ข่าว

รวบ 2 สาวอูกันดา ลักลอบค้าประเวณีในพะงัน อ้างรายได้ครึ่งล้านต่อเดือน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 08:46 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 08:46 น.
87
ขอบคุณภาพจาก : MGR

รวบ 2 สาวอูกันดา ลักลอบค้าประเวณีในพะงัน หลังได้รับรายงานว่านักท่องเที่ยวอิสราเอลทรัพย์สินหาย หลังใช้บริการ อ้างรายได้ครึ่งล้านต่อเดือน

พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนำร่อง มอบหมายให้ พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 นำกำลังชุดสืบสวน บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุกเข้าทำการจับกุมหญิงชาวต่างชาติ 2 ราย ในข้อหากล่าวหาลักลอบค้าประเวณีในพื้นที่เกาะพะงัน

โดยการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลร้องเรียนว่าทรัพย์สินตนเองสูญหาย ภายหลังจากการซื้อบริการทางเพศกับหญิงอูกันดา เจ้าหน้าที่จึงวางแผนล่อซื้อผ่านแอปพลิเคชัน WhatsApp และพบว่าพิกัด บ้านพักไม่มีเลขที่ในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนล่อซื้อในราคา 5,000 บาท พร้อมถ่ายสำเนาเอกสารธนบัตรเอาไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน โดยขอซื้อบริการทั้ง 2 คน พร้อมส่งสายลับเข้าประกบและเมื่อสายลับส่งสัญญาณตามที่นัดหมาย เจ้าหน้าที่ ที่ซุ่มดูอยู่จึงเข้าแสดงตัวตรวจค้น พบผู้ต้องหาทั้ง 2 รายอยู่ภายในบ้านพักหลังดังกล่าว พร้อมด้วยนักท่องเที่ยวชายอีกรายที่มาใช้บริการก่อนหน้า

จากการตรวจสอบทราบชื่อผู้ก่อเหตุว่าเป็นหญิงอูกันดาทั้งสองคน ได้แก่ นางเจเน็ท อายุ 32 ปี และ นางมาเรียม อายุ 29 ปี ซึ่งทั้งสองให้การว่า ได้เดินทางเข้ามา ท่องเที่ยว บนเกาะพะงัน และ ได้อาศัยพื้นที่เกาะพะงัน เพื่อแอบแฝงและลักลอบค้าประเวณีบนมานานกว่า 2 เดือน มีลูกค้าชาวต่างชาติเฉลี่ยวันละ 3-4 คน รวม แล้วกว่า 180 รายในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา สร้างรายได้เฉลี่ยสูงถึง 500,000 บาทต่อเดือน โดยเงินทั้งหมดจะถูกรวบรวมส่งกลับไปให้ครอบครัวที่ประเทศอูกันดา

เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้แจ้งข้อหา “มั่วสุม ลักลอบค้าประเวณี เพื่อประโยชน์ในการค้าประเวณีของตนเอง หรือ ผู้อื่น และ โฆษณาชักชวน หรือ แนะ นำด้วยวิธีใดไปยังสาธารณะในลักษณะที่เห็นได้ว่าเป็นการติดต่อเพื่อการค้าประเวณี” ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

แรงงานไทยในอิสราเอล อาบน้ำยังไม่เสร็จ ใส่ผ้าถุงวิ่งหนีตายเข้าบังเกอร์

5 นาที ที่แล้ว
ประกันสังคมเปิดรับสมัครงานเงินเดือนสูงสุด 180,000 บาท ข่าว

ประกันสังคม รับสมัครงาน เงินเดือนสูงสุด 1.8 แสน เมนต์สนั่น สงสัยตำแหน่งอะไร?

17 นาที ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569 เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 2 มี.ค. 69 ไทยยังไม่ขยับ แม้น้ำมันโลกพุ่งจากสงครามตะวันออกกลาง

24 นาที ที่แล้ว
&quot;บอส ณวัฒน์&quot; เคลียร์ชัดภาพ &quot;แอน จักรพงษ์&quot; โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว บันเทิง

“บอส ณวัฒน์” เคลียร์ชัดภาพ “แอน จักรพงษ์” โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอล สั่งประชาชนในเลบานอนอพยพ เตรียมตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์

30 นาที ที่แล้ว
เรวัชเตือนเตวรากร ข่าวกีฬา

“อย่าหลงตัวเอง!” ท่านเรวัช สับแรง เต วรากร ปมไม่ย้ายตามโค้ชสกล

36 นาที ที่แล้ว
พรรคเพื่อไทย แถลงจุดยืน ห่วงวิกฤตตะวันออกกลาง ข่าวการเมือง

พรรคเพื่อไทย แถลงจุดยืน ห่วงวิกฤตตะวันออกกลาง จี้รัฐบาลเตรียมแผนอพยพคนไทยทันที

53 นาที ที่แล้ว
ราคาน้ำมันโลกพุ่ง เหตุอิหร่าน เปิดฉากโจมตี เรือบรรทุกน้ำมัน ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

