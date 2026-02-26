ประวัติเศร้า หนุ่มคลั่งยิงตำรวจ โดนวิสามัญ เคยรับรางวัลคนดี ชีวิตพังเพราะยาเสพติด
กลางดึกของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจในอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่ตำรวจตัดสินใจวิสามัญฆาตกรรมชายวัย 36 ปี ที่อยู่ในอาการคลุ้มคลั่งและเปิดฉากยิงใส่ตำรวจเพื่อเปิดทางหนี แต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าเศร้าไปกว่านั้นคือ เบื้องหลังชีวิตของผู้เสียชีวิตที่เคยเป็นถึงคนดีที่ได้รับการยกย่อง ก่อนที่ชีวิตจะพลิกผันเพราะยาเสพติด
นายภัทรกร (ผู้เสียชีวิต) เคยมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น เป็นพ่อของลูกวัยขวบเศษ เคยทำความดีจนได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดน่าน แต่หลังจากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ชีวิตของเขาก็ดิ่งลงอย่างหนัก แม้ครอบครัวจะพยายามส่งตัวไปบำบัดที่โรงพยาบาลถึง 3 ครั้ง แต่ก็ไม่เป็นผล
ระยะหลังเขามีอาการหลอนและคลุ้มคลั่งบ่อยครั้ง เคยถึงขั้นถือมีดรำดาบกลางหมู่บ้านแล้วอ้างตัวว่าเป็น “ทหารของพระเจ้าตาก” ทำให้ถูกตำรวจเข้าควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์อยู่หลายรอบ ซึ่งคาดว่าจุดนี้เองที่ทำให้เขามีความแค้นฝังใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก่อนเกิดเหตุ นายภัทรกรตั้งวงดื่มสุราและคาดว่ามีการเสพยาบ้าร่วมกับเพื่อนรุ่นพี่ จากนั้นเกิดอาการหลอน ขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนหาตำรวจคู่กรณีที่บ้านพัก เมื่อไม่พบตัวจึงหันไปข่มขู่ภรรยาของตำรวจแทน ควักลูกกระสุนปืนออกมาถามว่า “จะเอาเม็ดไหน” ทำให้ชาวบ้านหวาดผวาและรีบแจ้งตำรวจเข้าระงับเหตุ
เมื่อตำรวจเดินทางมาถึงและแสดงตัว นายภัทรกรได้เร่งเครื่องขี่รถหลบหนีมุ่งหน้าไปทางเขตชุมชน แม้ระหว่างทางรถจะล้มลง แต่เขากลับชักปืนขนาด .38 ยิงใส่รถสายตรวจถึง 4 นัด ตำรวจจึงยิงป้องกันตัวทำให้เพื่อนที่ซ้อนท้ายมาได้รับบาดเจ็บ แต่นายภัทรกรยังคงลุกขึ้นขี่รถหนีต่อและยิงสวนรถตำรวจที่ขับตามมาอย่างต่อเนื่อง
ในท้ายที่สุด ตำรวจจำเป็นต้องใช้ปืน 9 มม. ยิงสกัดไป 2 นัดจนรถของนายภัทรกรล้มลงกลางถนน แม้จะถูกยิงจนร่วงลงไปกองกับพื้นแล้ว เขาก็ยังพยายามจะบรรจุกระสุนเพื่อลุกขึ้นมาสู้ต่อ ก่อนจะฟุบหมดสติจมกองเลือดและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
หลังเหตุการณ์สงบ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบกระเป๋าคาดเอว พบเพียงปลอกกระสุน ซองบรรจุยาบ้า และอุปกรณ์เสพ แต่ไม่พบยาเสพติดเหลืออยู่ คาดว่าเสพไปจนหมดแล้วก่อนมาก่อเหตุ
ทั้งนี้ ทางตำรวจภูธรจังหวัดน่านยืนยันว่า จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขั้นตอนการใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
