ข่าว

หมอณัฏฐ์ เปิดใจหลังแถลงข่าว นุ่น-หลุยส์ สูญเสียลูก เผย เป็นทั้งหมอและน้าที่สูญเสีย-บอบช้ำ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 11:48 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 11:48 น.
237
หมอณัฏฐ์ เปิดใจหลังแถลงข่าว นุ่น-หลุยส์ สูญเสียลูกในท้อง เผยทุกคนบอบช้ำ แต่การได้พี่นุ่นกลับมาคือสิ่งมีค่าที่สุด

เปิดใจครั้งแรก หมอณัฏฐ์ เผยทุกคนบอบช้ำ หลัง นุ่น-หลุยส์ สูญเสียลูกในท้อง ลั่น เป็นทั้งหมอและน้าที่สูญเสียหลานในเวลาเดียวกัน การได้พี่นุ่นกลับมามีค่าที่สุด

จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (29 ม.ค. 69) ทาง นุ่น รมิดา และสามี หลุยส์ สก๊อต พร้อมด้วยทีมแพทย์ ได้แถลงข่าวชี้แจงประเด็น การสูญเสียลูกในท้อง อายุครรภ์ 9 เดือนไปเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 69 ที่่ผานมา จากภาวะ “มดลูกแตก” ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาและความโศกเศร้า

ล่าสุดหลังจากการแถลงข่าว หมอณัฏฐ์ หรือ นพ.ณัฏฐ์ เกียรติอภิวสุ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จาก PSW CLINIC BANGKOK แพทย์ผู้ดูแลครรภ์ของ นุ่น รมิดา ก็ได้ออกมาเปิดเผยความในใจผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว โดยระบุว่า

“ขอบคุณ สื่อมวลชน ทุกท่านนะครับ….

คุณแม่ที่ฝากครรภ์ที่ท่านจะรู้ดี… ผมแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวแต่ละบ้าน ในตลอดเวลา 9 เดือน คุณแม่ทุกคนเฝ้ารอ… หมอเองก็เฝ้ารอการเจอไม่ต่างกัน

ในวันนี้ที่ต้องมาสัมภาษณ์ ผมต้องเป็นทั้งหมอและน้าที่สูญเสียหลานไปในช่วงเวลาเดียวกัน ผมเชื่อว่าทุกคนบอบช้ำ ผมเองก็ไม่ต่างกัน แต่ผมต้องทำทุกอย่างในช่วงเวลานั้นให้ไม่สูญเสียทั้ง 2 ชีวิต การได้พี่นุ่นกลับมา เป็นสิ่งที่มีค่าทุกสุดครับ

ปล. ขอบคุณที่สื่อมวลชนทุกท่านมาที่นี้ครับ”

หมอณัฏฐ์ เปิดใจหลังนุ่น-หลุยส์ สูญเสียลูก เผย เป็นทั้งหมอและน้าที่สูญเสีย-บอบช้ำ-1

หมอณัฏฐ์ เปิดใจหลังแถลงข่าว นุ่น-หลุยส์ สูญเสียลูกในท้อง เผยทุกคนบอบช้ำ แต่การได้พี่นุ่นกลับมาคือสิ่งมีค่าที่สุด-2

หมอณัฏฐ์ เปิดใจหลังแถลงข่าว นุ่น-หลุยส์ สูญเสียลูกในท้อง เผยทุกคนบอบช้ำ แต่การได้พี่นุ่นกลับมาคือสิ่งมีค่าที่สุด-1

หัวใจสลาย หลุยส์-นุ่น ร่ำไห้กลางโต๊ะแถลง สูญเสียลูกในท้อง จากสาเหตุ มดลูกแตก-1
ภาพจาก : FB มาดามเม้าท์

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NATH KIATAPHIWASU (@nath_befamous)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : IG nath_befamous

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

สื่ออิสราเอลตีตัวเลข ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต จากการสู้รบ 7 หมื่นศพ

34 วินาที ที่แล้ว
แซมมี่ ชนิตา คว้ามงกุฎ Mrs. World 2025 บันเทิง

สวยสมมง แซมมี่ ชนิตา คว้ามงกุฎ Mrs. World 2025 ยืนหนึ่งเวทีแม่ระดับโลก

3 นาที ที่แล้ว
อิงฟ้า วราหะ ยอมรับ บินแก้ตาที่เกาหลี ผลรับพอใจมาก ชาวเน็ตชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้ บันเทิง

อิงฟ้า วราหะ บินแก้ตาที่เกาหลี เผยผลรับพอใจมาก คนชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้

