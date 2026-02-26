ข่าว

“หมอสุภัทร” เพิ่งรู้ซึ้ง “ระบบอุปถัมภ์” ฝังรากลึก โจทย์สุดหิน พรรคส้มต้องฝ่าไปให้ได้

เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 03:32 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 17:39 น.
“หมอสุภัทร” ถอดบทเรียนหลังเลือกตั้ง ชำแหละ “ระบบอุปถัมภ์” ฝังรากลึก โจทย์สุดหินที่พรรคส้มต้องฝ่าไปให้ได้

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวในหัวข้อ “PP101 ตอน 1 : ระบบอุปถัมป์ เป็นเช่นนี้เอง” หลังจากได้ลงพื้นที่สัมผัสการเมืองสนามจริงในฐานะผู้สมัคร ซึ่งทำให้เขาเข้าใจ “ระบบอุปถัมภ์” ในสังคมไทยอย่างถ่องแท้แบบที่ทฤษฎีในตำราก็ให้ไม่ได้

1. บริการฉับไว พึ่งพาได้จริง ยิ่งกว่ารัฐ

สังคมชานเมืองและชนบทอยู่กับวัฒนธรรมนี้มายาวนาน เพราะมันตอบโจทย์ชีวิตได้จริง ยกตัวอย่างงานบุญหรืองานศพ

  • พึ่งพารัฐ: ไปขอยืมเต็นท์ เก้าอี้จากท้องถิ่น ขั้นตอนยุ่งยาก แถมต้องไปแบกเอง เก็บเอง

  • พึ่งพาระบบอุปถัมภ์: แค่ยกหูหา “หัวคะแนนตัวยง” เต็นท์ โต๊ะ เครื่องเสียงจะถูกส่งมาตั้งให้เสร็จสรรพ พร้อมซองช่วยงาน ข้าวสาร น้ำแข็ง และมีคนมาเก็บให้เรียบร้อยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2. “หัวคะแนน” คือผู้พิทักษ์ ที่ไม่ถามที่มาของเงิน

กลไกนี้แก้ปัญหาปากท้องรายวันให้ชาวบ้านได้สารพัด ตั้งแต่โดนนักเลงรีดไถ, เทศกิจจับ, ไม่มีค่าเทอมลูก, ขาดเงินพาแม่ไปหาหมอ หรือแม้แต่การสนับสนุนเงินหลักหมื่นให้สถาบันในชุมชน (วัด, มัสยิด, โรงเรียน, รพ.สต.) ทุกอย่างเนรมิตได้เพียงแค่บอกหัวคะแนน ชาวบ้านไม่ตั้งคำถามว่าผู้นำเอาเงินมาจากไหน จะเป็นเงินสีเทาหรือคอร์รัปชันหรือไม่ เพราะนี่คือ “ที่พึ่ง” เดียวที่ช่วยพวกเขาได้ในยามลำบาก

3. การเมืองแบบต่างตอบแทน ที่ไม่ถูกมองว่าซื้อเสียง

เมื่อถึงฤดูเลือกตั้ง ระบบความเกรงใจจะเริ่มทำงาน หัวคะแนนจะมาขอเสียงสนับสนุน พร้อมกับเงินติดปลายนวมสัก 1,000 บาท ซึ่งในมุมมองของชาวบ้าน นี่ไม่ใช่ “เงินซื้อเสียง” แต่เป็น “เงินเชิญชวนให้ออกไปลงคะแนน” เป็นการตอบแทนน้ำใจที่ช่วยเหลือกันมาตลอด ถือเป็นการเมืองสุจริตในนิยามของพวกเขา

หมอสุภัทรเน้นย้ำว่า ชาวบ้านไม่ได้ผิด เพราะรัฐอ่อนแอจนดูแลพวกเขาไม่ได้ ระบบอุปถัมภ์จึงกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ (New Norm) ของสังคมไปแล้ว

คำถามตัวโตๆ ที่ทิ้งท้ายไว้คือ พรรคประชาชนจะสู้กับโครงสร้างสีเทาที่ถักทอแน่นหนาแบบนี้ได้อย่างไร? การใช้ “อาสาส้ม” เดินเคาะประตูบ้านเพื่อแนะนำตัวและนำเสนอนโยบายดีเลิศเพียง 2-3 นาที จะเพียงพอที่จะเอาชนะใจชาวบ้านที่ผูกพันกับระบบอุปถัมภ์มาทั้งชีวิตได้จริงหรือ? นี่คือโจทย์สุดหินที่พรรคต้องเร่งหากลยุทธ์มารับมือครับ

“หมอสุภัทร” เพิ่งรู้ซึ้ง “ระบบอุปถัมภ์” ฝังรากลึก โจทย์สุดหิน พรรคส้มต้องฝ่าไปให้ได้

หนุ่มงดช่วยตัวเอง 365 วัน แชร์ผลลัพธ์สุดทึ่ง ไขปริศนา อสุจิไม่ได้ใช้ หายไปไหน?

5 คนกลุ่มเสี่ยง &quot;หัวใจหยุดเต้น&quot; ขณะร่วมรัก เจอแบบนี้ ต้องหยุดทันที ข่าวต่างประเทศ

5 คนกลุ่มเสี่ยง “หัวใจหยุดเต้น” ขณะร่วมรัก เจอแบบนี้ ต้องหยุดทันที

วิจัยเผย &quot;ขนาดอัณฑะ&quot; บ่งบอกนิสัยได้ โทนเสียง ช่วยเดาพวงเล็กหรือใหญ่ ข่าวต่างประเทศ

วิจัยเผย “ขนาดอัณฑะ” บ่งบอกนิสัยได้ โทนเสียง ช่วยเดาพวงเล็กหรือใหญ่

หนุ่มถูกสุนัขรุมขย้ำ เคราะห์ดี โทรศัพท์บึ้มคากางเกง ทำฝูงหมากระเจิง รอดตายปาฏิหาริย์!

เตือนภัยนักท่องเที่ยว! ระวังหญิงปริศนา แยกชิบูย่า จงใจเดินพุ่งชน

แฟนคลับฉุน สาวอินโดฯ&#039;สวมรอยเป็นลิซ่า ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลงยับ อินฟลูอินโดสวมรอยเป็น ‘ลิซ่า’ ออกอีเวนต์เจอแฟนคลับ ทำตัวเหมือนศิลปิน

นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นแชร์อุทาหรณ์อาหารไทยเผ็ด ข่าวต่างประเทศ

ชาวญี่ปุ่นเตือนอาหารไทย อย่าดูแค่หน้าตา เจอรสชาติแบบนี้ ต่างชาติส่ายหน้าหนี

ยุโรปเดือด โปแลนด์ รีบส่งบินรบประกบ หลังรัสเซียเปิดฉาก ถล่มยูเครนระลอกใหญ่ ข่าวต่างประเทศ

ยุโรปเดือด โปแลนด์ รีบส่งบินรบประกบ หลังรัสเซียเปิดฉาก ถล่มยูเครนระลอกใหญ่

แฉทัวร์วิตถาร นนท.ยุโรปแห่ซื้อบริการข่มขืนสัตว์ หมา แพะ แกะ ลา แมว ห่าน วัว ราคาหลักพัน

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 1/3/69 ฟันเลขเลขเด่น ระวังเบิ้ลแผงแตก

ยิ่งหัวใหญ่ ผู้หญิงยิ่งฟินจริงเหรอ? ฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพศ สุขภาพและการแพทย์

ยิ่งหัวใหญ่ ผู้หญิงยิ่งฟินจริงเหรอ? ฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพศ

ห้ามพลาด! เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 1 มี.ค. 69 เก็งเลขเด่นเข้าวิน จัดเต็มสองตัวตรง Line News

ห้ามพลาด! เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 1 มี.ค. 69 เก็งเลขเด่นเข้าวิน จัดเต็มสองตัวตรง

เลขเด็ดน้องเพชรกล้า งวด 1 มี.ค. 69 ชูเลขปิงปอง 2 ตัวเน้นตรง เลขนี้มาแรง

ราคาทองวันนี้ 26 ก.พ. 69 เปิดตลาดเช้าวันพฤหัสบดี เศรษฐกิจ

ปิดตลาดทอง 26 ก.พ. 69 แกว่ง 17 รอบ ยืนไม่ไหว ทองแท่งปิด 76,150

สุดซึ้ง &quot;ดัง พันกร&quot; ส่งกำลังใจ &quot;หมอของขวัญ&quot; หลังประกาศคืนใบอนุญาตแพทย์ บันเทิง

สุดซึ้ง “ดัง พันกร” ส่งกำลังใจ “หมอของขวัญ” หลังประกาศคืน ใบอนุญาตแพทย์

กรมควบคุมโรคเผยยอดติด HIV วัย 15-24 ปี พุ่ง 3900 ราย ข่าว

วิกฤตวัยรุ่นไทย ติดเชื้อ HIV พุ่งเฉียด 4000 ราย เสี่ยงโรครุมเร้า-ท้องไม่พร้อม

รอง ผกก. เมากร่างตีหัวสาว กางระเบียบตำรวจ ข่าว

จับตาบทสรุป รอง ผกก. เมากร่างตีหัวสาว กางระเบียบตำรวจ หากผิดจริงมีสิทธิ์ถูกไล่ออก?

พีคจัด! &quot;เอ็ม ออนิว&quot; เผย สาวถูกจับก้นชนวน &quot;เสือ ดุสิต&quot; รุมตื้บชายใหญ่คือน้องตัวเอง ข่าว

พีคจัด! “เอ็ม ออนิว” เผย สาวถูกจับก้นชนวน “เสือ ดุสิต” รุมตื้บชายใหญ่คือน้องตัวเอง

“มาม่า” เผยกำไรปี 68 วูบ 17% เซ่นพิษเศรษฐกิจโลก ต้นทุนพุ่ง เศรษฐกิจ

“มาม่า” เผยกำไรปี 68 วูบ 17% เซ่นพิษเศรษฐกิจโลก ต้นทุนพุ่ง

แพรรี่ ไพรวัลย์ หนุนคำว่า นางสาว ไว้เฉพาะผู้หญิงโดยกำเนิด ข่าว

แพรรี่ เห็นด้วย นางสาว ใช้กับผู้หญิงแต่กำเนิด ส่วนคนแปลงเพศแล้ว ไม่ใช่ ‘นาย’

รวบเฒ่าหื่นวัย 56 บุกห้องนอน ขืนใจเด็กหญิงวัย 12 อ้างทักแชตเรียกให้ไปหา ข่าว

รวบเฒ่าหื่นวัย 56 บุกห้องนอน หวังขืนใจเด็กหญิงวัย 12 อ้างทักแชตเรียกให้ไปหา

ม.ราชภัฏยะลา แจงปมดราม่าจ้างงาน 6,500 บาท ข่าว

แถลงด่วน! ม.ราชภัฏยะลา แจงปมจ้างงาน 6,500 บาท ยันเป็นจ้างเหมา 20 วัน

อดีตนักบินกองทัพสหรัฐฯ โดนจับฐานทรยศประเทศ ฝึกสอนนักบินกองทัพจีน

นางเอกออสการ์ เผยเรื่องบนเตียง ต้องแกล้งเสร็จเพื่อผู้ชาย ลั่น ขอไม่ทนอีกแล้ว

นางเอกออสการ์ เผยเรื่องบนเตียง ต้องแกล้งเสร็จเพื่อผู้ชาย ลั่น ขอไม่ทนอีกแล้ว

หนุ่มงดช่วยตัวเอง 365 วัน แชร์ผลลัพธ์สุดทึ่ง ไขปริศนา อสุจิไม่ได้ใช้ หายไปไหน?

5 คนกลุ่มเสี่ยง &quot;หัวใจหยุดเต้น&quot; ขณะร่วมรัก เจอแบบนี้ ต้องหยุดทันที

5 คนกลุ่มเสี่ยง “หัวใจหยุดเต้น” ขณะร่วมรัก เจอแบบนี้ ต้องหยุดทันที

วิจัยเผย &quot;ขนาดอัณฑะ&quot; บ่งบอกนิสัยได้ โทนเสียง ช่วยเดาพวงเล็กหรือใหญ่

วิจัยเผย “ขนาดอัณฑะ” บ่งบอกนิสัยได้ โทนเสียง ช่วยเดาพวงเล็กหรือใหญ่

