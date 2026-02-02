บันเทิง

ดึงสติก่อนเลือกตั้งใหญ่! นักร้องดังชี้ศัตรูไม่ใช่คนเห็นต่าง แต่คือ “คนโกง” ที่รอเสวยสุข

เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 18:14 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 18:14 น.
53

นักร้องสาวขยี้ปมเลือกตั้งใหญ่ 8 กุมภาฯ ดึงสติผู้ใชสิทธิ ศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่ประชาชนด้วยกัน ก่อนถามจี้ใจดำ กกต. งบ 8,000 ล้าน ทำงานได้แค่นี้หรือ?

กลายเป็นโพสต์ที่ทำเอาสะเทือนไปทั้งหน้าวอลล์ เมื่อ “แพท วงเคลียร์” หรือ รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย นักร้องสาวเสียงทรงพลัง ศิลปินวงเคีลยร์ (Klear) ออกมาพิมพ์ร่ายยาวดึงสติประชาชนคนไทยที่กำลังห่ำหั่นกันเองบนโลกโซเชียลเพราะความเห็นต่างทางการเมือง โดยเธอกางแผนผัง “ศัตรูตัวจริง” ให้เห็นชัดๆ ว่าไม่ใช่คนในบ้าน หรือเพื่อนในเน็ต แต่มันคือ “ระบบโกงกิน” ที่ฝังรากลึกมานานแสนนาน

แพทระบุว่า ท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาชนกำลังแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเกลียดชังกันเองนั้น อย่าลืมว่าคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือ นักการเมืองและกลุ่มคนในระบบที่ทุจริต คนพวกนี้มักจะใช้ “คำหวาน” มาหลอกล่อให้เราแตกคอกัน เพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าไปเสวยสุขบนความฉิบหายของชาติได้ถนัดมือ

เธอยังย้ำเตือนด้วยประโยคกินใจว่า ประเทศไทยดีกว่านี้ได้อีกมาก และถึงเวลาแล้วที่ต้องเลิกยอมรับประโยคประเภทที่ว่า มันก็เป็นมาแบบนี้แหละ เพราะถ้าเรายังยอมให้มันเป็นแบบเดิม อนาคตก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยน

ย้ำ 8 กุมภาฯ ปากกาคืออาวุธ ! ความโกรธต้องกลายเป็นคะแนน

ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง แพทประกาศก้องว่า วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ปากกาในมือคืออาวุธที่สำคัญที่สุด พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์ แม้จะไปกาด้วยความ “โกรธ” ก็ตาม แต่ขอให้เป็นการโกรธที่ไม่ยอมจำนนต่อระบบเน่าเฟะอีกต่อไป

ฟาด กกต. แรง! งบ 8,000 ล้าน หายไปกับอะไร?

นอกจากจะดึงสติประชาชนแล้ว แพทยังทิ้งระเบิดลูกใหญ่ใส่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถึงประสิทธิภาพการทำงาน โดยตั้งคำถามถึงงบประมาณมหาศาลกว่า 8,000 ล้านบาท ว่าเหตุใดการจัดการเลือกตั้ง (ล่วงหน้า) ที่ผ่านมาถึงเต็มไปด้วยความผิดพลาด

เธอยังทิ้งท้ายด้วยคำถามสุดแสบสันที่ว่า กกต. แปลว่าอะไรนะคะทุกคน พร้อมกำชับแฟนคลับว่างดใช้คำไม่สุภาพในการตอบ แต่เชื่อว่าในใจของหลายคนคงมีคำตอบที่ “จุก” จนพูดไม่ออกอยู่แล้ว.

เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 18:14 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 18:14 น.
53
