผู้นำประเทศนอร์เวย์ โดยมีเนื้อหาใจความในลักษณะข่มขู่ว่า “ในเมื่อประเทศคุณไม่มอบรางวัล Nobel Prize ให้ผม ผมจะแก้แค้นด้วยการบุก Greenland”
ซึ่งประเด็นนี้ทำเอาครูเดวิดถึงกับตั้งคำถามแรงๆ ทิ้งท้ายว่า “นี่คือคนที่สติดีเหรอครับทุกคน กูถามจริง”
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา ทรัมป์ได้แชร์ภาพแผนที่ลงบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นภาพแผนที่ที่ ธงชาติสหรัฐอเมริกา ถูกนำไปปักครอบคลุมพื้นที่ของประเทศ กรีนแลนด์ และ แคนาดา ซึ่งครูเดวิดยืนยันว่าเรื่องนี้ “ไม่พูดเล่น” และเป็นสัญญาณอันตรายที่ชี้ว่าโลกได้ “เลือกคนผิด” ซึ่งอาจนำไปสู่ความหายนะระดับ 100%
จากสัญญาณต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ครูเดวิดได้โพสต์เตือนคนไทยด้วยความห่วงใยว่า “สงครามใกล้แล้ว” โดยระบุว่ามีหลักฐานบ่งชี้เยอะมาก และสงครามในครั้งนี้จะมีความแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ “ทุกคนจะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจนอึ้ง ขอให้คนไทยเตรียมตัวและระมัดระวังครับ คนไทยสู้ๆ”
