บันเทิง

นางเอก AV ตัวท็อป โชว์หุ่นใหม่หลังลดน้ำหนัก 15 กก. แฟนคลับหนุ่มๆ ส่องไฟหน้า แล้วใจชื้น J-cup ยังอยู่ครบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 13:18 น.
66
นางเอก AV ตัวท็อป โชว์หุ่นใหม่หลังลดน้ำหนัก 15 กก.
ภาพจาก : X/@ren_gojo_

โกโจ เร็น นางเอก AV ตัวท็อปตอบชัด หลังแฟนคลับกังวลน้ำหนักลดแล้วหน้าอกหาย เจ้าตัวโพสต์ภาพหน้าตรงยืนยัน “คัพใหญ่ขึ้นกว่าเดิม” เพราะหุ่นลีนทำให้เห็นทรงชัดกว่าเก่า

กลายเป็นประเด็นที่หนุ่ม ๆ ทั่วเอเชีย (รวมถึงประเทศไทย) ให้ความสนใจ เมื่อ โกโจ เร็น (Gojo Ren) นางเอก AV ชื่อดังเจ้าของหน้าอกคัพ J ออกมาเปิดเผยความสำเร็จในการลดน้ำหนักถึง 15 กิโลกรัม แม้ตอนแรกเธอจะไม่ค่อยเต็มใจนัก แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับทำให้เธอพอใจอย่างมาก

อี้เจียน วันชุนชิว ผู้เชี่ยวชาญด้านวงการ AV เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ Play NO.1 ว่า เอเจนซี่ T-Powers ซึ่งเป็นต้นสังกัดยักษ์ใหญ่ คือผู้อยู่เบื้องหลังการสั่งให้โกโจลดน้ำหนักครั้งนี้

อย่างที่ทราบกันดีว่าค่ายนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดกับรูปร่างของนักแสดงในสังกัดเป็นอย่างมาก โดยโกโจใช้เวลาเพียง 10 เดือนในการเปลี่ยนรูปร่างจากสาวเจ้าเนื้อในเดือนเมษายน 2568 มาเป็นสาวหุ่นเฟิร์มที่มีกล้ามหน้าท้องชัดเจนในภาพล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2569

โชว์หุ่นใหม่หลังลดน้ำหนัก 15 กก. แฟนคลับหนุ่มๆ ส่องไฟหน้
ภาพจาก : X/@ren_gojo_

แฟนคลับโล่งอก “ไฟหน้า” ไม่ได้หายไปตามน้ำหนัก

หลังจากโกโจโพสต์ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังลดน้ำหนัก แฟนคลับหลายคนเริ่มกังวลว่า “ไฟหน้า” ไซส์ยักษ์ของเธอจะหดเล็กลงตามตัวไปด้วยหรือไม่ ความกังวลนี้ทำให้เธอต้องรีบออกมาโพสต์ภาพหน้าตรงเพื่อยืนยันสถานะทันที

โกโจ เร็น นางเอก AV ตัวท็อปตอบชัด หลังแฟนคลับกังวลน้ำหนักลดแล้วหน้าอกหาย
ภาพจาก : X/@ren_gojo_

โกโจชี้แจงว่า ภาพที่ดูเหมือนหน้าอกเล็กลงในตอนแรกนั้นเป็นเพียงมุมกล้องเท่านั้น เธอยืนยันหนักแน่นว่า “จากภาพด้านหน้า หน้าอกของฉันไม่ได้เปลี่ยนไปเลย จริง ๆ แล้วพอตัวเล็กลง คัพไซส์ของฉันกลับดูใหญ่ขึ้นด้วยซ้ำ”

ชมคลิป Gojo Ren นักแสดง Av ออกงานอีเวนท์ต้อนรับวันวาเลนไท์ 2569

คำยืนยันนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับหนุ่ม ๆ ต่างพากันใจชื้นและหมดห่วง เพราะเธอยังคงความเซ็กซี่ระดับ J-cup ไว้ได้เหมือนเดิม แถมยังมีรูปร่างที่สมส่วนและดูสุขภาพดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพจาก : X/@ren_gojo_
ภาพจาก : X/@ren_gojo_
ภาพจาก : X/@ren_gojo_
ภาพจาก : X/@ren_gojo_
ภาพจาก : X/@ren_gojo_

ข้อมูล/ภาพจาก : Next Apple, X/@ren_gojo_

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ศาลฎีกาเมตตา คนค้ำรัวยิงลูกหนี้ดับ &quot;รอลงอาญา&quot; ชี้ถูกหยาม &quot;เสือกโง่มาค้ำเอง&quot; ข่มเหงจิตใจร้ายแรง ข่าว

ศาลฎีกาเมตตา คนค้ำรัวยิงลูกหนี้ดับ “รอลงอาญา” ชี้ถูกหยาม “เสือกโง่มาค้ำเอง” ข่มเหงจิตใจร้ายแรง

34 วินาที ที่แล้ว
นางเอก AV ตัวท็อป โชว์หุ่นใหม่หลังลดน้ำหนัก 15 กก. บันเทิง

นางเอก AV ตัวท็อป โชว์หุ่นใหม่หลังลดน้ำหนัก 15 กก. แฟนคลับหนุ่มๆ ส่องไฟหน้า แล้วใจชื้น J-cup ยังอยู่ครบ

46 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

สถิติหวยลาว ขึ้นแรม 7 ค่ำเดือน 4 ชนเป๊ะ ๆ 23 ก.พ. 69 เปิดฤกษ์ดิถีเรียงหมอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มวัย 21 บุกคฤหาสน์ ปธน.ทรัมป์ ถูกยิงดับคาที่ ช็อกประวัติ เป็นแฟนคลับเดนตาย ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มวัย 21 บุกคฤหาสน์ ปธน.ทรัมป์ ถูกยิงดับคาที่ ช็อกประวัติ เป็นแฟนคลับเดนตาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 23 ก.พ. 69 ผลสลากพัฒนา งวดล่าสุด หวยลาว

หวยลาววันนี้ 23 ก.พ. 69 ผลสลากพัฒนา งวดล่าสุด เช็กสถิติย้อนหลังหวยออกวันจันทร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพชรา เชาวราษฎร์ ในวัย 84 ปี หลังดึงหน้าศัลยกรรม บันเทิง

ภาพล่าสุด เพชรา เชาวราษฎร์ วัย 84 ปี ดึงหน้าชุดใหญ่ ขอสวยมั่นใจอีกครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกดัง แฉวีรกรรม ผกก.จอมวีน หลุดชื่อชัดมาก บันเทิงเกาหลี

นางเอกดัง แฉวีรกรรม ผกก.จอมวีน หลุดชื่อชัดมาก จนต้องห้ามวุ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอ้โม่งบางบาล อยุธยา ข่าวอาชญากรรม

ผวา “ไอ้โม่ง” นอนสไลด์หนอนโจ่งครึ่ม คนพื้นที่ควักมือถือเก็บหลักฐาน จี้ตร.รีบมาหิ้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัน มรณา อินฟลูฯ กัมพูชา ท้องขณะอยู่ในเรือนจำ ข่าวต่างประเทศ

วัน มรณา อินฟลูเขมร ท้องในเรือนจำ ยืนยันเด็กปลอดภัย แต่ไร้วี่แววประกันตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 23 ก.พ. 69 ปิดตลาดพุ่ง 400 บาท ผันผวนหนัก 12 ครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลาคาร์ฟ เชิญยิ้ม เล่ามรสุมชีวิตถูกเมียทิ้ง งานหด บันเทิง

ปลาคาร์ฟ เชิญยิ้ม เล่ายุคคาเฟ่ล่ม รายได้หลักหมื่น ก่อนงานหด ติดพนัน-เมียทิ้ง ชีวิตติดลบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

สุดหดหู่ พ่วง 18 ล้อ ทับหนูน้อย 5 ขวบ เสียชีวิตคาไฟแดงต่อหน้าแม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ ตำนานโค้ชรถขนฝัน ข่าว

ประวัติ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ ตำนานโค้ชรถขนฝัน ผู้ไม่ยอมเกษียณจากฟุตบอลนักเรียน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชสกล ลาออก หมอนทองวิทยา ข่าวกีฬา

อาจารย์สกล เตรียมลา “หมอนทองวิทยา” ไทม์ไลน์นี้ ตอบชัดคุมลีกอาชีพไหม ?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม้า อรนภา โดนคนแกล้งร้องเรียน ไม่ติดราคาห่อหมก บันเทิง

