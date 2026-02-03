หมูกระทะร้านดัง ปิดกิจการ เจ้าของเดินขอบคุณลูกค้าด้วยตัวเองในวันสุดท้าย เพิ่งรู้เป็นแม่นักร้องดัง

นักกินใจหาย! หมูกระทะร้านดัง ย่านสายไหม ประกาศปิดกิจการถาวร เจ้าของเดินขอบคุณลูกค้าด้วยตัวเองในวันสุดท้าย เพิ่งรู้เป็นแม่นักร้องดัง
อวสานสายกินบุพเฟ่ต์ หลังร้านหมูกระทะเจ้าดัง ย่านสายไหม อย่าง “หมูกะทะคุณย่าสายไหม” ประกาศปิดกิจการถาวร โดยเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2569 เป็นวันที่เปิดให้บริการเป็นวันสุดท้าย หลังเปิดร้านให้ความสุขและอิ่มท้องกับชาวสายไหมมานานหลายสิบปี ท่ามกลางเสียงของลูกค้าประจำต่างเสียดายที่ร้านต้องปิดตัวลง เพราะผูกพันธ์กับร้านหมูกะทะคุณย่ามานานตั้งแต่เรียนจนทำงานมีครอบครัว
โดยวันสุดท้ายของการเปิดให้บริการเจ้าของร้านหมูกะทะคุณย่าสายไหมก็ออกมาเดินต้อนรับและขอบคุณลุกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนจนนาทีสุดท้ายด้วยตัวเอง ซึ่งเมื่อได้เห็นหน้าเจ้าของร้านแล้ว หลายคนก็ร้องอ๋อขึ้นมาทันที เพราะนี่คือร้านของแม่นักร้องดัง โอ๊ต ปราโมทย์ นั่นเอง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ช็อก NocNoc ปิดกิจการถาวร เซ่นพิษเศรษฐกิจ หยุดรับออเดอร์ 9 ก.พ.นี้
- ปิดตำนาน 18 ปี ‘คลินิกหมอสมนึก’ มือหนึ่งสำหรับผู้มีบุตรยาก ประกาศปิดกิจการถาวร
- ปิดตำนาน ห้างฯ ดัง ย่านบางลำพู ประกาศปิดกิจการ หลังเปิดให้บริการยาวนานกว่า 71 ปี
- ใจหาย “หมูกะทะคุณย่า” ร้านแม่ “โอ๊ต ปราโมทย์” ยุติกิจการ 17 ปี
อ้างอิงจาก : FB หมูกะทะคุณย่าสายไหม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: