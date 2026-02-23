นางเอกดัง แฉวีรกรรม ผกก.จอมวีน หลุดชื่อชัดมาก จนต้องห้ามวุ่น
“ฮันจีมิน” แฉวีรกรรมผู้กำกับจอมวีน สั่งน้ำตาหยดให้เป๊ะ เผลอหลุดชื่อจนรายการต้องเซนเซอร์ด่วน
นักแสดงสาวเจ้าบทบาท ฮันจีมิน (Han Ji-min) ที่คนไทยรู้จักจากเรื่อง แดจังกึม ออกมาเปิดเผยประสบการณ์สุดอึดอัดในกองถ่าย ถึงพฤติกรรมใช้อำนาจบาตรใหญ่ ของผู้กำกับคนหนึ่งที่มีต่อนักแสดงหน้าใหม่ จนเธอต้องออกโรงปกป้อง เผลอหลุดชื่อผลงานจนรายการต้องเซนเซอร์กันจ้าละหวั่น
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ฮันจีมินได้ไปร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการทางช่องยูทูบ ‘요정재형’ (Yojung Jaehyung) ในคลิปวิดีโอที่ใช้ชื่อตอนว่า “จีมินเริ่มเข้าสู่ด้านมืดตั้งแต่ตอนนั้นสินะ..?” โดยเธอได้เปิดใจถึงบรรยากาศการทำงานที่แสนกดดันในอดีต
ย้อนความทรงจำไปถึงตอนที่แสดงซีรีส์ระดับตำนานอย่าง ‘All In’ ว่าในตอนนั้นเธอไม่ได้มีพรสวรรค์ด้านการแสดงมาตั้งแต่เกิด จึงโดนดุหนักมากจนต้องกลับไปร้องไห้ที่บ้านทุกวัน ฮันจีมินเผยความรู้สึกว่า “ฉันคิดอยู่เสมอว่าต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน เกิดมาฉันไม่เคยโดนด่าหนักขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะ”
สั่งน้ำตาให้หยดเป๊ะๆ วีรกรรมผู้กำกับจอมสั่ง
ประเด็นร้อนของรายการเกิดขึ้นเมื่อเธอเล่าถึงวีรกรรมของผู้กำกับท่านหนึ่งที่สั่งงานนักแสดงหน้าใหม่อย่างไร้เหตุผลว่า “มีผู้กำกับคนหนึ่งสั่งนักแสดงหน้าใหม่ว่า ‘เมื่อกี้ตอนร้องไห้ น้ำตาหยดลงมาจากตาขวาก่อน เพราะงั้นเทคนี้ก็ต้องให้น้ำตาหยดจากทางขวาก่อนเหมือนกันนะ'” ซึ่งเธอมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่จะไปบังคับทิศทางของหยดน้ำตาขนาดนั้น
สุดท้ายฮันจีมินทนเห็นความไม่ยุติธรรมไม่ไหว จึงออกโรงปกป้องนักแสดงหน้าใหม่คนนั้น สวนกลับผู้กำกับไปตรงๆ ว่า “ผู้กำกับคะ พวกเราไม่ใช่เครื่องจักรหรือหุ่นยนต์นะคะ”
ความพีคยังไม่จบแค่นั้น เมื่อพิธีกรถามถึงชื่อผลงานที่เป็นประเด็น เธอกลับเผลอหลุดปากบอกทั้งปีที่ฉายและชื่อเรื่องออกมาเต็มๆ จนทีมงานรายการต้องรีบทำโมเสกฉุกเฉิน เบลอที่ริมฝีปากของเธอเพื่อป้องกันการพาดพิง สร้างเสียงหัวเราะลั่นสตูฯ ทันที
ปัจจุบัน ฮันจีมิน (เกิดปี 1982) อายุ 43 ปี กำลังอยู่ในช่วงอินเลิฟ คบหาดูใจอย่างเปิดเผยกับ “ชเวจองฮุน” สมาชิกวงร็อกอินดี้ Jannabi ที่มีอายุน้อยกว่าเธอถึง 10 ปี และเธอกำลังเตรียมตัวคัมแบ็กในผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ของช่อง JTBC อย่าง ‘미혼남녀의 효율적 만남’ (การพบกันอย่างมีประสิทธิภาพของหนุ่มสาวโสด)ให้แฟนๆ ได้รอติดตามกันครับ
