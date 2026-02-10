หมอของขวัญ ซัด ‘สุชาติ’ ขอจ่ายเอง ถ้านับใหม่แล้วคะแนนเท่าเดิม เหมือนหวยแxก
หมอของขวัญ สวนเดือด ‘สุชาติ’ พร้อมจ่ายค่านับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ชลบุรี เขต 1 ลั่น กี่ล้านก็ว่ามา ถ้าคะแนนเท่าเดิมเหมือนหวยแxก
เกิดกระแสเรียกร้องอย่างหนักให้มีการนับคะแนนเลือกตั้ง จ.ชลบุรี เขต 1 ใหม่ เพราะพบพิรุธรถขนหีบเลือกตั้งเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจาก (กกต.) ชี้ว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น พรรคภูมิใจไทย ได้อันดับ 1 ไปครองด้วยคะแนน 43,703
ล่าสุด นายสุชาติ ออกมาโต้กระแสที่มีการรวมตัวร้องให้นับคะแนนใหม่ เผยว่า มีผู้นำทางความคิดอยู่เบื้องหลังม็อบ พร้อมท้าว่าหากนับใหม่แล้วคะแนนได้เท่าเดิมจะรับผิดชอบอย่างไร กล้าออก สส. ไหม จากนั้นทิ้งท้ายว่า “ทำเหมือนเด็กอยากกินลูกอมยิ้ม พออยากกินไม่ได้กินก็ร้องไห้งอแงจะไปบริหารประเทศได้อย่างไร”
ท่ามกลางกระแสดราม่า หมอของขวัญ หรือ แพทย์หญิงของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ ออกมาแสดงความเห็นในฐานะเด็กชลหญิงเก่าผ่านเฟซบุ๊ก Doctorkatekate ขอรับผิดชอบค่าใช้ในการนับคะแนนใหม่เอง ไม่ว่าจะเป็น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรือค่ากระดาษ แต่ถ้านับใหม่แล้วผลคะแนนออกมาเท่าเดิมจะมองว่าเหมือนถูกซื้อลอตเตอรี่แล้วไม่ถูกรางวัล
“เขต1 ชลบุรี เฮียเฮ้งโต้ ถ้านับแล้วเท่าเดิมใครจะรับผิดชอบ? มา! xูรับผิดชอบเอง กี่ล้านว่ามาค่านับใหม่ หมอขข.จ่ายให้ ถ้านับแล้วออกมาเท่าเดิมก็แค่เหมือนโดนหวยแxก จิ๊บ ๆ” และ “มันจะเป็นการแทงหวยที่โอกาสถูกแดกแทบไม่มีรอบแรกของชีวิตนะโว้ย”
ต่อมา สรปุ๊ก เข้ามาแสดงความเห็นว่า “เออ มันเลิศ 5555555” ซึ่ง หมอของขวัญ ตอบกลับว่า “ให้มันไปเกณฑ์คนมาเลย ค่าน้ำค่าไฟ ค่ากระดาษ ค่าเxี่ยไร xูจ่ายเอง สรปุกสนับสนุนเสบียง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดคะแนนเลือกตั้ง ชลบุรี เขต 1 ‘สุชาติ’ ชนะสส.เขต สวนทางปาร์ตี้ลิสต์ พรรคส้มนำโด่ง
- “หนุ่มเมืองจันท์” ชี้ เลือกตั้งซื้อเสียงหนัก คนชลบุรีหัวละ 500 แต่ กกต. ไม่รู้
- สถานการณ์ชลบุรีล่าสุด มวลชนให้ เลขา กกต. ไปกินข้าว รอฟังมติที่ประชุม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: