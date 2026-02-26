แจกวาร์ป “มิรา” เน็ตไอดอลไซส์บึ้ม อกตู้มกระแทกตา แซ่บจนหนุ่มๆ ถึงกับใจสั่น
เปิดวาร์ป “มิรา ดุรงคชยานุรักษ์” เน็ตไอดอล นางแบบคอสเพลย์สุดเซ็กซี่ แจ้งเกิดจากคลิปเต้นล้างรถทะลุล้านวิว ส่องประวัติและสัดส่วนสุดแซ่บที่ทำเอาหนุ่มๆ ใจสั่น
วันนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักและเปิดวาร์ป “มิรา ดุรงคชยานุรักษ์” หรือ “มิรา” เน็ตไอดอลและนางแบบสาวสุดเซ็กซี่ที่กำลังมาแรงในโลกออนไลน์ ความฮอตของมิราการันตีได้จากการที่มีผู้ติดตามบนเฟซบุ๊กมากกว่า 289,000 คน รวมถึงเน็ตไอดอลชื่อดังอย่าง “เสือ ดุสิต” ที่มักจะเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยเซ็กซี่ของมิราอยู่เป็นประจำ
เส้นทางความโด่งดังของมิราเริ่มต้นจากการทำงานเป็นพริตตี้และรับหน้าที่เป็นวีเจบนแอปพลิเคชัน Bigo Live ด้วยนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนขี้เล่นและพูดคุยสนุกสนาน ทำให้มิราสามารถครองใจแฟนคลับและมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นมิราเริ่มขยับมารับงานรีวิวสินค้า และแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวจากคลิปวิดีโอโชว์ลีลาเต้นล้างรถสุดเซ็กซี่ที่สนามแข่งรถ ซึ่งกลายเป็นไวรัลจนมียอดเข้าชมทะลุล้านวิวเพียงชั่วข้ามคืน
เปิดประวัติและสัดส่วนสุดแซ่บของ “มิรา”
สำหรับใครที่อยากรู้จักนางแบบสาวคนนี้ให้มากขึ้น นี่คือข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นของมิรา
- ชื่อ-นามสกุล: มิรา ดุรงคชยานุรักษ์ (ชื่อเล่น: มิรา)
- วันเกิด: 29 มีนาคม 1990
- สัดส่วน: 36-25-35
- ภูมิลำเนา: กรุงเทพมหานคร
- อาชีพหลัก: ถ่ายแบบ โชว์ตัว และรีวิวสินค้า
- งานอดิเรก: ดูภาพยนตร์ เต้น และเล่นกับสัตว์เลี้ยง
ผลงานและสไตล์การถ่ายแบบในปัจจุบัน
ปัจจุบัน มิรา ดุรงคชยานุรักษ์ รับงานในวงการอย่างเต็มตัว ทั้งการถ่ายแบบ โชว์ตัว และรีวิวสินค้า มิรามีความเป็นมืออาชีพสูงในการทำงาน โดยเฉพาะการถ่ายแบบแนว 18+ ที่ร้อนแรงทะลุปรอท รวมไปถึงการถ่ายแบบสไตล์คอสเพลย์ที่มักจะสร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสวมบทบาทในชุดนางแมว ชุดแม่บ้าน หรือชุดพยาบาล มิราก็สามารถถ่ายทอดความเซ็กซี่ยั่วยวนออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในความสวยเซ็กซี่ของเธอ สามมารถติดตามได้ที่ Facebook มิรา ดุรงคชยานุรักษ์
