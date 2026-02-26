ข่าว

แจกวาร์ป “มิรา” เน็ตไอดอลไซส์บึ้ม อกตู้มกระแทกตา แซ่บจนหนุ่มๆ ถึงกับใจสั่น

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 15:17 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 15:17 น.
360
แจกวาร์ป "มิรา" เน็ตไอดอลไซส์บึ้ม อกตู้มกระแทกตา แซ่บทะลุปรอท ทำหนุ่มๆถึงกับใจสั่น

เปิดวาร์ป “มิรา ดุรงคชยานุรักษ์” เน็ตไอดอล นางแบบคอสเพลย์สุดเซ็กซี่ แจ้งเกิดจากคลิปเต้นล้างรถทะลุล้านวิว ส่องประวัติและสัดส่วนสุดแซ่บที่ทำเอาหนุ่มๆ ใจสั่น

วันนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักและเปิดวาร์ป “มิรา ดุรงคชยานุรักษ์” หรือ “มิรา” เน็ตไอดอลและนางแบบสาวสุดเซ็กซี่ที่กำลังมาแรงในโลกออนไลน์ ความฮอตของมิราการันตีได้จากการที่มีผู้ติดตามบนเฟซบุ๊กมากกว่า 289,000 คน รวมถึงเน็ตไอดอลชื่อดังอย่าง “เสือ ดุสิต” ที่มักจะเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยเซ็กซี่ของมิราอยู่เป็นประจำ

เส้นทางความโด่งดังของมิราเริ่มต้นจากการทำงานเป็นพริตตี้และรับหน้าที่เป็นวีเจบนแอปพลิเคชัน Bigo Live ด้วยนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนขี้เล่นและพูดคุยสนุกสนาน ทำให้มิราสามารถครองใจแฟนคลับและมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นมิราเริ่มขยับมารับงานรีวิวสินค้า และแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวจากคลิปวิดีโอโชว์ลีลาเต้นล้างรถสุดเซ็กซี่ที่สนามแข่งรถ ซึ่งกลายเป็นไวรัลจนมียอดเข้าชมทะลุล้านวิวเพียงชั่วข้ามคืน

เปิดประวัติและสัดส่วนสุดแซ่บของ “มิรา”

สำหรับใครที่อยากรู้จักนางแบบสาวคนนี้ให้มากขึ้น นี่คือข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นของมิรา

  • ชื่อ-นามสกุล: มิรา ดุรงคชยานุรักษ์ (ชื่อเล่น: มิรา)
  • วันเกิด: 29 มีนาคม 1990
  • สัดส่วน: 36-25-35
  • ภูมิลำเนา: กรุงเทพมหานคร
  • อาชีพหลัก: ถ่ายแบบ โชว์ตัว และรีวิวสินค้า
  • งานอดิเรก: ดูภาพยนตร์ เต้น และเล่นกับสัตว์เลี้ยง
มิรา ดุรงคชยานุรักษ์ เน็ตไอดอลและนางแบบสาวสุดเซ็กซี่
FB/ มิรา ดุรงคชยานุรักษ์

ผลงานและสไตล์การถ่ายแบบในปัจจุบัน

ปัจจุบัน มิรา ดุรงคชยานุรักษ์ รับงานในวงการอย่างเต็มตัว ทั้งการถ่ายแบบ โชว์ตัว และรีวิวสินค้า มิรามีความเป็นมืออาชีพสูงในการทำงาน โดยเฉพาะการถ่ายแบบแนว 18+ ที่ร้อนแรงทะลุปรอท รวมไปถึงการถ่ายแบบสไตล์คอสเพลย์ที่มักจะสร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสวมบทบาทในชุดนางแมว ชุดแม่บ้าน หรือชุดพยาบาล มิราก็สามารถถ่ายทอดความเซ็กซี่ยั่วยวนออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในความสวยเซ็กซี่ของเธอ สามมารถติดตามได้ที่ Facebook มิรา ดุรงคชยานุรักษ์

FB/ มิรา ดุรงคชยานุรักษ์
FB/ มิรา ดุรงคชยานุรักษ์
FB/ มิรา ดุรงคชยานุรักษ์
FB/ มิรา ดุรงคชยานุรักษ์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แพรรี่ ไพรวัลย์ หนุนคำว่า นางสาว ไว้เฉพาะผู้หญิงโดยกำเนิด ข่าว

แพรรี่ เห็นด้วย นางสาว ใช้กับผู้หญิงแต่กำเนิด ส่วนคนแปลงเพศแล้ว ไม่ใช่ ‘นาย’

14 นาที ที่แล้ว
รวบเฒ่าหื่นวัย 56 บุกห้องนอน ขืนใจเด็กหญิงวัย 12 อ้างทักแชตเรียกให้ไปหา ข่าว

รวบเฒ่าหื่นวัย 56 บุกห้องนอน หวังขืนใจเด็กหญิงวัย 12 อ้างทักแชตเรียกให้ไปหา

24 นาที ที่แล้ว
ม.ราชภัฏยะลา แจงปมดราม่าจ้างงาน 6,500 บาท ข่าว

แถลงด่วน! ม.ราชภัฏยะลา แจงปมจ้างงาน 6,500 บาท ยันเป็นจ้างเหมา 20 วัน

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อดีตนักบินกองทัพสหรัฐฯ โดนจับฐานทรยศประเทศ ฝึกสอนนักบินกองทัพจีน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกวาร์ป &quot;มิรา&quot; เน็ตไอดอลไซส์บึ้ม อกตู้มกระแทกตา แซ่บทะลุปรอท ทำหนุ่มๆถึงกับใจสั่น ข่าว

