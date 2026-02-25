ประวัติ ใบหม่อน อดีตภรรยา แจ็ค แฟนฉัน สาวสวยดีกรีนางเอก ปิดฉากรัก ยันไร้มือที่สาม

ประวัติ ใบหม่อน กิตติยา อดีตภรรยา ‘แจ็ค แฟนฉัน’ สาวสวยหุ่นดี ดีกรีนางเอกละคร ลดสถานะจากคนรักเหลือเพียงพ่อแม่ของลูก ยืนยันไม่มีปัญหา ไร้มือที่สาม
หลังจากมีข่าวลือหนาหูเรื่องความสัมพันธ์ของ ใบหม่อน กิตติยา คุณแม่คนสวยของ น้องคากิ กับ แจ็ค แฟนฉัน หรือ แจ็ค เฉลิมพล เกี่ยวกับเรื่องรักร้าว เพราะมีคนสังเกตเห็นว่าทั้งคู่เลิกติดตามอินสตาแกรมกันแล้ว ล่าสุด ฝ่ายชายยอมรับแล้วว่าทั้งสองลดสถานะจากสามีภรรยาเหลือเพียงพ่อและแม่ของลูก ยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะหรือมีปัญหากัน รวมทั้งไม่มีเรื่องมือที่สามอย่างแน่นอน
วันนี้ Thaiger จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับอดีตภรรยาของแจ็ค แฟนฉันให้มากขึ้น พร้อมบอกเส้นทางการเข้าสู่วงการบันเทิงของใบหม่อนให้ทุกคนได้รู้กัน ถ้าพร้อมแล้วมาทำความรู้จักกับสาวใบหม่อนไปพร้อม ๆ กันได้เลย
ประวัติ ใบหม่อน กิตติยา ดีกรีนางเอกหน้าใหม่ช่อง 8
ใบหม่อน กิตติยา จิตรภักดี เกิดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2542 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ด้านการศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี และศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เส้นทางในวงการบันเทิงของใบหม่อน เริ่มจากการชนะเลิศ เวทีการประกวดไทยซุปเปอร์โมเดลคอนเทสต์ ปี 2016 พร้อมตำแหน่งสาวมั่นใจเมืองกรุง ต่อมาได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง 7 และได้ฝากผลงานงานละครหลายเรื่อง อาทิ มัจจุราชฝึกหัด, สุภาพบุรุษจอมโจร, ดวงใจขบถ, เด็กเสเพล, ผู้ดีดงอิโด่ย, หลงกลิ่นจันทน์ เป็นต้น
หลังหมดสัญญา ใบหม่อนได้ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระ และมีโอกาสเข้าประกวดโครงการเด็กช่อง 8 นิวเจน ได้รางวัลชนะเลิศ ทำให้เธอขึ้นแท่นเป็นนางเอกช่อง 8 ในละครเรื่อง เพลงรัก รอยแค้น ในบทแสงพราว ประกบคู่กับ เปิ้ล ปทุมราช
ก่อนหน้านี้ หนุ่มแจ็คเคยออกมาเล่าจุดเริ่มต้นที่เจอกับฝ่ายหญิง ครั้งแรกที่ได้พบกันตนรู้สึกว่าใบหม่อนสวย จากนั้นมีการแลกไลน์เพื่อคุยสานสัมพันธ์ต่อ ยืนยันว่าในวัยเลขสาม ตนอยากปรับปรุงตัว ตั้งแต่ได้คบหากับสาวใบหม่อนก็ไม่เคยลงอ่างเลย หลังจากพูดคุยและคบหากันแล้ว ในวันเปิดตัวว่าเป็นแฟน หลาย ๆ คนไม่เชื่อ แถมยังสบประมาทว่าเดี๋ยวก็เลิกกัน แต่ยืนยันหนักแน่นว่าจะคบกันไปเรื่อย ๆ
ขณะที่ สาวใบหม่อนเล่าอีกมุมหนึ่งในวันที่เจอ แจ็ค แฟนฉัน ตอนนั้นอีกฝ่ายมุ่งมาที่เธอ คอยป้อนข้าวต่าง ๆ แต่สุดท้ายก็ยอมเปิดใจเพราะเธอยังโสดอยู่ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้รู้จักกันนาน แต่ตนสัมผัสได้ว่าอีกฝ่ายนิสัยดีและดูแลเธอเป็นอย่างดี
กระทั่งวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ใบหม่อน กิตติยา คลอดลูกชายคนแรก ‘น้องคากิ’ เด็กน้องสุกน่ารักจนกลายเป็นโซ่คล้องใจทั้งคู่
อย่างไรก็ดีเส้นทางรักดูเหมือนจะไม่ง่าย วานนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2569) มีข่าวลือเรื่องรักของ แจ็ค แฟนฉัน กับ ใบหม่อน กิตติยา โดยมีชาวเน็ตตาดีสังเกตเห็นว่าทั้งสองไม่ได้ติดตามกันในอินสตาแกรมแล้ว จนหลายคนสงสัยว่ามีปัญหาอะไรกันหรือไม่ ล่าสุด มดดำ คชาภา โทรสอบถามประเด็นที่เกิดขึ้นกับหนุ่มแจ็ค ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่า ตอนนี้ทั้งคู่ลดสถานะลงจากสามีภรรยาเหลือแค่ฐานะพ่อแม่ของลูก ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ปัจจุบันตนและอีกฝ่ายเจอกันปกติไม่ได้มีปัญหากัน และไม่มีเรื่องมือที่สาม
สำหรับใครที่อยากรู้จัก ใบหม่อน กิตติยา สาวสวยหุ่นดี ดีกรีนางเอกหน้าใหม่ให้มากขึ้น สามารถติดตามเธอได้ทางอินสตาแกรม @baihmon.kj กันได้เลย
