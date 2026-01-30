หมอของขวัญ เดือดแทน ติงตรรกะชาวเน็ต ซ้ำเติมครอบครัว นุ่นรมิดา

หมอของขวัญ ออกโรงป้องทีมแพทย์และให้ความรู้ชาวเน็ต หลังเกิดดราม่าตั้งคำถามกรณี นุ่น รมิดา สูญเสียทายาทจากภาวะมดลูกแตก ย้ำชัด 36 สัปดาห์คือคลอดก่อนกำหนด และความหนาของมดลูกไม่สามารถวัดได้ด้วยอัลตราซาวด์
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2569 แพทย์หญิงของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ หรือ หมอของขวัญ ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโลกออนไลน์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงทางการแพทย์ พร้อมกับตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตบางกลุ่มที่กำลังถกเถียงกันอย่างดุเดือด กรณีที่นักแสดงสาว นุ่น รมิดา ต้องเผชิญกับข่าวร้ายสูญเสียทายาทจากภาวะมดลูกแตก โดยประเด็นหลักที่สังคมออนไลน์ตั้งข้อสงสัยคือเหตุใดทีมแพทย์จึงไม่ตัดสินใจผ่าตัดคลอดตั้งแต่ช่วงอายุครรภ์ 36 สัปดาห์หากทราบว่ามีความเสี่ยง
“รู้ว่าเสี่ยงทำไมไม่ผ่า 36 wk หมอไม่เก่ง เท้อถ้าไม่มีข้อบ่งชี้ ไม่มีหมอคนไหนผ่าเด็กคลอดก่อนกำหนดนะ แล้วความเสี่ยงเคสนี้คือเคยผ่ามดลูก ถ้างั้นคนผ่าท้องแรกเสี่ยงหมด ท้อง 2 ต้องผ่า 36 วีคหมดหรอ” – โพสต์ Doctorkatekate
จากประเด็นคำถามที่ว่ารู้ว่าเสี่ยงแล้วทำไมไม่รีบผ่าคลอดนั้น หมอของขวัญได้ให้ความรู้แบบจัดเต็มเพื่อลบล้างความเข้าใจผิด โดยระบุชัดเจนว่าตามหลักการแพทย์แล้ว อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ยังถือว่าเป็นภาวะคลอดก่อนกำหนด ซึ่งหากไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่จำเป็นหรือเร่งด่วน จะไม่มีแพทย์คนไหนตัดสินใจผ่าตัดคลอดให้กับคนไข้ เพียงเพราะความกังวลโดยปราศจากหลักฐานทางการแพทย์ยืนยัน พร้อมตั้งคำถามกลับไปยังผู้สงสัยว่า หากยึดตรรกะว่าเคยผ่าตัดมดลูกแล้วเสี่ยง คนที่ท้องสองทุกคนต้องถูกจับผ่าตอน 36 สัปดาห์ทั้งหมดเลยหรือไม่
ในส่วนของความเสี่ยงเรื่องมดลูกแตกที่เป็นสาเหตุของการสูญเสียครั้งนี้ คุณหมอคนดังได้ขยายความว่า ภาวะมดลูกบางเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีอัลตราซาวด์ในปัจจุบันยังไม่สามารถตรวจวัดค่าได้อย่างแม่นยำ มันจึงจัดเป็นอุบัติเหตุทางสูตินารีเวชที่ป้องกันได้ยาก
“มันเป็นอุบัติเหตุที่ป้องกันไม่ได้ อาการนำมาก่อนก็ไม่มี ตรวจก็ไม่เจอ แต่เป็นความสูญเสียที่น่าเห็นใจจริงๆ”
ท้ายที่สุด หมอของขวัญยังได้ฝากข้อคิดเตือนสติชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงเปรียบเทียบประสบการณ์ส่วนตัว เช่น การบอกว่าตนเองก็ผ่าคลอดตอน 36 สัปดาห์แล้วปลอดภัยดี โดยคุณหมอย้ำว่าให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าว เพราะบริบทของแต่ละเคสนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง การนำประสบการณ์ส่วนตัวมาตัดสินการทำงานของแพทย์หรือทับถมผู้สูญเสียรังแต่จะสร้างความเข้าใจผิด พร้อมทิ้งท้ายด้วยความอัดอั้นว่าชาวเน็ตไทยบางคนทำตัวเหมือนมีความรู้เก่งกว่าแพทย์เจ้าของไข้เสียอีก
“คอมเมนต์แบบ เราก็ผ่าน้องออกมา 36 วีคน้องปลอดภัยแม่ปลอดภัยค่ะ หยุ๊ดดดดดแก มันคนละเรื่องกัน!”…”ครบกำหนดคือ 37 วีคขึ้นไปค่ะ 36คือ”ก่อนกำหนด””