ม้า อรนภา พ้อถูกแกล้ง จนท. บุกแผงห่อหมก เหมือนจับโจร ลั่น แกล้งกันไปถึงไหน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Seekster แพลตฟอร์มแม่บ้านออนไลน์ ประกาศปิดตัวถาวร เศรษฐกิจ

Seekster แพลตฟอร์มแม่บ้านออนไลน์ ปิดตัวถาวร 1 มี.ค. 69 เปิดช่องทางคืนเงิน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดับ 19 ศพ! บัสเนปาลดิ่งเหว เจ็บ 25 คนจีนสูญหาย ทัวร์มรณะตกใกล้แม่น้ำที่เคยกลืนคนนับร้อย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สื่อเขมรแซะข่าว แท็กซี่ไทยติดอันดับ 3 ของโลก โกงนักท่องเที่ยวมากที่สุด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดสเปคเต็ม Galaxy S26 Ultra จอ Privacy เครื่องแรกของโลก AI อัปเกรดใหม่ เทคโนโลยี

หลุดสเปคเต็ม Galaxy S26 Ultra จอ Privacy เครื่องแรกของโลก AI อัปเกรดใหม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจษฎ์ โทณะวณิก กกตเลือกตั้งใหม่ ข่าวการเมือง

“เจษฎ์” เตือน กกต. ระวังคุกรอกินหัว แนะทางออกเร่งแจงพิรุธบัตรเลือกตั้งด่วน!

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวย์ ไทเทเนี่ยม เป็นแร็ปเปอร์ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจร้านตัดผม Never Say Cutz บันเทิง

เปิดธุรกิจ “เวย์ ไทเทเนี่ยม” จากร้านตัดผมร้อยล้าน สู่แบรนด์แฟชั่น-อสังหาฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พิรุธ “ช้อนสั้น” ปนกระดูกพลทหารเพชรรัตน์ แฉถูกซ้อมหมู่-ขัดผลประโยชน์ค่าเวร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน แผ่นดินไหว 4.7 อ่าวเบงกอล ใกล้เกาะนอร์ทเซนติเนล ข่าว

ด่วน แผ่นดินไหว 4.7 อ่าวเบงกอล ใกล้เกาะนอร์ทเซนติเนล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัพย์สิน ธรรมนัส พรหมเผ่า เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน ธรรมนัส พรหมเผ่า รวยพันล้าน พอร์ตเงินฝาก-รถหรูโรลส์ รอยซ์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายตุ๋ย อัปเดตคดี หนุ่ม กรรชัย ฟ้อง ปู มัณฑนา ฟ้องหมิ่นประมาท บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ฟ้อง ปู มัณฑนา ขอให้รับโทษอาญา ด่าซ้ำ-ไม่กลัวกฎหมาย เรือนจำรับคนไม่สำนึก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 13:18 น.
66
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลฎีกาเมตตา คนค้ำรัวยิงลูกหนี้ดับ &quot;รอลงอาญา&quot; ชี้ถูกหยาม &quot;เสือกโง่มาค้ำเอง&quot; ข่มเหงจิตใจร้ายแรง

ศาลฎีกาเมตตา คนค้ำรัวยิงลูกหนี้ดับ “รอลงอาญา” ชี้ถูกหยาม “เสือกโง่มาค้ำเอง” ข่มเหงจิตใจร้ายแรง

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569

สถิติหวยลาว ขึ้นแรม 7 ค่ำเดือน 4 ชนเป๊ะ ๆ 23 ก.พ. 69 เปิดฤกษ์ดิถีเรียงหมอน

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
หนุ่มวัย 21 บุกคฤหาสน์ ปธน.ทรัมป์ ถูกยิงดับคาที่ ช็อกประวัติ เป็นแฟนคลับเดนตาย

หนุ่มวัย 21 บุกคฤหาสน์ ปธน.ทรัมป์ ถูกยิงดับคาที่ ช็อกประวัติ เป็นแฟนคลับเดนตาย

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
หวยลาววันนี้ 23 ก.พ. 69 ผลสลากพัฒนา งวดล่าสุด

หวยลาววันนี้ 23 ก.พ. 69 ผลสลากพัฒนา งวดล่าสุด เช็กสถิติย้อนหลังหวยออกวันจันทร์

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button