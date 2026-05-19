“สุชาติ” ไหว้ขอโทษ เดินชนไหล่นักข่าว เคืองถูกจี้หลายคำถาม ฮึ่ม “มึงรู้จักกูน้อยไป”
สุชาติ ยกมือไหว้ขอโทษ เดินชนไหล่นักข่าว เคืองถูกจี้หลายคำถาม ฮึ่มมึงรู้จักกูน้อยไป ปรับความเข้าใจ มองกันคนละมุม ด้านนักข่าวไม่ติดใจ
จากกรณีที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะทะคารมกับสื่อมวลชนและมีการเดินชนไหล่ หลังถูกจี้หลายคำถาม โดยเฉพาะประเด็นไม่ยอมตรวจสอบกรมควบคุมมลพิษ โดยนายสุชาติยังได้บอกอีกด้วยว่า “มึงรู้จักกูน้อยไป” นั้น
ล่าสุดนายสุชาติ ได้พบกับนักข่าวคู่กรณี จากสำนักข่าว The Better News ก่อนยกมือไหว้ขอโทษพร้อมบอกว่า ”ขอโทษครับพี่“ และจับมือ พร้อมกับนั่งลงพูดคุยเคลียร์ใจ โดยนายสุชาติ กล่าวว่า “ผมขอโทษ สิ่งที่พี่แนะนำ ผมน้อมรับไว้ เมื่อเช้าต้องขอโทษอีกครั้ง เพราะเรามองกันคนละมุม”
ซึ่งทางนักข่าว ก็ตอบว่าไม่เป็นไร ไม่ต้องขอโทษ ตอนแรกคิดว่ารัฐมนตรีจะเดินมาคุย เพราะทุกครั้งหลังสัมภาษณ์ก็จะเป็นแบบนี้ ที่สัมภาษณ์ในวง และออกมาคุยกันได้ อยากให้รัฐมนตรีอย่าไปติดใจเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ”
นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ”ต้องขอโทษ ด้วยความที่เรามีความตั้งใจในการทำงาน ตอนแรกเราก็ได้ให้แก้ไขปัญหา ชี้แจงในเรื่องที่ถูกต้อง และต้องขอโทษจริง ๆ ที่พูดกับพี่ไม่ดี เราลูกผู้ชายต้องขอโทษ ขอให้ถือว่าผมเป็นน้องของพี่ สิ่งที่ผมพูดไป อาจจะมีข้อมูลอีกด้าน เราอาจจะฟังมาจากคนข้างนอกหมด เมื่อกี้นั่งประชุม ครม. ก็คิดว่าลงมาขอโทษพี่ดีกว่า และได้ให้ทีมงานประสานมา ขอให้พี่ให้อภัยผมก็แล้วกัน ก็ผิดพลาดกันได้ ยืนยัน ตนมีความตั้งใจ ผมมาย้อนฟังถึงคำถามของพี่ ก็รู้ว่าพี่หวังดี เราก็ไม่สบายใจ ต้องขอโทษพี่จริง ๆ ด้วยความเคารพ ที่ผ่านมาสื่อมวลชนทุกท่าน ผมไม่เคยไม่ให้สัมภาษณ์ใคร แต่บังเอิญ ว่า เรามุ่งหวัง คาดหวังแบบนี้ อาจจะทำให้กระทบกระทั่งน้ำใจกัน ก็ขอโทษจริง ๆ“ ก่อนที่นายสุชาติ จะยกมือไหว้อีกครั้ง และยกมือไหว้ไปที่สื่อมวลชน ก่อนบอกว่า ”ขอโทษสื่อมวลชนทุกคน“
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สุชาติ รมว.ทส.” ห่วงใยสถานการณ์ไฟป่าจังหวัดตาก ส่งกำลังใจเจ้าหน้าที่หน้างาน
- “ไอซ์ รักชนก” แซะแรง “อนุทิน” ส่ง “สุชาติ” แก้วิกฤตฝุ่น โอดเวรกรรมของคนเหนือ
- เดือด! “หมอของขวัญ” ประกาศ ปลุกเทพีสงคราม หลังโดน “สุชาติ” แจกหมายศาล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: