แอนโทเนีย ตอบชัดปมข่าวลือ ซุ่มคบ เป๊ก เศรณี ยัน แค่เพื่อนเท่านั้น ไม่มีอะไรเกินเลย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 12:01 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 12:01 น.
55
แอนโทเนีย ตอบชัดปมข่าวลือ ซุ่มคบ เป๊ก เศรณี ยืนยัน แค่เพื่อนเท่านั้น ไม่มีอะไรเกินเลย ย้ำสถานะหัวใจ โสด100% ขอโฟกัสที่ตัวเองก่อน

ก่อนหน้านี้ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์เป็นอย่างมาก สำหรับ แอนโทเนีย โพซิ้ว หลังมีข่าวลือจากวงในออกมาว่าซุ่มคบหาดูใจกับ เป๊ก เศรณี ลูกชายคนเล็กของ นายกฯ อนุทิน และยังเป็นแฟนเก่าของ เพลง ชนม์ทิดา ซึ่งหลายคนก็พูดถึงคู่นี้บ่อย ๆ ทั้งยังแอบเชียร์ให้เป็นเรื่องจริง

ล่าสุด 26 ก.พ. 69 แอนโทเนีย โพซิ้ว ได้เดินทางมาร่วมงาน “The Runway We Walk Together” ที่ ห้อง Ballroom ชั้น 4 โรงแรม The Ritz-Carlton เหล่าผู้สื่อข่าวที่ปักหลักรอสัมภาษณ์เลยได้มีโอกาสดึงตัว แอนโทเนีย มาสอบถามข่าวลือนี้สักหน่อย

แอนโทเนีย เผยว่า “จริง ๆ เราไม่ได้มีอะไรกันเลย เราเป็นเพื่อนกัน เพื่อนผ่านเพื่อน เจอกันที่ยิมบ้าง แต่ว่าไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้น ตอนแรกงง ๆ อยู่ค่ะ เพิ่งจะมารู้จักกันด้วยซ้ำ เลยไม่ได้รู้ว่ามันมาจากไหน แต่พอรู้จักกันก็มีฟอลโลว มีคุยกันบ้างที่ยิม แค่นั้น

หลังจากมีข่าวออกมาทำนองนั้นก็ไม่ได้มีคุยกัน เพราะแอนเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาคุย เพราะมันไม่ได้เป็นอะไรที่เอฟเฟ็กต์ขนาดนั้น”

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า หนุ่มเป๊ก ได้มีการเข้ามาจีบบ้างหรือไม่ แอนโทเนีย ตอบว่า “ไม่มีค่ะ เรารู้จักกันทางงาน พอเจอกันที่งาน ก็เจอกันที่ยิมมากขึ้น ก็คุยกันเหมือนเป็นเพื่อนค่ะ ผ่าน ๆ เพื่อน”

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า รู้สึกอย่างไรที่มีคนแซวว่าเป็นสะใภ้นายก แล้วแฟน ๆ นางงามก็เชียร์กันเยอะมาก ๆ แอนโทเนีย เผยว่า “อาจจะไกลไปนิดหนึ่ง จริง ๆ เรื่องข่าวแบบนี้แอนก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจมาก เพราะว่ามันไกลจากตัวแอน จริง ๆ ก็ไม่ได้ติดตามเลยว่าแฟนนางงามเชียร์กัน แต่ว่าเป็นเพื่อนกัน”

เมื่อถามถึงสเปคของแอนโทเนียว่า เป๊ก ตรงกับสเปคหรือไม่ และสถานะหัวใจตอนนี้เป็นอย่างไร แอน ชี้แจงเรื่องนี้ว่า “สำหรับแอน แอนไม่ได้มีสเปคต้องแบบนี้แบบนั้น แค่เป็นคนดี ดูแลตัวเอง ดูแลเรา แล้วก็เป็นพลังบวกให้เราด้วยค่ะ แต่ว่าถ้าถามต้องแบบนี้ ๆ ไหม ก็ไม่ได้ติดอะไรค่ะ ตอนนี้ก็โสด100% ถ้ามีอะไรเข้ามาก็เปิดใจแต่ว่าก็ไม่ได้ค้นหาในตอนนี้ ก็โฟกัสตัวเอง ถ้าเวลามันถูกมันก็จะมา ไม่รีบร้อนค่ะ”

เมื่อถามว่ากับ เป๊ก เศรณี มีโอกาสจะได้คบกันจริง ๆ หรือไม่ แอนโทเนีย เผยว่า “ให้ถึงจุดนั้นก่อน แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรค่ะ เป็นเพื่อนจากเพื่อนค่ะ เพื่อน ๆ ก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยค่ะ แค่แนะนำกันค่ะ ก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้มาก เพราะถ้าเราอินเกินไปมันจะสร้างความเครียดให้เรา ก็ให้มันผ่าน ๆ ไป”

