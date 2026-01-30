หมอณัฏฐ์ เปิดใจหลังแถลงข่าว นุ่น-หลุยส์ สูญเสียลูก เผย เป็นทั้งหมอและน้าที่สูญเสีย-บอบช้ำ
เปิดใจครั้งแรก หมอณัฏฐ์ เผยทุกคนบอบช้ำ หลัง นุ่น-หลุยส์ สูญเสียลูกในท้อง ลั่น เป็นทั้งหมอและน้าที่สูญเสียหลานในเวลาเดียวกัน การได้พี่นุ่นกลับมามีค่าที่สุด
จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (29 ม.ค. 69) ทาง นุ่น รมิดา และสามี หลุยส์ สก๊อต พร้อมด้วยทีมแพทย์ ได้แถลงข่าวชี้แจงประเด็น การสูญเสียลูกในท้อง อายุครรภ์ 9 เดือนไปเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 69 ที่่ผานมา จากภาวะ “มดลูกแตก” ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาและความโศกเศร้า
ล่าสุดหลังจากการแถลงข่าว หมอณัฏฐ์ หรือ นพ.ณัฏฐ์ เกียรติอภิวสุ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จาก PSW CLINIC BANGKOK แพทย์ผู้ดูแลครรภ์ของ นุ่น รมิดา ก็ได้ออกมาเปิดเผยความในใจผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว โดยระบุว่า
“ขอบคุณ สื่อมวลชน ทุกท่านนะครับ….
คุณแม่ที่ฝากครรภ์ที่ท่านจะรู้ดี… ผมแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวแต่ละบ้าน ในตลอดเวลา 9 เดือน คุณแม่ทุกคนเฝ้ารอ… หมอเองก็เฝ้ารอการเจอไม่ต่างกัน
ในวันนี้ที่ต้องมาสัมภาษณ์ ผมต้องเป็นทั้งหมอและน้าที่สูญเสียหลานไปในช่วงเวลาเดียวกัน ผมเชื่อว่าทุกคนบอบช้ำ ผมเองก็ไม่ต่างกัน แต่ผมต้องทำทุกอย่างในช่วงเวลานั้นให้ไม่สูญเสียทั้ง 2 ชีวิต การได้พี่นุ่นกลับมา เป็นสิ่งที่มีค่าทุกสุดครับ
ปล. ขอบคุณที่สื่อมวลชนทุกท่านมาที่นี้ครับ”
อ้างอิงจาก : IG nath_befamous
