นางเอก AV ตัวท็อป โชว์หุ่นใหม่หลังลดน้ำหนัก 15 กก. แฟนคลับหนุ่มๆ ส่องไฟหน้า แล้วใจชื้น J-cup ยังอยู่ครบ
โกโจ เร็น นางเอก AV ตัวท็อปตอบชัด หลังแฟนคลับกังวลน้ำหนักลดแล้วหน้าอกหาย เจ้าตัวโพสต์ภาพหน้าตรงยืนยัน “คัพใหญ่ขึ้นกว่าเดิม” เพราะหุ่นลีนทำให้เห็นทรงชัดกว่าเก่า
กลายเป็นประเด็นที่หนุ่ม ๆ ทั่วเอเชีย (รวมถึงประเทศไทย) ให้ความสนใจ เมื่อ โกโจ เร็น (Gojo Ren) นางเอก AV ชื่อดังเจ้าของหน้าอกคัพ J ออกมาเปิดเผยความสำเร็จในการลดน้ำหนักถึง 15 กิโลกรัม แม้ตอนแรกเธอจะไม่ค่อยเต็มใจนัก แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับทำให้เธอพอใจอย่างมาก
อี้เจียน วันชุนชิว ผู้เชี่ยวชาญด้านวงการ AV เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ Play NO.1 ว่า เอเจนซี่ T-Powers ซึ่งเป็นต้นสังกัดยักษ์ใหญ่ คือผู้อยู่เบื้องหลังการสั่งให้โกโจลดน้ำหนักครั้งนี้
อย่างที่ทราบกันดีว่าค่ายนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดกับรูปร่างของนักแสดงในสังกัดเป็นอย่างมาก โดยโกโจใช้เวลาเพียง 10 เดือนในการเปลี่ยนรูปร่างจากสาวเจ้าเนื้อในเดือนเมษายน 2568 มาเป็นสาวหุ่นเฟิร์มที่มีกล้ามหน้าท้องชัดเจนในภาพล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2569
แฟนคลับโล่งอก “ไฟหน้า” ไม่ได้หายไปตามน้ำหนัก
หลังจากโกโจโพสต์ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังลดน้ำหนัก แฟนคลับหลายคนเริ่มกังวลว่า “ไฟหน้า” ไซส์ยักษ์ของเธอจะหดเล็กลงตามตัวไปด้วยหรือไม่ ความกังวลนี้ทำให้เธอต้องรีบออกมาโพสต์ภาพหน้าตรงเพื่อยืนยันสถานะทันที
โกโจชี้แจงว่า ภาพที่ดูเหมือนหน้าอกเล็กลงในตอนแรกนั้นเป็นเพียงมุมกล้องเท่านั้น เธอยืนยันหนักแน่นว่า “จากภาพด้านหน้า หน้าอกของฉันไม่ได้เปลี่ยนไปเลย จริง ๆ แล้วพอตัวเล็กลง คัพไซส์ของฉันกลับดูใหญ่ขึ้นด้วยซ้ำ”
ชมคลิป Gojo Ren นักแสดง Av ออกงานอีเวนท์ต้อนรับวันวาเลนไท์ 2569
みんなバズる時って
かわいすぎる○○とか褒められてバズるイメージだったのに
わたし痩せたのに前のが良いとか言われてバズったから
新しすぎる🤣🤣って思っただけで
好みは人それぞれなので全然落ち込んでないし安心して〜😉🩷 https://t.co/JERvXKek54
— 五条 恋 (@ren_gojo_) February 14, 2026
คำยืนยันนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับหนุ่ม ๆ ต่างพากันใจชื้นและหมดห่วง เพราะเธอยังคงความเซ็กซี่ระดับ J-cup ไว้ได้เหมือนเดิม แถมยังมีรูปร่างที่สมส่วนและดูสุขภาพดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดวาร์ป โนซึลบี ร่างทรง Gen Z ทายแม่นจนอึ้ง ย้อนอดีตช้ำ แม่เลี้ยงเดี่ยววัย 19
- เปิดวาร์ป เล็ก วสุ นางเอก MV นิกกี้ ณฉัตร สาวหน้าเก๋ลุคชิค โชว์หวานพิงไหล่
- เปิดวาร์ป น้องเครป แฟนใหม่ ไผ่ ลิกค์ สวยมาก อวดภาพกุมมือ โชว์แหวนเพชร
ข้อมูล/ภาพจาก : Next Apple, X/@ren_gojo_
ติดตาม The Thaiger บน Google News: