ด่วน! สื่ออิหร่านแฉถล่ม “สำนักงาน CIA” กลางดูไบราบคาบ หลังเปิดศึกล้างแค้นระลอกใหญ่

เผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 16:05 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 16:08 น.
50
สำนักงานซีไอเอที่ดูไบ ถูกขีปนาวุธอิหร่านโจมตี


สถานการณ์ตะวันออกกลางวิกฤตถึงขีดสุด! สื่อกระบอกเสียงอิหร่านรายงานการยิงขีปนาวุธถล่ม “สำนักงานใหญ่ CIA” ในนครดูไบของยูเออี หลังประกาศสงครามล้างแค้นการตายของผู้นำสูงสุด ขณะที่ฐานทัพสหรัฐฯ ในกาตาร์ คูเวต และบาห์เรน ถูกถล่มหนักในเวลาเดียวกัน

รายงานจาก “สำนักข่าว Fars” ของอิหร่าน ระบุว่า ในปฏิบัติการตอบโต้ระลอกล่าสุด กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ได้ยิงขีปนาวุธพุ่งเป้าไปที่ สำนักงานสาขาของสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐฯ หรือ ซีไอเอ (CIA) ซึ่งตั้งอยู่ในดูไบ โดยอ้างว่า เป็นการทำลายศูนย์กลางการวางแผนที่อยู่เบื้องหลังความขัดแย้งในภูมิภาค แม้ว่าทางฝั่งสหรัฐฯ และยูเออีจะยังไม่มีการยืนยันสถานะความเสียหายของอาคารดังกล่าวอย่างเป็นทางการ แต่มีรายงานเสียงระเบิดดังสนั่นต่อเนื่องในดูไบเป็นวันที่สอง

นอกจากเป้าหมายในดูไบแล้ว อิหร่านยังระดมยิงขีปนาวุธและโดรนเข้าใส่ฐานทัพสหรัฐฯ อย่างน้อย 5 แห่งในภูมิภาค ได้แก่

  1. อัล-อูเดอิด (กาตาร์) – ฐานทัพสหรัฐฯ ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
  2. อัลซัลมิยา (คูเวต) – ถูกโจมตีหนักจนต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
  3. อัลดาฟรา (ยูเออี) – ฐานทัพอากาศสำคัญใกล้กรุงอาบูดาบี
  4. กองเรือที่ 5 บาห์เรน – ศูนย์บัญชาการทัพเรือสหรัฐฯ ที่ถูกระบุว่าได้รับความเสียหายบางส่วน
  5. ฐานทัพอากาศกรุงฮัสซัน (จอร์แดน) – ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐฯ

ผลจากการโจมตีทำให้ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สั่งปิดน่านฟ้าบางส่วนกะทันหัน สายการบินยักษ์ใหญ่ทั้งเอมิเรตส์และ อิติฮัดต้องระงับเที่ยวบินทั้งหมดจนถึงวันที่ 2 มีนาคม ทิ้งให้นักท่องเที่ยวหลายแสนคนติดค้างอยู่ที่สนามบิน นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการของยูเออียังประกาศให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเปลี่ยนไปใช้การ “เรียนออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ 2-4 มีนาคม เพื่อความปลอดภัยของพลเรือน




จับตาท่าทีสหรัฐฯ “เราจะตอบโต้ด้วยกำลังที่โลกไม่เคยเห็น”

ด้าน โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ส่งสารเตือนอิหร่านผ่านโซเชียลมีเดียว่า หากการโจมตีทรัพย์สินของสหรัฐฯ ยังไม่หยุดลง สหรัฐฯ พร้อมที่จะใช้กำลังรบในระดับที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เข้าจัดการกับอิหร่านให้สิ้นซาก

ขณะที่นานาชาติรวมถึง “จีน” ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีเพื่อป้องกันสงครามโลกครั้งที่ 3 (ดูคลิป).

ที่มา : breakingthenews.net

ขีปนาวุธพุ่งเป้าไปที่ สำนักงานสาขาของสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐฯ (CIA) ซึ่งตั้งอยู่ในดูไบ

ควันลอยขึ้นหลังการโจมตีด้วยโดรนของอิหร่าน บริเวณท่าเรือดูไบ ยูเออี วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 2026 (AP Photo/Fatima Shbair)














