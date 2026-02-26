5 ราศี ดวงเสี่ยงโชคมาแรง! ฝันแม่น เซนส์แรง ซื้อเลขใกล้ตัวแล้วจะรวย
5 ราศีสุดปัง จังหวะดาวส่งผลดี เซนส์แม่นยำ ฝันให้โชค แนะนำทริคเสี่ยงดวงจากสิ่งรอบตัว ทั้งเลขทะเบียนรถและเบอร์โทรศัพท์ เตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนโต
สายเสี่ยงดวงห้ามพลาด! จังหวะดวงดาวในช่วงนี้ขยับเปลี่ยนองศา ส่งผลดีต่อเรื่องโชคลาภและการเงินโดยตรง ทำให้บางราศีมีสัมผัสพิเศษ ลางสังหรณ์แม่นยำ ฝันเห็นอะไรก็สามารถนำมาตีเป็นเลขเด็ดได้เข้าเป้า แถมสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวยังคอยเปิดทางรวยให้ ลองสังเกตสิ่งรอบข้างให้ดี เพราะรางวัลใหญ่อาจซ่อนอยู่ในตัวเลขใกล้ตัวที่คุณมองข้าม มาเช็กกันเลยว่า 5 ราศีที่ดวงเปิดกว้างพร้อมรับทรัพย์จากการเสี่ยงดวงจะมีราศีของคุณหรือไม่
1. ราศีกรกฎ
ช่วงนี้เซนส์ของคุณทำงานดีเยี่ยม หากฝันถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้ว ท่านกำลังมาบอกทางรวย ตัวเลขนำโชคของคุณมักซ่อนอยู่ในอายุของคนในบ้าน หรือเลขที่บ้านที่คุณพักอาศัย
2. ราศีพิจิก
ลางสังหรณ์ของคุณแม่นยำมาก หยิบจับเลขไหนก็มีโอกาสเป็นเงินเป็นทอง โชคลาภของคุณมักมาจากการเดินทาง ลองสังเกตเลขทะเบียนรถที่คุณนั่งประจำ หรือเลขตั๋วเดินทาง จะนำพาโชคใหญ่มาให้
3. ราศีมีน
คนราศีมีนมีเกณฑ์ได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หากมีโอกาสไปทำบุญ ขอพรตามสถานที่ต่างๆ ให้ลองเสี่ยงโชคจากเลขเซียมซี หรือซื้อสลากจากแผงใกล้บริเวณวัด โอกาสถูกรางวัลมีสูงมาก
4. ราศีพฤษภ
โชคหล่นทับแบบไม่ทันตั้งตัว คุณมีโอกาสได้รับโชคจากความบังเอิญ ไม่ต้องไปตามหาเลขไกลตัว แค่ลองสลับตำแหน่งเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณ หรือซื้อสลากที่แม่ค้าเดินมาเร่ขายให้ถึงที่
5. ราศีธนู
จิตสัมผัสของคุณไวมากในช่วงนี้ นึกถึงเลขอะไรเลขนั้นมักจะออกตรงๆ สิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวันจะให้โชค ลองนำเลขใบเสร็จรับเงินจากการซื้อของชิ้นใหญ่ หรือเลขบัตรคิวไปเสี่ยงโชคดู
คำแนะนำส่งท้าย
5 ราศีนี้ ลองนำทริคตัวเลขใกล้ตัวไปปรับใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลาก หมั่นทำบุญ สวดมนต์ และอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร เพื่อเปิดทางรับโชคลาภอย่างเต็มที่ ส่วนราศีอื่นๆ ไม่ต้องเสียใจ หมั่นสะสมบุญเรื่อยๆ โชคใหญ่จะวนมาถึงคุณในเร็ววัน ขอให้ทุกคนโชคดีรับทรัพย์ก้อนโตกันถ้วนหน้า
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 5 ราศี ระวังเจอนักขายฝันตัวพ่อ พูดดีแต่ทำไม่ได้ อย่าเชื่อคำหวาน เดี๋ยวงานเข้า
- หมอช้าง ฟันธง 2 ราศี การงานพุ่งแรง ผู้ใหญ่หนุนหลังรับโอกาสใหม่
- 3 ราศี ช่วงนี้ระวังคำพูดสร้างศัตรู นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวจะดีที่สุด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: