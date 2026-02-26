ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เปิดใจคว้ารางวัล ยันโหนกระแสไม่ใช่ศาลเตี้ย แต่คือกระบอกเสียงชาวบ้าน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 15:05 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 15:08 น.
64
หนุ่ม กรรชัย กวาด 2 รางวัลใหญ่ Thailand Social Awards

หนุ่ม กรรชัย คว้า 2 รางวัลใหญ่เวที Thailand Social Awards ย้ำจุดยืนเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชน ไม่ใช่ศาลเตี้ย พร้อมขอบคุณช่อง 3 และแรงสนับสนุนจากผู้ชม

นับเป็นค่ำคืนแห่งความสำเร็จของคนข่าวและคนบันเทิง สำหรับงานประกาศรางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ปีนี้พิธีกรแถวหน้าอย่าง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ยังคงท็อปฟอร์ม กวาดรางวัลใหญ่มาครองถึง 2 รางวัล ได้แก่ Best Entertainment Figures Performance on Social Media สาขา MC & Host (พิธีกร) และ รายการโหนกระแส ได้รับรางวัล Best Content Performance on social media สาขา Talk & Conversational TV Programe (รายการ)

ช่วงที่ขึ้นรับรางวัล หนุ่ม กรรชัย ได้เปิดใจถึงความรู้สึกว่ารู้สึกปลื้มใจมากที่ได้รับรางวัลนี้อีกครั้ง พร้อมพูดถึงประเด็นที่รายการมักถูกด่าทอว่าเป็นศาลเตี้ย ยืนยันหนักแน่นว่ารายการไม่ได้มีกฎหมายในมือ ไม่ได้เป็นทนาย หรือเป็นศาล แต่ทำหน้าที่เป็นเพียงกระบอกเสียงที่นำเสนอเรื่องราวของประชาชน และยังคงยึดสโลแกนหลักคือ ‘เรื่องชาวบ้านคืองานของเรา’

“ขอบคุณ Thailand Social Awards ที่มอบรางวัลนี้ให้อีกครั้งหนึ่ง ปีที่แล้วก็ได้รางวัลแต่ไม่ได้มา สำหรับโหนกระแสโดนไม่ต่างจากพี่ยุทธสักเท่าไหร่ รายการโหนกระแสมักจะถูกคนด่าทอว่าเป็นศาลเตี้ย แต่ยังยืนยันว่ารายการไม่ได้มีกฏหมายในมือ เราไม่ใช่ผู้พิทักษ์สันติราช ไม่ได้เป็นทนาย หรือศาล เราเป็นเพียงกระบอกเสียงที่นำเสนอเรื่องราวต่าว ๆ ของประชาชน ยังคงยึดสโลแกน เรื่องชาวบ้านคืองานของเรา

แล้วก็ขอบคุณ ป๋อง กพล ที่ทำให้ผมมีวันนี้ เป็นเหมือนเรือจ้างคนหนึ่ง ขอบคุณสำหรับรางวัล Thailand Social Awards”

ก่อนหน้านี้ นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ขึ้นรับรางวัล Best Entertainment Figures Performance on Social Media สาขา News Reporter (ผู้ประกาศข่าว) ระหว่างการทำงานมีบางคนพูดว่าเป็น สื่อเฮงซวย แต่คนที่ติดตามจริง ๆ จะทราบว่าตนมุ่งมั่นในการทำงาน ซึ่งคนที่จะตัดสินได้คือประชาชน

หนุ่ม กรรชัย รับรางวัลใหญ่เวที Thailand Social Awards
ภาพจาก Facebook : หนุ่ม กรรชัย

ล่าสุดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2569) หนุ่ม กรรชัย ได้กล่าวขอบคุณต้นสังกัดอย่าง ช่อง 3 ที่ให้โอกาสได้มาทำหน้าที่พิธีกร และที่ขาดไม่ได้คือการขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ช่วยกันกดไลก์ กดแชร์ และโหวตให้ เพราะรางวัลนี้วัดผลจากสถิติจริงบนโลกโซเชียลนั่นเอง

“ที่ขาดไม่ได้คือขอบคุณช่อง 3 ที่ให้โอกาสผลมานั่งตรงนี้กับพี่หมวยและได้มาทำรายการโหนกระแส รวมทั้งขอบคุณคนที่ติดตามรายการที่ช่วยกันโหวตเข้าไป เพราะ Thailand Social Awards เป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลทั้งนั้นเลย มีการวัดจำนวนคนดูรายการ และผลของคนที่เข้าไปดูกับแชร์ด้วย ขอบคุณมาก ๆ นะครับ”

หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก Youtube : ครอบครัวข่าว3
หนุ่ม กรรชัย รับรางวัล Thailand Social Awards
ภาพจาก Youtube : ครอบครัวข่าว3
รายการโหนกระแสได้รางวัล Thailand Social Awards
ภาพจาก Youtube : ครอบครัวข่าว3

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

