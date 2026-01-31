หามตัว นักร้องดัง ส่งรพ.ด่วน หลังปวดท้องรุนแรง แพทย์พบภาวะแทรกซ้อนจากแผลผ่ามะเร็ง
หาม “บอย สมภพ” ส่งรพ.ด่วน หลังมีอาการปวดท้องรุนแรง แพทย์สั่งพักงานยาว เหตุพบ ภาวะไส้เคลื่อนบริเวณแผลผ่าตัดมะเร็ง ถูกสั่งพักงานยาว 2 สัปดาห์
ทำเอาเหล่าแฟนคลับตกใจกันยกใหญ่ เมื่อนักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดัง บอย สมภพ โภคกุล ต้องถูกนำส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน หลังเกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรง โดยทางต้นสังกัดได้ร่อนจดหมายชี้แจงอาการป่วย รวมถึงประกาศพักงาน 2 สัปดาห์ตามคำสั่งแพทย์ เพื่อดูแลอาการและรักษาอย่างใกล้ชิด
“ขอแจ้งให้ทราบว่า บอย สมภพ มีอาการป่วยค่อนข้างรุนแรงจากอาการปวดท้อง อันเป็นผลสืบเนื่องจากภาวะไส้เคลื่อนบริเวณแผลผ่าตัดเดิม (จากการรักษามะเร็ง) เมื่อประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา แพทย์จึงพิจารณาให้เข้ารับการรักษาและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด โดยขณะนี้ได้ทำการ admit ที่โรงพยาบาลเพื่อรับการดูแลรักษาตามขั้นตอนทางการแพทย์ต่อไป
ด้วยเหตุนี้ บอย สมภพ มีความจำเป็นต้องงดการทำงานและไม่สามารถเข้าร่วมงานที่ได้รับการ ยืนยันไว้ ในช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห์ข้างหน้านี้ได้ ทั้งนี้เพื่อให้การรักษาและการฟื้นตัวเป็นไปอย่างเหมาะสม ทางศิลปินต้องขออภัยผู้จัดงาน ผู้เกี่ยวข้อง และแฟน ๆ ทุกท่านเป็นอย่างสูง และขอขอขอบคุณ สำหรับความเข้าใจมา ณ ที่นี้ ด้วยความเคารพอย่างสูง
บอย สมภพ”
ทันทีที่ข่าวอาการป่วยของ บอย สมภพ ถูกเผยแพร่ออกไป ไม่นานนักทั้งเพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วง รวมถึงส่งกำลังใจให้การรักษาอาการป่วยครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี เพื่อให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม
