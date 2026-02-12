หมอของขวัญ จวกรัฐซุกความโกงระยำ แถมชอบปิดปาก-ยัดคดีประชาชน
หมอของขวัญ ควักเงินจ้างทนายช่วยเจ๊ตอง-เฟิร์น ถูกแจ้งความบุกรุกหน่วยเลือกตั้งชลบุรี เขต 1 จวกยับภาครัฐปกปิด-โกงกิน และปิดปากประชาชน
ช่วงค่ำวานนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2569) หมอของขวัญ หรือ แพทย์หญิงของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Doctorkatekate ประกาศหาทนายความที่อยู่ใน จ.ชลบุรี เขต 1 ที่มีใจประชาธิปไตย และเห็นว่าการกระทำของผู้ใหญ่ที่ไล่แจ้งความปิดปากประชาชนเป็นการกระทำที่บัดซบและเลวระยำ เพื่อช่วย เจ๊ตอง และ เฟิร์น หลัง ผอ. ประจำเขตเลือกตั้งดังกล่าวแจ้งความดำเนินคดี ฐานบุกรุกขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่น โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถมาเก็บที่เธอได้เลย
ล่าสุด หมอของขวัญ ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโพสต์ถึงการทำงานของรัฐบาลอย่างดุเดือด ระบุว่า “ภาครัฐนอกจากจะชอบปกปิดความระยำโกงกินของตัวเองแล้ว ยังชอบปิดปากปชช. ใครถึงหน้างานก็ยัดคดี ถ้าเป็นหมอก็ให้แพทยสภาหาเรื่องพักใบแบบตอนโควิด แต่บอกเลยมา! xูไม่กลัวxึงค่ะ!” และ “แกล้งให้กลัว แต่xูไม่กลัวย่ะ”
พร้อมฝากข้อความถึงเจ๊ตอง และ เฟิร์น ด้วยความเป็นห่วงว่า “น้องเฟินเจ๊ตองไม่ต้องกลัว หมอขข. ช่วยเอง”
หลังจากชาวเน็ตเห็นว่าหมอของขวัญจะออกมาช่วยเหลือประชาชนทั้ง 2 ที่ออกมาเรียกร้องให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในพื้นที่เขต 1 จังหวัดชลบุรี หลาย ๆ คนออกมาชื่นชมการกระทำกันมากมายเช่น “จะมีสักกี่คนในตอนนี้ ที่กล้าชนขนาดนี้ นับถือใจคุณหมอมาก แมนมาก”, “ปกป้องประชาชน ด้วยมือประชาชน กราบน้ำใจหมอค่ะ” และ “นับถือใจคุณหมอจากใจจริง ส่วนใหญ่เห็นอินฟลูอื่นๆหรือคนสาธารณะที่มีเพาเวอร์ จะไม่ออกตัวแรงขนาดนี้ เป็นอีกกำลังใจน้อยจากผู้ติดตามคนหนึ่งนะครับ”
