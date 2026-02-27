จบไม่สวย นักร้องดัง สารภาพตัดขาดพ่อแม่ ปมปัญหาเรื่องเงิน
“ชินดง Super Junior” สารภาพตัดขาดพ่อแม่ ปมปัญหาเรื่องเงิน พร้อมเผยครอบครัวมีสายเลือดร่างทรง
เบื้องหลังรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของพี่ชินดง ซ่อนเรื่องราวความหนักอึ้งไว้มากมายทีเดียว สรุปประเด็นร้อนจากรายการวาไรตี้ “운명전쟁49” (Fate War 49) ทางสตรีมมิง Disney+ (อีพี 8) เมื่อ ชินดง (Shindong) สมาชิกวง Super Junior ผู้มักจะสร้างเสียงหัวเราะให้แฟนๆ เสมอ ได้มานั่งให้หมอดูชื่อดังเปิดดวงชะตา แต่กลับกลายเป็นการเปิดใจเล่าเรื่องราวครอบครัวที่ทำเอาหลายคนถึงกับจุกอก ทั้งเรื่องการตัดขาดกับพ่อแม่ อาการป่วยของคุณปู่ และความลับเรื่องสายเลือดในครอบครัวครับ
หมอดู “ซอลฮวา” ทักว่าเขามีคุณย่าเป็นร่างทรง ซึ่งชินดงยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง แถมพิธีกรร่วมอย่าง จอนฮยอนมู ยังทำนายเพิ่มว่าชินดงมีเซนส์แรงมาก เคยไปเตือนเกิร์ลกรุ๊ปวงหนึ่งให้ระวังตัว แล้วหลังจากนั้นวงนั้นก็มีข่าวเดตหลุดออกมาจริงๆ หมอดูแนะนำว่าพลังงานดวงวิญญาณในตัวเขาแรงมาก การใช้ชีวิตในวงการบันเทิง ร้องรำทำเพลงต่อไปคือทางออกที่ดีที่สุดแล้ว
ชินดงถูกทักว่าดวงทำธุรกิจกำลังมา ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่ากำลังซุ่มเตรียมทำธุรกิจร้านอาหารอยู่จริงๆ หมอดูแนะนำว่าเขาเหมาะจะเป็นเจ้าของกิจการบริหารงานอย่างเดียว อย่าลงมือทำอาหารเอง และจะมีจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในปี 2028 แต่ก็เตือนให้ระวังเรื่องเงินรั่วไหลให้ดี
หมอดูทักแม่นจนขนลุกเรื่องโรคทางสมองหรือระบบประสาทในครอบครัว ชินดงยืนยันด้วยความตกใจว่าคุณปู่ของเขากำลังป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมอยู่จริงๆ หมอดูจึงเตือนให้ชินดงดูแลสุขภาพตัวเองและอย่าโหมงานหนักเกินไป
เมื่อหมอดูสัมผัสได้ถึงพลังงานของคนเป็นแม่ที่พยายามจะเป็นใหญ่แต่กลับสร้างปัญหา ชินดงจึงสารภาพตรงๆ ว่า ปัจจุบันเขาไม่ได้ติดต่อกับพ่อแม่แล้ว มีสาเหตุหลักมาจากเรื่องเงิน เขาเล่าว่าเวลาให้ค่าใช้จ่ายรายเดือน พ่อแม่มักจะขอเบิกเป็นเงินก้อนใหญ่ทีเดียว แต่พอนำเงินก้อนโตไป ก็มักจะถูกหลอกหรือนำไปลงทุนผิดพลาดจนหมดตัว ครอบครัวเคยสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดไปกับการลงทุนพลาดในปี 2015
จากบาดแผลในครอบครัว ทำให้ชินดงยอมรับว่าเขารู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวมาก นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขามักจะแสดงออกในรายการทีวีอยู่บ่อยๆ ว่าอยากแต่งงาน เพราะเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้าง “ครอบครัวที่สอง” เป็นของตัวเองให้สำเร็จ
เส้นทางวงการบันเทิง “ชินดง Super Junior” ไอดอลผู้ฉีกกฎเกณฑ์ สู่ผู้กำกับมือทอง
ชินดง สมาชิกวงบอยแบนด์ระดับตำนาน Super Junior ภาพลักษณ์แตกต่างจากไอดอลพิมพ์นิยมในยุคนั้น มีพรสวรรค์ด้านการเต้น อารมณ์ขัน และความสามารถเบื้องหลังที่หาตัวจับยาก
ชินดงเข้าวงการจากการประกวด SM Best Youth Contest ในปี 2005 คว้ารางวัลชนะเลิศทั้งสาขา “นักเต้นยอดเยี่ยม” และ “นักแสดงตลกยอดเยี่ยม” การันตีความสามารถที่ครบเครื่องตั้งแต่ก่อนเดบิวต์
เดบิวต์กับ Super Junior ปี 2005 รับตำแหน่งนักเต้นนำ และแร็ปเปอร์ แม้จะมีรูปร่างท้วม แต่ทักษะการเต้น Popping และ Locking ของเขานั้นคมกริบและพริ้วไหวมาก จนได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมวงการ
ยูนิตย่อย ชินดงเป็นสมาชิกหลักในยูนิตสายฮาและเพลงจังหวะสนุกๆ อย่าง Super Junior-T (เพลงแนวทร็อต) และ Super Junior-Happy
ด้วยไหวพริบ ความตลกหน้าตาย และจังหวะซิทคอม ทำให้ชินดงกลายเป็นลูกรักของรายการโทรทัศน์เกาหลี เขาจัดรายการวิทยุ ShimShimTapa (Stop the Boring Time) ยาวนานกว่า 6 ปี (2008-2014) ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการวิทยุรอบดึกที่เรตติ้งดีที่สุดและเป็นที่รักของแฟนๆ
ชินดงเจ้าพ่อวาไรตี้ เป็นขาประจำและพิธีกรในรายการดังมากมาย เช่น Strong Heart, Star King และในยุคหลังคือรายการไขปริศนาสุดฮิตอย่าง The Great Escape ที่โชว์ให้เห็นว่านอกจากตลกแล้ว เขายังเป็น “มันสมอง” ของทีมในการแก้ปริศนายากๆ ด้วย รวมถึงการไปปรากฏตัวสร้างสีสันใน Knowing Bros อยู่บ่อยครั้ง
บทบาทเบื้องหลัง ผู้กำกับชินดง
ชินดงผันตัวมาเอาดีด้านโปรดักชันภาพและวิดีโอ ก่อตั้ง Walala Crew สร้างทีมโปรดักชันของตัวเอง รับหน้าที่เป็นผู้กำกับ (Director) อย่างเต็มตัว เป็นคนกำกับมิวสิกวิดีโอให้กับศิลปินดังมากมาย เช่น EXO, Red Velvet, NCT, Celeb Five รวมถึงเพลงของวง Super Junior และโปรเจกต์ของ SM Station
ชินดงมีส่วนร่วมในการออกแบบเวที วีทีอาร์ (VTR) และคุมโปรดักชันในคอนเสิร์ตระดับโลกของวงอย่าง Super Show มาหลายทัวร์
นอกจากผลงานในวงการ ชินดงยังเป็นแรงบันดาลใจเรื่องการดูแลสุขภาพ เขาเคยเผชิญกับปัญหาสุขภาพจากน้ำหนักตัวที่มากเกินไป ทำให้เขาตัดสินใจเข้าคอร์สลดน้ำหนักอย่างจริงจังจนลดไปได้กว่า 30 กิโลกรัม แม้จะมีภาวะโยโย่บ้างตามธรรมชาติของร่างกาย แต่ปัจจุบันเขาก็ยังคงพยายามรักษาสมดุลสุขภาพเพื่อให้สามารถทำงานในวงการบันเทิงต่อไปได้ยาวนานครับ
