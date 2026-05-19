สอดอ Style โดนทัวร์ลง หลังโพสต์บังคับใช้ปากเรียกข่มขืนหรอ ถามเหยื่อทำไมไม่กัด หรือมันเคลิ้ม?

งานเข้า! เส้นด้าย หรือ สอดอ Style โดนทัวร์ลงสนั่น หลังโพสต์ปมล่วงละเมิด ลั่น บังคับใช้ปากเรียกข่มขืน ถามกลับเหยื่อทำไมไม่กัด หรือมันเคลิ้ม?
กลายเป็นดรามาร้อนรับวันใหม่ เมื่อ สอดอ style หรือ เส้นด้าย พิมพ์ลดา อินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความตั้งคำถามสุดเซนซิทีฟเกี่ยวกับเหยื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศ ระบุว่า “เห็นใจเรื่องผู้ถูกกระทำล่วงละเมิดทางเพศมาก ๆ แต่เรื่องหนึ่งที่ไม่เข้าใจอันนี้ไม่เกี่ยวกับเคสไหน สงสัยมานานมากคือ การ ขข ทางปาก เรียก ขข จริง ๆ? เราสามารถกัดกะปู๋คนที่ทำเราได้ไหม หรือเราก็เคลิ้มกินไปก่อน อ้า ๆ ไปก่อน ถ้ากัดเดี๋ยวกลายเป็นทำร้าย รก. ไหม”
โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็ว และเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยสังคมส่วนใหญ่มองว่า การตั้งคำถามเช่นนี้ของ สอดอ style ไม่มีความเห็นใจเหยื่อเลยสักนิด แต่ดูเหมือนไปตำหนิเหยื่อมากกว่า ซึ่งชาวเน็ตหลายคนก็เข้ามาอธิบายว่า ในสถานการณ์จริงตรงนั้นเหยื่อทุกคนอยู่ในสภาวะช็อก ตกใจ หวาดกลัว หรือถูกข่มขู่ทำร้ายร่างกาย จนไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ใช่เพราะความเคลิ้มอย่างที่ เส้นดาย พิมพ์ลดา โพสต์ตั้งคำถาม หรือในชาวเน็ตบางคนก็มองว่า เส้นด้าย ไม่ควรตั้งคำถามแบบนี้ หากสงสัยก็ควรใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีปัจจุบันในการหาคำตอบจะดีกว่า
ทนายนิด้า กางกฎหมายสวนกลับ ‘สอดอStyle’ ปมสงสัยโดนข่มขืนทางปาก กัดป้องกันตัวได้ไหม?
ล่าสุด 19 พ.ค. 69 เส้นด้าย สอดอ style ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้ว หลังโดนทัวร์ลงอย่างหนัก โดยโพสต์เจ้าปัญหาถูกลบไป ก่อนจะมีการออกมาขอโทษและร่ายยาวเพื่อชี้แจงเจตนารมณ์ของตัวเองที่โพสต์ไปแบบนั้น ระบุว่า
“สำหรับโพสต์ที่ทำให้คนเข้าใจเจตนาด้ายผิด “ด้ายขอโทษค่ะ”
ด้ายอยากขอโทษกับโพสต์ก่อนหน้านี้จากใจจริงค่ะ ตอนที่โพสต์ไปด้ายไม่ได้คิดให้รอบคอบมากพอ และไม่ได้ตระหนักเลยว่าคำพูดของตัวเองจะกระทบความรู้สึกของหลายคนได้ขนาดนี้
พอช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาเยอะขึ้น ด้ายกลับมาอ่านสิ่งที่ตัวเองโพสต์อีกครั้งมันไม่ใช่สิ่งที่ด้ายอยากจะสื่อสารออกมาจริงๆ แล้วรู้สึกผิดมากจริงๆ เพราะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และไม่ควรถูกพูด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม
โดยเฉพาะกับคนที่เคยมีประสบการณ์กับเรื่องเลวร้ายแบบนี้จริง ๆ ขอโทษที่ทำให้รู้สึกแย่หรือไม่สบายใจ ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าบางคำพูด ต่อให้ไม่ได้มีเจตนาร้าย ก็สามารถทำร้ายความรู้สึกคนอื่นได้จริง ๆ
ด้ายได้คุยกับเพื่อนคนนึงที่รู้เรื่องกฎหมายและตอนเด็ก ๆ ได้เจอกับประสบการณ์เลวร้ายแบบนั้น ได้คุยและเข้าใจรายละเอียดว่ามันส่งผลต่อจิตใจและสร้างบาดแผลทางใจให้คน ๆ นึงได้ขนาดไหน ด้ายไม่มีข้อแก้ตัวอะไรเลย ตอนนี้ได้ลบโพสต์นั้นออกแล้ว และจะใช้เรื่องนี้เป็นบทเรียนกับตัวเอง
ด้ายยินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงเกี่ยวกับเรื่องSexual Harassment และจะศึกษาเพิ่มอย่างละเอียด ด้ายจะขออยู่ข้างฝั่งคนที่โดนทำร้ายทุกคนค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เตือนสติและทำให้ด้ายได้กลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้ง ด้ายขอโทษจากใจจริงและหวังว่าจะได้พิสูจน์ด้วยการกระทำว่าด้ายได้เรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งนี้แล้วจริง ๆ ค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สอดอ Style ปล่อยโฮกลางไลฟ์! พ้อปัญหาครอบครัว ทั้งที่เป็น “เดอะแบก”
- สุดกลั้น สอดอ Style ร่ำไห้ตัดพ้อ “ท้อที่เป็นเดอะแบก” หลังปัญาครอบครัวถาโถม
- สรุปดราม่า สอดอStyle – ชิน ชินวุฒ เปิดศึกวิวาทเดือด ปมร้อน “ด้อยค่าดีเจ”
- ทนายนิด้า กางกฎหมายสวนกลับ ‘สอดอ Style’ ปมสงสัยโดนข่มขืนทางปาก กัดป้องกันตัวได้ไหม?
อ้างอิงจาก : FB Pimlada Wawtaisong
ติดตาม The Thaiger บน Google News: