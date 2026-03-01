ข่าวต่างประเทศ

ปิดฉาก อาลี คาเมเนอี ย้อนเส้นทางอำนาจ 36 ปี ผู้นำอิหร่านที่ถูกสบประมาทสู่ทรราชเขย่าโลก

เผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 18:10 น.
51
ภาพ @AP

สิ้นสุดการรอคอยและการคาดเดา เมื่อรัฐบาลอิหร่านยืนยันอย่างเป็นทางการในเช้าวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 ว่า อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดวัย 86 ปี เสียชีวิตแล้วจากการโจมตีทางอากาศโดยกองกำลังผสมสหรัฐฯ-อิสราเอล ปิดตำนานผู้นำผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของตะวันออกกลางที่ครองอำนาจยาวนานกว่า 3 ทศวรรษ

เส้นทางสู่อำนาจจาก “ผู้นำที่อ่อนแอ” สู่จุดสูงสุด

คาเมเนอีขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดในปี 1989 หลังการเสียชีวิตของอยาตอลเลาะห์ รูฮอลลาห์ โคมินี ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐอิสลาม ในช่วงแรกเขาถูกมองว่าเป็น “ทางเลือกที่อ่อนแอ” และขาดบารมีรวมถึงคุณวุฒิทางศาสนาที่จะเทียบเท่าโคมินีได้ แต่คาเมเนอีใช้ความแยบยลในการสร้างเครือข่ายความมั่นคงที่ซื่อสัตย์ต่อเขาเพียงผู้เดียว โดยเฉพาะกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) จนสามารถกุมอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ในที่สุด

ตลอด 36 ปีใต้การปกครอง คาเมเนอีบริหารประเทศด้วยนโยบายที่แข็งกร้าวต่อตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐฯ และอิสราเอล แต่ในขณะเดียวกันเขาก็แสดงให้เห็นถึง “ความยืดหยุ่นที่กล้าหาญ” เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตที่อาจส่งผลต่อความอยู่รอดของระบอบ เช่น การยอมตกลงในดีลนิวเคลียร์ปี 2015 เพื่อแลกกับการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร

อยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุด กำลังกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมที่กรุงเตหะรานของอิหร่าน 17 ก.พ.2026 (Office of the Iranian Supreme Leader via AP)

อย่างไรก็ตาม ในด้านการเมืองภายใน คาเมเนอีถูกจดจำในฐานะผู้นำที่สั่งปราบปรามกลุ่มผู้เห็นต่างอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการประท้วงผลเลือกตั้งในปี 2009 หรือการประท้วงครั้งใหญ่ในปี 2022 จากการเสียชีวิตของ “มาห์ซา อามินี” และล่าสุดในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งมีการสั่งใช้กำลังขั้นเด็ดขาดจนมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

ผู้นำสูงสุดอิหร่านคนนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่เขาเรียกว่า “มหาปีศาจ” (The Great Satan) และอิสราเอลที่เขาเปรียบเป็น “เนื้อร้าย” เขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการผลักดันโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน โดยอ้างว่าเป็นไปเพื่อสันติภาพและศักดิ์ศรีของชาติ แม้จะยอมตกลงในดีลนิวเคลียร์ปี 2015 แต่เขาก็กลับมามีท่าทีแข็งกร้าวอีกครั้งหลังจากที่สหรัฐฯ ภายใต้รัฐบาลทรัมป์ถอนตัวในปี 2018

ชาวมุสลิมชีอะห์ร่วมไว้อาลัยผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ระหว่างการประท้วงต่อต้านสหรัฐฯ และอิสราเอล ในเมืองศรีนาการ์ เขตแคชเมียร์ที่อยู่ภายใต้การปกครองของอินเดีย 1 มี.ค. 2026 (AP Photo/Mukhtar Khan)

จุดจบของทรราช ปิดตำนานท่ามกลางเปลวเพลิง

การเสียชีวิตของคาเมเนอีในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่รุนแรงที่สุดในชีวิตทางการเมืองของเขา ปฏิบัติการ “Epic Fury” ของสหรัฐฯ และอิสราเอล มุ่งเป้าโจมตีศูนย์กลางอำนาจในเตหะรานอย่างแม่นยำจนอาคารที่พักและที่ทำงานของเขาพังพินาศ ภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันความเสียหายหนักหน่วง ซึ่งนับเป็นความพ่ายแพ้ครั้งยิ่งใหญ่ของระบอบที่เขาพยายามสร้างมาตลอดชีวิต

การจากไปของคาเมเนอีทิ้งสุญญากาศทางอำนาจครั้งใหญ่ไว้ในอิหร่าน เนื่องจากเขาไม่ได้วางตัวทายาททางการเมืองที่ชัดเจนไว้ แม้ว่าลูกชายของเขา โมจทาบา คาเมเนอี จะถูกวางตัวให้มีบทบาทสำคัญในกำลังบาซิจ (Basij) แต่อนาคตของระบอบการปกครองนี้กำลังเผชิญกับแรงบีบทั้งจากปฏิบัติการทางทหารภายนอกและแรงกดดันจากประชาชนภายในที่โหยหาการเปลี่ยนแปลง

แม้รัฐธรรมนูญระบุให้สภาผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้คัดเลือกผู้นำคนใหม่ แต่ในทางปฏิบัติ กองกำลังไออาร์จีซี (IRGC) อาจเข้ามามีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงและกุมทิศทางของประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านที่เต็มไปด้วยขวากหนามนี้.

RNZ , Washingtonpost

ผู้ประท้วงคนหนึ่งถือภาพเหมือนของอยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ระหว่างการประท้วงต่อต้านการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลในหลายเมืองทั่วอิหร่าน ณ สะพานที่มุ่งหน้าไปยังเขตกรีนโซน ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงแบกแดด ประเทศอิรัก 28 ก.พ. 2026 (AP Photo/Hadi Mizban)
ผู้ศรัทธาประกอบพิธีละหมาดวันศุกร์ใต้ภาพเหมือนของผู้นำสูงสุด อยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี ณ มัสยิดอิหม่าม โคมัยนี ในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน 27 ก.พ. 2026 (AP Photo/Vahid Salemi)
ภาพถ่ายชุดนี้แสดงบุคคลสำคัญทางการเมืองและศาสนาของอิหร่าน แถวบนจากซ้ายไปขวา ได้แก่ อยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุด, มาซูด เปเซชเกียน ประธานาธิบดี, อับบาส อาราคชี รัฐมนตรีต่างประเทศ, อาลี ลาริจานี ที่ปรึกษาด้านนโยบายสาธารณะของคาเมเนอี, โกลาม ฮอสเซน โมห์เซนี เอเจฮี ประธานศาลสูงสุด, โมฮัมหมัด-อาลี โมวาเฮดี เคอร์มานี หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญของสภา และอาหมัด จันนาตี เลขาธิการสภาผู้พิทักษ์ แถวล่างจากซ้ายไปขวา ได้แก่ โมฮัมหมัด โกลปาเยกานี หัวหน้าคณะทำงานของคาเมเนอี, อาลี อัคบาร์ เวลายาตี ที่ปรึกษาด้านกิจการระหว่างประเทศของคาเมเนอี, คามาล คาราซี ที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของคาเมเนอี, โมฮัมหมัด เรซา อาเรฟ รองประธานาธิบดีคนแรก, โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภา, อาหมัด คาตามี อิหม่ามละหมาดวันศุกร์ในกรุงเตหะราน และโมจตาบา คาเมเนอี บุตรชายของผู้นำสูงสุด (AP Photo/File)
ผู้สนับสนุนรัฐบาลรวมตัวกันเพื่อไว้อาลัยหลังจากสถานีโทรทัศน์ของรัฐประกาศอย่างเป็นทางการถึงการเสียชีวิตของอยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค.2026 (AP Photo/Vahid Salemi)
.(AP Photo/Channi Anand)
ชาวมุสลิมชีอะห์ร่วมกันละหมาด โดยมีคนหนึ่งถือรูปถ่ายของอยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ระหว่างการประท้วงต่อต้านการสังหารเขาในการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอล ที่เมืองศรีนาการ์ ในแคชเมียร์ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของอินเดีย 1 มี.ค.2026 (AP Photo/Mukhtar Khan)
ชาวมุสลิมชีอะห์ร่วมไว้อาลัยต่อการสังหารอยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ระหว่างการประท้วงต่อต้านสหรัฐฯ และอิสราเอล ในเมืองศรีนาการ์ เขตแคชเมียร์ที่อยู่ภายใต้การปกครองของอินเดีย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค.2026 (AP Photo/Mukhtar Khan)
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันว่า อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน เสียชีวิตแล้ว
ภาพ Facebook @Saudi Gazette

