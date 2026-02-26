เปิดภาพล่าสุด หลุยส์ สก๊อต ออกงานครั้งแรก สีหน้าสดใสขึ้น หลังเผชิญมรสุมใหญ่ในชีวิต

เปิดภาพล่าสุด หลุยส์ สก๊อต ปรากฎตัวออกงานครั้งแรก สีหน้าสดใสขึ้น หลังเผชิญมรสุมการสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิต
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 มีงาน ปรากฏการณ์ One สนั่นจอ ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ซึ่งมีกลุ่มนักแสดงจากละครเรื่อง “ติวเธอ (ร์)…ที่รัก” (My Tutor, My Love) ทางช่องวัน 31 เดินทางมาร่วมงานด้วย เช่น นางเอกสาว มุกดา นรินทร์รักษ์ และเพื่อนนักแสดงคนอื่น ๆ
รวมถึง หลุยส์ สก๊อต ที่ออกมาปรากฎตัวต่อหน้าสื่อเป็นครั้งแรก หลังเพิ่งผ่านมรสุมแห่งการสูญเสียครั้งใหญ่ของชีวิตไป เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา โดยในการออกงานครั้งนี้ หลุยส์ มาในชุด สูททักซิโด้ สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมากขึ้นกว่าเดิม มีการพูดคุยกับมุกดา และคนอื่น ๆ บ้าง
หลังเสร็จงาน หลุยส์ สก๊อต เดินทางกลับทันที ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใด ๆ กับสื่อ และได้มีการแจ้งความประสงค์ไม่ให้สัมภาษณ์เอาไว้กับทางประชาสัมพันธ์แล้ว
ภาพจาก : thairath
