“เสือ ดุสิต” ขอโทษผู้เสียหาย ยันไม่เคยพูดท้า “นนทบุรีใครก็ได้ ตำรวจกูไม่กลัวหรอก”
“เสือ ดุสิต” ยอมรับสำนึกผิด และขอโทษผู้เสียหาย หลังพาพวกรุมกระทืบพ่อของสาววัย 55 ปี ยืนยันไม่เคยพูดท้า “นนทบุรีใครก็ได้ ตำรวจกูไม่กลัวหรอก”
จากกรณีที่หญิงสาวรายหนึ่งโพสต์เรื่องราวลงในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคุณพ่อซึ่งถูก เสือ ดุสิต พร้อมกับพวกรุมทำร้ายบริเวณหน้าห้องน้ำในร้านอาหารแห่งหนึ่ง จนบาดเจ็บสาหัส ทั้งซี่โครงหักมมากถึง 12 ซี่ รวมทั้งปอดทะลุ
หลังเกิดเหตุ เสือ ดุสิต ยอมรับว่า ทำเกินกว่าเหตุ เนื่องจากความหึงหวง เป็นเหตุให้ขาดสติ พร้อมทั้งพยายามติดต่อผู้เสียหายเพื่อที่จะขอรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากนั้น เสือ ดุสิต ได้โพสต์ข้อความชี้แจงกรณีที่มีการพูดกับเสียหายในวันเกิดเหตุ ด้วยถ้อยคำที่ว่า “นนทบุรี ใครก็ได้ ตำรวจกูไม่กลัวหรอก” โดยระบุว่า
“แล้วผมไปพูดตอนไหนว่านนท์ใครก็ได้ ในคลิปมีเสียง ผมแค่บอกว่าไปแจ้งตำรวจมา ผมก็ยืนรอจนการ์ดที่ร้านมาพาผมออกไป ผมเข้าใจทุกอย่าง ว่าญาติผู้เสียหายเค้าโมโหเลยพิมแบบนั้น ผมขอโทษผู้เสียหายและญาติผู้เสียด้วยครับ”
ต่อมา เสือ ดุสิต โพสต์ข้อความระบุว่า “ผมรู้สึกผิดจริงๆ ผมขอโทษทุกๆ อย่าง ผมพร้อมรับผิดชอบทุกๆอย่าง ผมพร้อมเยียวยา ผมผิดที่หมาหมู่ ผมผิดที่ขี้เลื้อน ผมผิดที่ทำเกินกว่าเหตุ เรื่องมันเกิดแล้วกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ ใครจะด่าจะว่า ผมไม่ได้โกรธตามสภาพ ทำตัวเองทั้งนั้น”
