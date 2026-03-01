ด่วน! สื่ออิหร่านแฉถล่ม “สำนักงาน CIA” กลางดูไบราบคาบ หลังเปิดศึกล้างแค้นระลอกใหญ่
สถานการณ์ตะวันออกกลางวิกฤตถึงขีดสุด! สื่อกระบอกเสียงอิหร่านรายงานการยิงขีปนาวุธถล่ม “สำนักงานใหญ่ CIA” ในนครดูไบของยูเออี หลังประกาศสงครามล้างแค้นการตายของผู้นำสูงสุด ขณะที่ฐานทัพสหรัฐฯ ในกาตาร์ คูเวต และบาห์เรน ถูกถล่มหนักในเวลาเดียวกัน
รายงานจาก “สำนักข่าว Fars” ของอิหร่าน ระบุว่า ในปฏิบัติการตอบโต้ระลอกล่าสุด กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ได้ยิงขีปนาวุธพุ่งเป้าไปที่ สำนักงานสาขาของสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐฯ หรือ ซีไอเอ (CIA) ซึ่งตั้งอยู่ในดูไบ โดยอ้างว่า เป็นการทำลายศูนย์กลางการวางแผนที่อยู่เบื้องหลังความขัดแย้งในภูมิภาค แม้ว่าทางฝั่งสหรัฐฯ และยูเออีจะยังไม่มีการยืนยันสถานะความเสียหายของอาคารดังกล่าวอย่างเป็นทางการ แต่มีรายงานเสียงระเบิดดังสนั่นต่อเนื่องในดูไบเป็นวันที่สอง
นอกจากเป้าหมายในดูไบแล้ว อิหร่านยังระดมยิงขีปนาวุธและโดรนเข้าใส่ฐานทัพสหรัฐฯ อย่างน้อย 5 แห่งในภูมิภาค ได้แก่
- อัล-อูเดอิด (กาตาร์) – ฐานทัพสหรัฐฯ ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
- อัลซัลมิยา (คูเวต) – ถูกโจมตีหนักจนต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
- อัลดาฟรา (ยูเออี) – ฐานทัพอากาศสำคัญใกล้กรุงอาบูดาบี
- กองเรือที่ 5 บาห์เรน – ศูนย์บัญชาการทัพเรือสหรัฐฯ ที่ถูกระบุว่าได้รับความเสียหายบางส่วน
- ฐานทัพอากาศกรุงฮัสซัน (จอร์แดน) – ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐฯ
ผลจากการโจมตีทำให้ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สั่งปิดน่านฟ้าบางส่วนกะทันหัน สายการบินยักษ์ใหญ่ทั้งเอมิเรตส์และ อิติฮัดต้องระงับเที่ยวบินทั้งหมดจนถึงวันที่ 2 มีนาคม ทิ้งให้นักท่องเที่ยวหลายแสนคนติดค้างอยู่ที่สนามบิน นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการของยูเออียังประกาศให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเปลี่ยนไปใช้การ “เรียนออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ 2-4 มีนาคม เพื่อความปลอดภัยของพลเรือน
จับตาท่าทีสหรัฐฯ “เราจะตอบโต้ด้วยกำลังที่โลกไม่เคยเห็น”
ด้าน โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ส่งสารเตือนอิหร่านผ่านโซเชียลมีเดียว่า หากการโจมตีทรัพย์สินของสหรัฐฯ ยังไม่หยุดลง สหรัฐฯ พร้อมที่จะใช้กำลังรบในระดับที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เข้าจัดการกับอิหร่านให้สิ้นซาก
ขณะที่นานาชาติรวมถึง “จีน” ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีเพื่อป้องกันสงครามโลกครั้งที่ 3 (ดูคลิป).
ที่มา : breakingthenews.net