แจกวาร์ป “มิรา” เน็ตไอดอลไซส์บึ้ม อกตู้มกระแทกตา แซ่บจนหนุ่มๆ ถึงกับใจสั่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก &quot;หมอของขวัญ&quot; ประกาศคืนใบประกอบวิชาชีพ ลั่นทนระบบ &quot;แพทยสภา&quot; ไม่ไหว บันเทิง

ช็อก “หมอของขวัญ” ประกาศคืนใบประกอบวิชาชีพ ลั่นทนระบบ “แพทยสภา” ไม่ไหว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย กวาด 2 รางวัลใหญ่ Thailand Social Awards ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เปิดใจคว้ารางวัล ยันโหนกระแสไม่ใช่ศาลเตี้ย แต่คือกระบอกเสียงชาวบ้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สุชาติ ฟ้องหมิ่น ไอซ์ รักชนก ปมกล่าวหา รัฐมนตรีโกงการเลือกตั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนังคนละม้วน สาวร้อง &#039;รอง ผกก.&#039; ขวดฟาดหัวเลือดอาบ ปมเมียหึงข้ามโต๊ะ ตร.โต้ &quot;โดนปาหัวแตกก่อน&quot; เตรียมฟ้องกลับ ข่าว

หนังคนละม้วน สาวร้อง ‘รอง ผกก.’ ขวดฟาดหัวเลือดอาบ ปมเมียหึงข้ามโต๊ะ ตร.โต้ “โดนปาหัวแตกก่อน” เตรียมฟ้องกลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

10 เลขเด็ดขายดี หวยแม่จำเนียร 1 มี.ค. 69 สลากสัญจรสุราษฎร์ธานี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเหยื่อ &quot;เสือ ดุสิต&quot; แฉร้อยเวรโวย ผู้เสียหายโพสต์ลงโซเชียล ทำให้เป็นคดีเร่งด่วน ข่าว

ทนายเหยื่อ “เสือ ดุสิต” แฉร้อยเวรโวย ต้องทำให้เป็นคดีเร่งด่วน เพราะโพสต์ลงโซเชียล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบชายจีนกลางสนามบิน โกง VAT ก่อนหนีซุกประเทศไทย ใช้ชีวิตหรู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ค แฟนฉัน เคลื่อนไหวผ่านไอจี พูดถึงลูกชาย-ใบหม่อน บันเทิง

แจ็ค แฟนฉัน เคลื่อนไหวหลังจบรัก ใบหม่อน กิตติยา โพสต์ถึง น้องคากิ-อดีตภรรยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่องโผ ครม. “อนุทิน 2/1” คาดกลุ่มเลือดแท้นั่ง 19 กระทรวง สะพัดดึงงูเห่า 9 เสียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวนกลับ กกต. ฟ้องประชาชน ปมถ่ายบัตรเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

สวนกลับ กกต. ฟ้องประชาชน ปมถ่ายบัตรเลือกตั้ง ซัด “ไม่มีกฎหมายห้าม-แค่ขู่ให้กลัว”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด เปิดตัว “แอบิเกล” นั่งพรีเซ็นเตอร์ ดันแคมเปญ MEGA GALE ถูกกว่าชัวร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล ข่าวต่างประเทศ

สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คิม จองอึน” ไม่ปิดโอกาสสานสัมพันธ์ “สหรัฐฯ” ลั่น “เกาหลีใต้” ศัตรูอันดับหนึ่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย บันเทิงเกาหลี

จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย นั่งกรรมการ 2 บริษัท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 มี.ค. 69 ห้ามพลาดหวยสัญจร เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 มี.ค. 69 ห้ามพลาดหวยสัญจร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ธนาคารหยุดไหม เช็กรายละเอียด ก่อนวางแผนธุรกรรมล่วงหน้า เศรษฐกิจ

วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ธนาคารหยุดไหม เช็กรายละเอียด ก่อนวางแผนธุรกรรมล่วงหน้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ คว้ารางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ลั่นจะเป็นสื่อเฮงซวยต่อไป ข่าว

สรยุทธ คว้ารางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ลั่นจะเป็นสื่อเฮงซวยต่อไป

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เสรีพิศุทธ์” เตรียมลุยเอาผิด “อนุทิน” แต่งตั้ง “ธรรมนัส” ผิดจริยธรรมร้ายแรง?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” เผย “ทักษิณ” พร้อมวางมือทางการเมือง หลังออกจากเรือนจำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 15:17 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 15:17 น.
360
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เหรียญชิบะอินุคืออะไร

เหรียญชิบะอินุ ในปี 2026 ยังเป็นมีม หรือกลายเป็นเครื่องมือเก็งกำไรเต็มตัว

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569

อดีตนักบินกองทัพสหรัฐฯ โดนจับฐานทรยศประเทศ ฝึกสอนนักบินกองทัพจีน

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
ช็อก &quot;หมอของขวัญ&quot; ประกาศคืนใบประกอบวิชาชีพ ลั่นทนระบบ &quot;แพทยสภา&quot; ไม่ไหว

ช็อก “หมอของขวัญ” ประกาศคืนใบประกอบวิชาชีพ ลั่นทนระบบ “แพทยสภา” ไม่ไหว

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
Single’s Inferno จุดกระแส Quant อาชีพสายโค้ด

Single’s Inferno จุดกระแส Quant อาชีพสายโค้ด + การเงิน ที่นักเทรดเริ่มจับตา

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button