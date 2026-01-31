บันเทิง

หามตัว นักร้องดัง ส่งรพ.ด่วน หลังปวดท้องรุนแรง แพทย์พบภาวะแทรกซ้อนจากแผลผ่ามะเร็ง

เผยแพร่: 31 ม.ค. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 31 ม.ค. 2569 11:36 น.
หามตัว นักร้องดัง ส่งรพ.ด่วน หลังปวดท้องรุนแรง แพทย์พบภาวะแทรกซ้อนจากแผลผ่ามะเร็ง

หาม “บอย สมภพ” ส่งรพ.ด่วน หลังมีอาการปวดท้องรุนแรง แพทย์สั่งพักงานยาว เหตุพบ ภาวะไส้เคลื่อนบริเวณแผลผ่าตัดมะเร็ง ถูกสั่งพักงานยาว 2 สัปดาห์

ทำเอาเหล่าแฟนคลับตกใจกันยกใหญ่ เมื่อนักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดัง บอย สมภพ โภคกุล ต้องถูกนำส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน หลังเกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรง โดยทางต้นสังกัดได้ร่อนจดหมายชี้แจงอาการป่วย รวมถึงประกาศพักงาน 2 สัปดาห์ตามคำสั่งแพทย์ เพื่อดูแลอาการและรักษาอย่างใกล้ชิด

“ขอแจ้งให้ทราบว่า บอย สมภพ มีอาการป่วยค่อนข้างรุนแรงจากอาการปวดท้อง อันเป็นผลสืบเนื่องจากภาวะไส้เคลื่อนบริเวณแผลผ่าตัดเดิม (จากการรักษามะเร็ง) เมื่อประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา แพทย์จึงพิจารณาให้เข้ารับการรักษาและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด โดยขณะนี้ได้ทำการ admit ที่โรงพยาบาลเพื่อรับการดูแลรักษาตามขั้นตอนทางการแพทย์ต่อไป

ด้วยเหตุนี้ บอย สมภพ มีความจำเป็นต้องงดการทำงานและไม่สามารถเข้าร่วมงานที่ได้รับการ ยืนยันไว้ ในช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห์ข้างหน้านี้ได้ ทั้งนี้เพื่อให้การรักษาและการฟื้นตัวเป็นไปอย่างเหมาะสม ทางศิลปินต้องขออภัยผู้จัดงาน ผู้เกี่ยวข้อง และแฟน ๆ ทุกท่านเป็นอย่างสูง และขอขอขอบคุณ สำหรับความเข้าใจมา ณ ที่นี้ ด้วยความเคารพอย่างสูง

บอย สมภพ”

หามตัว นักร้องดัง ส่งรพ.ด่วน หลังปวดท้องรุนแรง แพทย์พบภาวะแทรกซ้อนจากแผลผ่ามะเร็ง-2

ทันทีที่ข่าวอาการป่วยของ บอย สมภพ ถูกเผยแพร่ออกไป ไม่นานนักทั้งเพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วง รวมถึงส่งกำลังใจให้การรักษาอาการป่วยครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี เพื่อให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม

แฟนคลับส่งกำลังใจ แฟนคลับส่งกำลังใจ-1

หามตัว นักร้องดัง ส่งรพ.ด่วน หลังปวดท้องรุนแรง แพทย์พบภาวะแทรกซ้อนจากแผลผ่ามะเร็ง-1

อ้างอิงจาก : FB Boy Sompob

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

