ช็อก “หมอของขวัญ” ประกาศคืนใบประกอบวิชาชีพ ลั่นทนระบบ “แพทยสภา” ไม่ไหว
มีรายงาน หมอของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ (Doctorkatekate) แพทย์หญิงชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความเดือดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ประกาศจุดยืนขอยุติบทบาทการเป็นแพทย์ที่ทำมานานถึง 20 ปี พร้อมเตรียมนำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไปคืนให้แก่แพทยสภาในวันพรุ่งนี้
หมอของขวัญเผยว่า แม้จะภูมิใจในอาชีพแพทย์มาตลอด 2 ทศวรรษ แต่ตอนนี้หมดความอดทนกับระบบการทำงานที่อ้างการใช้ “ดุลยพินิจ” ซึ่งตนมองว่าเป็นระบบที่ไม่มีมาตรฐานหรือมาตรวัดที่ชัดเจนและเป็นธรรม
หมอของขวัญต้องการจะถอด “ปลอกคอ” ที่ชื่อว่าแพทยสภาออกเสียที พร้อมประกาศว่าตนเองจะเป็นแพทย์คนแรกของประเทศไทยที่จะคืนใบอนุญาตฯ เพราะทนถูกรังแกมานานเกินไปจนทนไม่ไหว ทิ้งท้ายด้วยประโยคเด็ดว่า “ก็ลาออกแม่งเลย”
หมอของขวัญได้ประกาศนัดหมายอย่างเป็นทางการ โดยจะเดินทางไปที่สำนักงานแพทยสภา อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 12 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ในวันพรุ่งนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2569) เวลา 10.00 น. เพื่อดำเนินการคืนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วยตัวเอง
