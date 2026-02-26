นางเอกออสการ์ เผยเรื่องบนเตียง ต้องแกล้งเสร็จเพื่อผู้ชาย ลั่น ขอไม่ทนอีกแล้ว

ตัวแม่มาเอง! ‘ฮัลลี เบอร์รี’ ประกาศลั่น ขอเลิกแกล้ง “เสร็จ” ชี้เรื่องบนเตียงต้องสุขทั้งคู่ ไม่ใช่แค่เอาใจผู้ชาย
ตัวมารดาแห่งฮอลลีวูดอย่าง ฮัลลี เบอร์รี นักแสดงสาววัย 59 ปี เจ้าของบทบาทระดับตำนานใน X-Men และ Catwoman ได้ออกมาเปิดใจพูดคุยเรื่องสยิวแบบเอ็กซ์คลูซีฟในพอดแคสต์ Sex with Emily ของนักบำบัดทางเพศชื่อดัง ประเด็นที่ทำเอาสาวๆ หลายคนพยักหน้าเห็นด้วยรัวๆ คือการประกาศจุดยืนว่า เธอจะไม่เสแสร้งแกล้งทำเป็น “ถึงจุดสุดยอด” เพื่อเอาใจผู้ชายอีกต่อไปแล้ว!
เบอร์รีเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่า สังคมมักจะสร้างแรงกดดันให้ผู้หญิงต้องแกล้งทำเป็นพึงพอใจ หรือแกล้งเสร็จสมอารมณ์หมาย เพื่อให้ฝ่ายชายรู้สึกดีและภูมิใจในตัวเอง ซึ่งเธอมองว่านั่นคือการเอาความต้องการของผู้ชายมาไว้เหนือความสุขของตัวเอง
“ฉันไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วค่ะ ฉันบอกเลยว่า ‘ไม่ล่ะ ฉันต้องมาเป็นอันดับแรก เหมือนที่คุณก็ให้ตัวเองมาเป็นอันดับแรกนั่นแหละ’ เราทั้งคู่สมควรได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนานร่วมกัน เพื่อที่เวลาจบกิจกรรม เราจะได้นอนหลับสบายกันทั้งคู่ ไม่ใช่ว่าคนนึงนอนกรนฟี้ ส่วนอีกคนต้องมานอนตาค้างมองเพดานแล้วคิดว่า ‘นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ย?'”
สถิติชี้ชัด สาวๆ กว่าครึ่งเคยแกล้งฟิน
สิ่งที่เบอร์รีพูดนั้นสะท้อนความเป็นจริงของสังคมอย่างมาก ข้อมูลจาก Psychology Today ระบุว่า ผู้หญิงที่มีความรักต่างเพศมากถึง 59% เคยแกล้งทำเป็นถึงจุดสุดยอดมาแล้ว ซึ่งสาเหตุหลักมาจากความคาดหวังและภาพจำที่ผิดเพี้ยนจากการดูสื่อลามกอนาจาร (Porn)
นอกจากเรื่องแกล้งเสร็จแล้ว เบอร์รียังพูดถึงอิทธิพลของสื่อลามกที่ทำให้ผู้ชายหลายคนเข้าใจผิด (สอดคล้องกับสถิติที่บอกว่าคนครึ่งหนึ่งเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาครั้งแรกจากสื่อเหล่านี้) เธอจึงมีกฎเหล็กที่บอกกับคู่รักอย่างชัดเจนว่า “อย่าทำตามสิ่งที่คุณเห็นในหนังโป๊เด็ดขาด”
ปัจจุบัน ฮัลลี เบอร์รี กำลังหมั้นหมายและอินเลิฟสุดๆ กับนักดนตรีหนุ่ม แวน ฮันต์ (Van Hunt) ซึ่งเธอยอมรับว่านี่คือความสัมพันธ์ที่เติมเต็มมากๆ เธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อปี 2024 ว่า นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอตกหลุมรักใครสักคนแบบหัวปักหัวปำ “ก่อน” ที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเสียอีก ซึ่งเธอบรรยายประสบการณ์นี้ว่ามันเปลี่ยนชีวิตและเป็นอะไรที่ “มหัศจรรย์สุดๆ” เลยทีเดียว
