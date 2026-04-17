ตำรวจบุกรวบ หนุ่มล่วงละเมิดผู้หญิงสตรีมเมอร์ ลือเป็น พี่ชายจีซู Blackpink
ตำรวจกังนัมสอบคดี พี่ชายจีซู Blackpink ล่วงละเมิดผู้หญิงสตรีมเมอร์ เกิดอะไรขึ้น
ตำรวจสถานีกังนัมในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ควบคุมตัวชายวัย 30 กว่าปีคนหนึ่งมาสอบปากคำ ในข้อหาบังคับแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งมีอาชีพเป็นผู้จัดรายการสตรีมเมอร์ออนไลน์ เธอแจ้งความว่าชายคนนี้พยายามล่วงละเมิดทางเพศเธอ
สำนักข่าวหลายแห่งในประเทศเกาหลีใต้รายงานข่าวนี้พร้อมนำภาพบางส่วนมาประกอบข่าว สื่อเหล่านั้นเชื่อมโยงภาพบุคคลนี้เข้ากับครอบครัวของศิลปินชื่อดังระดับโลก ประชาชนจำนวนมากนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อในอินเทอร์เน็ต คนทั่วไปจึงสรุปว่าชายคนดังกล่าวคือพี่ชายของจีซูสมาชิกวง Blackpink ประชาชนจึงให้ความสนใจข่าวนี้อย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงสอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันตัวตนของชายคนนี้อย่างเป็นทางการ สื่อมวลชนบางสำนักเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลกับศิลปินชื่อดังจนกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะมีความชัดเจน
ย้อนกลับไปช่วงปลายเดือนพฤษภาคมปี 2568 พี่ชายของจีซูเคยมีข่าวทำนองนี้มาแล้ว ผู้คนในโลกออนไลน์กล่าวหาเขาว่าแอบถ่ายคลิปวิดีโอขณะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่น ตอนนั้นเขาออกมาปฏิเสธเรื่องทั้งหมด บให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า “ข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่เป็นความจริงเลยครับ ผมวางแผนที่จะดำเนินการทางกฎหมาย ตอนนี้กำลังหารือกับสำนักงานกฎหมายอยู่”
สถานการณ์ล่าสุด ผู้ติดตามข่าวคงต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปผลการสอบสวนอีกครั้ง สำนักข่าวต่างๆ คงจะรายงานข้อเท็จจริงให้สังคมรับทราบต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: