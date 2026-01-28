ข่าวดาราบันเทิง

เกิดอะไรขึ้น หลุยส์ สก็อต-นุ่น รมิดา ร่อนหมาย แถลงสูญเสีย พร้อมหมอสูติ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 14:31 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 14:53 น.
157
เกิดอะไรขึ้น? หลุยส์ สก็อต-นุ่น รมิดา ร่อนหมายถึงสื่อมวลชน แจ้งกำหนดการแถลงข่าวอัปเดตการสูญเสีย พร้อมสูตินารีแพทย์

เกิดอะไรขึ้น? หลุยส์ สก็อต-นุ่น รมิดา ร่อนหมายแจ้งกำหนดการด่วน เตรียมจัดแถลงข่าว “อัปเดตเรื่องการสูญเสีย” พร้อมสูตินรีแพทย์ แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

บ่ายวันนี้ (28 ม.ค. 69) เพจ อรรถรส โพสต์รายงานด่วนหลังได้รับหมายเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวของ หลุยส์ สก๊อต์ และนุ่น รมิดา ในวันพรุ่งนี้ 29 มกราคม 2569 เวลา 14.30-15.30 น. ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ห้องประชุมบัญชา ล่ำซำ อาคาร 2 ชั้น 6 พร้อมด้วยคุณหมอสูตินรีแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางเรื่องมารดาและทารกในครรภ์ ร่วมแถลงข้อมูลทางการแพทย์ด้วย

“‘คุณหลุยส์-คุณนุ่น’ ส่งหมายถึงสื่อมวลชน แจ้งกำหนดการแถลงข่าวพรุ่งนี้… โดยเนื้อหาในจดหมายระบุว่าจะเป็นการ ‘อัปเดตเรื่องการสูญเสีย’ ซึ่งจะมี คุณหมอสูตินรีแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางเรื่องมารดาและทารกในครรภ์ ร่วมแถลงข้อมูลทางการแพทย์ด้วย

​อ่านรายละเอียดในจดหมายแล้ว ขอส่งกำลังใจก้อนโตๆ ให้ทั้งคู่เลยนะ ไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไร พรุ่งนี้รอฟังจากปากทั้งสองคนพร้อมกัน และขอให้ทั้งคู่ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างเข้มแข็ง แฟนๆ ทางนี้พร้อมซัพพอร์ตเสมอค่ะ”

ด่วน! หลุยส์ สก็อต-นุ่น รมิดา ร่อนหมายกำหนดการแถลงข่าวพร้อมสูตินรีแพทย์-2

ท่ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับที่แม้ว่าจะยังไม่ทราบเนื้อหาของการแถลงข่าว แต่ก็ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงใจโอบกอดทั้งคู่ หลุยส์-นุ่น ให้ก้าวผ่านเรื่องราวต่าง ๆ ไปได้ อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าทางทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

ด่วน! หลุยส์ สก็อต-นุ่น รมิดา ร่อนหมายกำหนดการแถลงข่าวพร้อมสูตินรีแพทย์-

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB อรรถรส

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

Pornhub เตรียมบล็อกผู้ใช้งานหน้าใหม่ใน UK 2 ก.พ.นี้ เซ่นกฎหมายยืนยันอายุสุดเข้ม

58 วินาที ที่แล้ว
ใจสลาย &quot;หลุยส์-นุ่น&quot; สูญเสีย 6 ปี แห่งน้ำตา ย้อนสัมภาษณ์ ฝ่าวิกฤตเนื้องอก เพื่อมีลูก บันเทิง

ใจสลาย “หลุยส์-นุ่น” สูญเสีย 6 ปี แห่งน้ำตา ย้อนสัมภาษณ์ ฝ่าวิกฤตเนื้องอก เพื่อมีลูก

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ภูเก็ต ยืนยันไม่พบผู้ป่วยไวรัสนิปาห์ ดำเนินการเอาผิดคนปล่อยข่าวปลอม

3 นาที ที่แล้ว
เช็กเลย! ไม่ไปเลือกตั้ง 2569 จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง และเสียสิทธินานกี่ปี ข่าวการเมือง

เช็กเลย! ไม่ไปเลือกตั้ง 2569 จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง และเสียสิทธินานกี่ปี

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โมนาโก พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

15 นาที ที่แล้ว
ซีเค เจิง ตอบโต้ชาวเน็ตเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งในโพสต์ล่าสุด ข่าว

ฟาดหน้าหงาย! “ซีเค” ตอกกลับ ชาวเน็ตแซะไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ลั่น “ผมคนไทย ถ้าโง่ก็แค่เงียบ”

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ย้อนเอกสาร ประกันสังคม พบจ้างตัดชุดสูท-ทำปฏิทิน วิธีเฉพาะเจาะจง ได้เจ้าเดิมตลอด

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คุมตัวชายมะกัน ฉีดของเหลวปริศนามีกลิ่นแอมโมเนีย ใส่นักการเมืองหญิง (คลิป)

59 นาที ที่แล้ว
ประกันสังคม โต้ดราม่า รักษามะเร็ง ไม่ด้อยกว่าบัตรทอง ยาดี-รังสีครอบคลุม เศรษฐกิจ

ประกันสังคม โต้ดราม่า รักษามะเร็ง ไม่ด้อยกว่าบัตรทอง ยาดี-รังสีครอบคลุม

59 นาที ที่แล้ว
กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงปัญหาเบี้ยเลี้ยงชายแดนล่าช้า ข่าว

กองทัพภาค 2 แจงปม เบี้ยเลี้ยงชายแดนช้า ยันเงินเข้าแล้ว เร่งจ่ายตกเบิกครบภายใน 2 ก.พ. นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? หลุยส์ สก็อต-นุ่น รมิดา ร่อนหมายถึงสื่อมวลชน แจ้งกำหนดการแถลงข่าวอัปเดตการสูญเสีย พร้อมสูตินารีแพทย์ บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น หลุยส์ สก็อต-นุ่น รมิดา ร่อนหมาย แถลงสูญเสีย พร้อมหมอสูติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พีเอสวี พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ถ่ายหนังเรื่องใหม่ เผยติดใจจนไม่อยากอ่านข่าว บันเทิง

พี่หนุ่ม เล่าโมเมนต์เป็นดารา ถ่ายหนังฟอร์มยักษ์ การันตีบทดี ติดใจจนไม่อยากอ่านข่าว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กัน จอมพลัง เปิดภาพเขมรขุดคูเลต ยาวหลายกิโลฯ เติมของได้สบายๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลือสะพัด! ดร.มัลลิกา เผย เฉินจื้อ สารภาพเป็นแค่ลูกจ้าง ซัดทอด “วุ้นเส้น-คนในคลองเปรม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารเรือช่วยเหลือวัยรุ่นจากการทำร้ายกลางแยกสรรพาวุธ ข่าว

คลิปทหารเรือใจเด็ด ขวางแก๊งโจ๋ ควงมีดรุมยำอริกลางแยก สังคมยกนิ้ว “ทำดี ต้องชื่นชม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เด็กป.2 ถูกเพื่อนบูลลี่ “กินยาเพราะปัญญาอ่อน” เรื่องนี้ครูประจำชั้นรู้คนเดียว พ่อสงสัยข้อมูลหลุดได้ไง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟร้งค์เฟิร์ต พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“กัมพูชา” ร่วม “คณะกรรมการสันติภาพ” ของ “ทรัมป์” อย่างเป็นทางการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดับพุ่ง 30 ศพ พายุฤดูหนาวถล่มสหรัฐฯ ประชาชน 5 แสนครัวเรือนไร้ไฟฟ้าใช้ ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 30 ศพ พายุฤดูหนาวถล่มสหรัฐฯ ประชาชน 5 แสนครัวเรือนไร้ไฟฟ้าใช้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Ajit Pawar รองมุขมนตรีเครื่องบินตกเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ช็อกอินเดีย! Ajit Pawar รองมุขมนตรี เครื่องบินตกไฟลุกท่วม ดับยกลำ 5 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชาย &quot;เรวัช&quot; เผยสาเหตุ เคยคิดทิ้งเก้าอี้ตำรวจ ลั่นถ้าไปอยู่ ป.ป.ช. หลายคนเหนื่อยแน่ ข่าว

ลูกชาย “เรวัช” เผย เคยคิดทิ้งเก้าอี้ตำรวจ ลั่นถ้าไปอยู่ ป.ป.ช. หลายคนเหนื่อยแน่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบนฟิก้า พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไล่ออก ปลัดจังหวัดสงขลา เซ่นคดีทุจริตสวนปาล์มฯ สมัยนั่งนายอำเภอ ข่าวการเมือง

ไล่ออก ปลัดจังหวัดสงขลา เซ่นคดีทุจริตสวนปาล์มฯ สมัยนั่งนายอำเภอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 14:31 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 14:53 น.
157
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Pornhub เตรียมบล็อกผู้ใช้งานหน้าใหม่ใน UK 2 ก.พ.นี้ เซ่นกฎหมายยืนยันอายุสุดเข้ม

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569

ภูเก็ต ยืนยันไม่พบผู้ป่วยไวรัสนิปาห์ ดำเนินการเอาผิดคนปล่อยข่าวปลอม

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
เช็กเลย! ไม่ไปเลือกตั้ง 2569 จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง และเสียสิทธินานกี่ปี

เช็กเลย! ไม่ไปเลือกตั้ง 2569 จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง และเสียสิทธินานกี่ปี

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569

โมนาโก พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
Back to top button