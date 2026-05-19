นักแสดงอาวุโส เศร้าสูญเสียสามี อดีตผู้ประกาศข่าว KBS เสียชีวิตในวัย 88 ปี หลังป่วยเรื้อรัง

สิ้นคู่ชีวิต! คิมยองอ๊ก นักแสดงอาวุโสเศร้า สูญเสียสามี คิมยองกิล อดีตผู้ประกาศข่าว KBS เสียชีวิตในวัย 88 ปี หลังป่วยเรื้อรัง คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมอาลัย
วงการบันเทิงและสื่อมวลชนของเกาหลีใต้ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ คิมยองกิล (Kim Young Gil) อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังของสถานีโทรทัศน์ KBS และเป็นสามีของนักแสดงหญิงอาวุโส คิมยองอ๊ก (Kim Young Ok) หลังจากที่เขาเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ด้วยโรคประจำตัวเรื้อรัง
พิธีศพของ คิมยองกิล จะถูกจัดขึ้นในวันนี้ (19 พ.ค. 69) ณ โรงพยาบาล Seoul St. Mary’s Hospital ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว โดยมีรายงานว่า คิมยองอ๊ก พร้อมด้วยลูก ๆ หลาน ๆ ร่วมเฝ้าศพและดูแลความเรียบร้อยในงานด้วยความอาลัย
ท่ามกลางความสูญเสียนี้ คำพูดในอดีตของ คิมยองอ๊ก ที่เคยเล่าถึงสามีผ่านรายการวาไรตี้ต่าง ๆ ได้กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง โดยเธอเล่าว่า ทั้งคู่พบกันครั้งแรกในชมรมกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยจุงอัง (Chung-Ang University) จูบแรกของทั้งคู่เคยเกิดขึ้นที่ภูเขานัมซาน สถานที่เดตยอดฮิต
หลังจากนั้นตอน คิมยอมอ๊ก อายุได้ 24 ปี ก็ตัดสินใจลาออกจากงานผู้ประกาศข่าวเพื่อมาแต่งงานกับ คิมยองกิล ในปี 1960 ก่อนจะผันตัวไปทำงานพากย์เสียงและก้าวสู่วงการแสดง โดยทั้งคู่มีลูกชาย 1 คน และลูกสาว 2 คนด้วยกัน”
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คิมยองอ๊ก เคยเปิดใจถึงอาการป่วยของสามีผ่านรายการ Knowing Bros ทางช่อง JTBC ว่า “สามีมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนักและต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก ทำให้เธอต้องทำหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งช่วงเวลาเพียง 2 ชั่วโมงที่เธอได้อยู่คนเดียวและนั่งพักผ่อนนั้นเป็นเวลาที่มีความสุขมาก และแอบอยากให้เวลานั้นยาวนานกว่านี้อีกสักนิด”
อ้างอิงจาก : chosun
