ชาวเน็ตจีนวิจารณ์ “ใบเฟิร์น” ปมกดไลก์โพสต์ดราม่าครอบครัว “ทราย สก๊อต”
แฟนคลับแดนมังกรจับตาท่าที ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก หลังมีชื่อถูกพูดถึงใน Weibo ปมกดไลก์ให้กำลังใจ Mild ท่ามกลางกระแสขัดแย้งครอบครัว ทราย สก็อต ด้านนักแสดงสาวแจงชัดเจนแค่ให้กำลังใจเพื่อน ไม่ได้สนับสนุนการล่วงละเมิด
โลกออนไลน์ฝั่งจีนกำลังให้ความสนใจกับกรณีที่นักแสดงสาวชื่อดัง ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ถูกพูดถึงในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Sina/Weibo หลังเจ้าตัวเข้าไปกดไลก์โพสต์ของ Mild ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับดราม่าครอบครัวของ ทราย สก๊อต จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและการแสดงออกของนักแสดงสาว
ชาวเน็ตจีนบางส่วนตีความการกดไลก์ของใบเฟิร์นว่าเป็นการเลือกยืนอยู่ฝั่งเดียวกันกับ Mild ท่ามกลางสถานการณ์ที่ ทราย สก๊อต ออกมาตั้งข้อกล่าวหาพี่ชายเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็ก ทำให้แฟนคลับและผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียตั้งคำถามถึงทัศนคติของนักแสดงสาวต่อประเด็นดังกล่าว
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก จึงออกมาชี้แจงผ่านสื่อถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า เธอรับทราบข่าวสารพร้อมกับคนทั่วไป โดยเธอและ Mild พบกันครั้งแรกในงานแต่งงานและไม่ได้มีความสนิทสนมเป็นการส่วนตัว ส่วนการกดไลก์ครั้งนี้ เธอตั้งใจสื่อสารกับเพื่อนในฐานะคนรู้จักเพื่อบอกว่า “ฉันอยู่ตรงนี้” เท่านั้น โดยไม่ได้มีเจตนาสนับสนุนคู่กรณีของทราย สก๊อต หรือแสดงจุดยืนอยู่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด พร้อมย้ำชัดเจนว่าเธอไม่สนับสนุนการล่วงละเมิดทางเพศในทุกรูปแบบ
กรณีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับใบเฟิร์นเพียงรายเดียว เนื่องจากศิลปินหนุ่ม เต ตะวัน ก็ถูกชาวเน็ตวิจารณ์ในลักษณะเดียวกัน หลังกดไลก์โพสต์ของ Mild จนต้องออกมาชี้แจงและขอโทษ พร้อมยืนยันว่าตนไม่ได้สนับสนุนการกระทำผิดใด ๆ
ดราม่านี้มีจุดเริ่มต้นจากการที่ ทราย สก๊อต ออกมากล่าวหาพี่ชายเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็ก ซึ่งทางฝ่ายพี่ชายปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยระบุว่าเป็นปัญหาภายในครอบครัว ส่วน Mild ซึ่งเป็นภรรยาของพี่ชายเคยโพสต์ข้อความสนับสนุนสามี ก่อนจะออกมาขอโทษและประกาศเว้นระยะห่างเพื่อทบทวนตัวเองภายหลังเจอแรงกดดันอย่างหนักจากสังคม
แม้จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นใน Weibo และ Sina แต่ข้อมูลระบุว่านี่เป็นเพียงความคิดเห็นจากผู้ใช้งานบางส่วนเท่านั้น ไม่ใช่การแสดงจุดยืนบอยคอตจากแฟนคลับชาวจีนทั้งประเทศ
การชี้แจงของใบเฟิร์นจึงถือเป็นการเคลียร์ข้อสงสัยและย้ำจุดยืนของตนเองท่ามกลางกระแสสังคมที่กำลังจับตามอง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บอส ณวัฒน์ ร่วมวงขยี้ดราม่า ทราย สก๊อต พร้อมฝากประโยคจุกถึงคนเป็นแม่
- สรุปมหากาพย์ ทราย สก๊อต เปิดใจโหนกระแส เผยทุกปมร้าว จุดแตกหักครอบครัว
- ทนายนิด้า กางกฎหมายสวนกลับ ‘สอดอStyle’ ปมสงสัยโดนข่มขืนทางปาก กัดป้องกันตัวได้ไหม?
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: