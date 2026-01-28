เกิดอะไรขึ้น หลุยส์ สก็อต-นุ่น รมิดา ร่อนหมาย แถลงสูญเสีย พร้อมหมอสูติ

เกิดอะไรขึ้น? หลุยส์ สก็อต-นุ่น รมิดา ร่อนหมายแจ้งกำหนดการด่วน เตรียมจัดแถลงข่าว “อัปเดตเรื่องการสูญเสีย” พร้อมสูตินรีแพทย์ แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ
บ่ายวันนี้ (28 ม.ค. 69) เพจ อรรถรส โพสต์รายงานด่วนหลังได้รับหมายเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวของ หลุยส์ สก๊อต์ และนุ่น รมิดา ในวันพรุ่งนี้ 29 มกราคม 2569 เวลา 14.30-15.30 น. ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ห้องประชุมบัญชา ล่ำซำ อาคาร 2 ชั้น 6 พร้อมด้วยคุณหมอสูตินรีแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางเรื่องมารดาและทารกในครรภ์ ร่วมแถลงข้อมูลทางการแพทย์ด้วย
“‘คุณหลุยส์-คุณนุ่น’ ส่งหมายถึงสื่อมวลชน แจ้งกำหนดการแถลงข่าวพรุ่งนี้… โดยเนื้อหาในจดหมายระบุว่าจะเป็นการ ‘อัปเดตเรื่องการสูญเสีย’ ซึ่งจะมี คุณหมอสูตินรีแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางเรื่องมารดาและทารกในครรภ์ ร่วมแถลงข้อมูลทางการแพทย์ด้วย
อ่านรายละเอียดในจดหมายแล้ว ขอส่งกำลังใจก้อนโตๆ ให้ทั้งคู่เลยนะ ไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไร พรุ่งนี้รอฟังจากปากทั้งสองคนพร้อมกัน และขอให้ทั้งคู่ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างเข้มแข็ง แฟนๆ ทางนี้พร้อมซัพพอร์ตเสมอค่ะ”
ท่ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับที่แม้ว่าจะยังไม่ทราบเนื้อหาของการแถลงข่าว แต่ก็ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงใจโอบกอดทั้งคู่ หลุยส์-นุ่น ให้ก้าวผ่านเรื่องราวต่าง ๆ ไปได้ อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าทางทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
อ้างอิงจาก : FB อรรถรส
