ช็อก พระเอกดัง อำลากะทันหัน หลังโดนหลอกเงินพันล้าน จนหมดตัว
จางดงจู นักแสดงเกาหลี ประกาศอำลาวงการบันเทิงกะทันหัน หลังคนร้ายแฮกมือถือแบล็กเมล์จนสูญเงินพันล้านวอน ปิดฉากเส้นทางบันเทิงเกือบ 10 ปี ต้นสังกัดยอมรับติดต่อไม่ได้ ถอดประวัติออกจากเว็บไซต์แล้ว
จางดงจู นักแสดงชาวเกาหลีใต้ วัย 32 ปี โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2026 ประกาศยุติอาชีพนักแสดงอย่างเป็นทางการ เขาขอบคุณแฟนคลับ ผู้กำกับ ทีมงาน รวมถึงเพื่อนนักแสดงที่คอยสนับสนุนมาตลอด พร้อมบอกความในใจว่าทุกช่วงเวลาหน้ากล้องคือช่วงเวลาที่เปล่งประกายที่สุดในชีวิต
การประกาศอำลาวงการเกิดขึ้นกะทันหัน ต้นสังกัดของจางดงจูไม่ทราบเรื่องมาก่อน ทีมงานพยายามติดต่อนักแสดงหนุ่มแต่ไม่สามารถติดต่อได้ ล่าสุดค่ายลบประวัติของเขาออกจากเว็บไซต์แล้ว
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคม 2026 จางดงจูเคยเปิดเผยเรื่องราวสุดช็อกว่ามีคนร้ายแฮกโทรศัพท์มือถือของเขา คนร้ายนำข้อมูลส่วนตัวมาข่มขู่กรรโชกทรัพย์ ทำให้เขาต้องหาเงินมาจ่ายให้คนร้ายจนหมดตัว ครอบครัวต้องขายบ้านทิ้งเพื่อหาเงินมาช่วย ท้ายที่สุดเขาสูญเงินไปหลายพันล้านวอนจนตกอยู่ในสภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว
จางดงจู เริ่มต้นเส้นทางบันเทิงจากซีรีส์ School 2017 เขามีผลงานการแสดงต่อเนื่องทั้งซีรีส์ Mr. Temporary ภาพยนตร์ Honest Candidate รวมถึงผลงานล่าสุดในซีรีส์ I’m Human From Today ทางช่อง SBS ที่เพิ่งลาจอไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