ราคาน้ำมันโลกพุ่ง เหตุอิหร่าน เปิดฉากโจมตี เรือบรรทุกน้ำมัน ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ

53 นาที ที่แล้ว
สไตลิสต์วงในเผย ทอม ฮอลแลนด์และเซนเดยาแต่งงานแล้ว ข่าวต่างประเทศ

วงในยืนยัน ทอม ฮอลแลนด์-เซนเดยา แต่งงานแล้ว เซอร์ไพรส์ ชุดเจ้าสาวสวยมาก

57 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” สั่งเร่งผลสอบ ไขข้อสงสัย “สีดอหูพับ” ล้ม จี้เอาผิดหากบกพร่อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ริตา พานาฮี พิธีกรรายการ Sky News กล่าวประณามคาเมเนอีผู้ตกสู่อำนาจอย่างรุนแรงด้วยถ้อยคำภาษาเปอร์เซีย ข่าว

ผู้ประกาศข่าวสาว หลุดหยาบ! หลังอ่านข่าว “คาเมเนอี” ลาโลกกะทันหัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปเดือด หญิงอิหร่านซัดรัฐบาลต้นเหตุสงคราม ลั่นประชาชนไม่เอามา 47 ปี ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด หญิงอิหร่านซัดรัฐบาลต้นเหตุสงคราม ลั่นประชาชนไม่เอามา 47 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้นสายการบินเอเชีย ร่วงระนาว หลังปิดน่านฟ้า หนีสงครามอิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

หุ้นสายการบินเอเชีย ร่วงหนัก หลังปิดน่านฟ้า หนีสงครามอิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แดนเซอร์ “กระแต อาร์สยาม” หายตัวปริศนา ขาดการติดต่อ หวั่นโดนหลอกไปเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำปั้น บาซู นักร้องดังยุค 90 สูญเสียคุณพ่อ ข่าวต่างประเทศ

กำปั้น บาซู นักร้องยุค 90 สูญเสียคุณพ่อ เผยประโยคบีบหัวใจ ภาพสุดท้ายก่อนจากลา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อเมริกา-กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ ร่วมประณามอิหร่าน โจมตีประเทศเพื่อนบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประชาชนหลายแสนคนติดค้างเนื่องจากศูนย์กลางการคมนาคมปิดทำการ ข่าวต่างประเทศ

วิกฤตน่านฟ้าปิด! นักเดินทางนับแสนตกค้างทั่วตะวันออกกลาง อังกฤษเตรียมแผนอพยพใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ อังกฤษ ไฟเขียวสหรัฐฯ ใช้ฐานทัพโจมตี อิหร่าน หลังไซปรัสโดนถล่ม ข่าวต่างประเทศ

นายกฯ อังกฤษ ไฟเขียวสหรัฐฯ ใช้ฐานทัพโจมตี อิหร่าน หลังไซปรัสโดนถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงครามโลกครั้งที่ 3 ส่อปะทุจากวิกฤตตะวันออกกลาง ข่าวต่างประเทศ

สงครามโลกครั้งที่ 3 มีโอกาสเกิดขึ้นไหม? ส่องกฎหมายเกณฑ์ทหารใหม่ จากวิกฤตตะวันออกกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน เผยตาย 153 ศพ โรงเรียนหญิงล้วนถูกถล่ม โบ้ยฝีมือ “มะกัน-อิสราเอล”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิดวิเคราะห์หลังสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

ครูเดวิด เตือนสงครามยืดเยื้อ-เศรษฐกิจพัง คนตายมหาศาล ลั่น ขอเป็นคนไทยเถอะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอลโลกอยู่ในภาวะเสี่ยง: การเข้าร่วมของอิหร่านไม่แน่นอน หลังการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอล ข่าวกีฬา

อิหร่าน ส่อถอนตัวฟุตบอลโลก 2026 หลังสหรัฐ-อิสราเอลถล่มหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน แนะ รัฐบาลเดินหน้า 3 ภารกิจ รับมือศึกตะวันออกกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

จับตา “เมสซี่” เตรียมนำทัพอินเตอร์ ไมอามี เข้าพบ โดนัลด์ ทรัมป์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” คาดใช้เวลา 4 สัปดาห์ สู้กับอิหร่าน พร้อมแก้แค้นให้ทหารสหรัฐฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 08:46 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 08:46 น.
87
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคาน้ำมันวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569

ราคาน้ำมันวันนี้ 2 มี.ค. 69 ไทยยังไม่ขยับ แม้น้ำมันโลกพุ่งจากสงครามตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
&quot;บอส ณวัฒน์&quot; เคลียร์ชัดภาพ &quot;แอน จักรพงษ์&quot; โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว

“บอส ณวัฒน์” เคลียร์ชัดภาพ “แอน จักรพงษ์” โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569

อิสราเอล สั่งประชาชนในเลบานอนอพยพ เตรียมตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
เรวัชเตือนเตวรากร

“อย่าหลงตัวเอง!” ท่านเรวัช สับแรง เต วรากร ปมไม่ย้ายตามโค้ชสกล

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
Back to top button