26 นาที ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก สส. พรรคประชาชน แสดงความสามารถด้านสถิติในการตรวจสอบงบประมาณ ข่าวการเมือง

หลายคนไม่รู้ “ไอซ์ รักชนก” ดีกรีจบสถิติ มธ. สาเหตุตัวตึงไล่บี้งบประกันสังคมยับ

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คลิปว่อน เด็กผวาถูกด่ากลางร้านอาหาร ฮีโร่พุ่งเขาช่วย-สวนคืน จนต้องยกมือไหว้

45 นาที ที่แล้ว
&quot;ดิว วีรวัฒน์&quot; โพสต์แรง คนไม่ชอบส้ม ส่วนใหญ่แก่แล้วจน ใช้รูปปลอม-ล็อกโปรไฟล์ ข่าว

“ดิว วีรวัฒน์” แซะแรง คนไม่ชอบส้ม ส่วนใหญ่แก่แล้วจน ใช้รูปปลอม-ล็อกโปรไฟล์

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ภรรยา “น.ต.สมัชชา” สัญญาทำดีที่สุด ไม่ต้องห่วงลูกในท้อง เกิดปีนี้แน่นอน

51 นาที ที่แล้ว
สรยุทธ เปิดเผยงบประมาณประกันสังคมสำหรับชุดสูทรวม 77 ล้านบาท เศรษฐกิจ

สรยุทธ กางตัวเลข “ประกันสังคม” ตัดสูทแจกข้าราชการ 2 ล็อต รวมกว่า 77 ล้านบาท

56 นาที ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี อัปเดตอาการล่าสุด หลัง พ่อถูกรถชน เข้า ICU ครบ 2 วันแล้วยังไม่ฟื้น บันเทิง

จ๊ะ นงผณี อัปเดตอาการล่าสุด หลัง พ่อถูกรถชน เข้า ICU ครบ 2 วันแล้วยังไม่ฟื้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขเด็ด

10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขดังทั่วไทย กระแสเลือกตั้งมาแรง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อ.เจษฎ์” โชว์รำดาบบวงสรวง ถวายนักรบบางระจัน เสียสละเลือดเพื่อแผ่นดินไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพการเผานาในนครนายกสร้างฝุ่นควัน PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ข่าว

ทัวร์ลง เพจสื่อนครนายก ท้า “ไม่ชอบควันก็เลิกกินข้าว” สวนกระแสฝุ่นวิกฤต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ สส. เลือกตั้ง 2569 พร้อมข้อมูลเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ข่าวการเมือง

รายชื่อ สส. เลือกตั้ง 2569 ครบทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เช็กที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ปธน.เกาหลีใต้” เดือด เขียนเป็นภาษาเขมร ถ้าแตะต้อง ปชช. ระวังจะพินาศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอณัฏฐ์ เปิดใจหลังแถลงข่าว นุ่น-หลุยส์ สูญเสียลูกในท้อง เผยทุกคนบอบช้ำ แต่การได้พี่นุ่นกลับมาคือสิ่งมีค่าที่สุด ข่าว

หมอณัฏฐ์ เปิดใจหลังแถลงข่าว นุ่น-หลุยส์ สูญเสียลูก เผย เป็นทั้งหมอและน้าที่สูญเสีย-บอบช้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“มงคลกิตติ์” เล็งสร้าง “จูราสสิค พาร์ค” 4 ภาค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวย้อนอดีต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

24 ไอคอนฟุตบอลระดับตำนานร่วมโชว์วงสวิงกอล์ฟรายการพิเศษ Reignwood Icons of Football 31 ม.ค. – 1 ก.พ. นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. กาฬสินธุ์ ทั้ง 6 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. กาฬสินธุ์ ทั้ง 6 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” ฝากถึงผู้ประกันตน สาเหตุที่เบิกเงินไม่ได้ เกิดจากทุจริต กำลังจะซ้ำรอยเดิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด นิ้ง กุลสตรี อดีตนางเอกดังยุค 90 ข่าวดารา

ชีวิตปัจจุบัน นิ้ง กุลสตรี อดีตนางเอกดัง โชว์ฝีมือตำส้มตำให้สามี รอยยิ้มสดใสอีกครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
The 2026 Agricultural Fair: A grand exhibition of food and goods, held for 9 days and 9 nights. Includes directions and parking information. ไลฟ์สไตล์

งานเกษตรแฟร์ 2569 มหกรรมของกินของใช้ จัดใหญ่ตลอด 9 วัน 9 คืน พร้อมวิธีเดินทาง-ที่จอดรถ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คุก 7 ปี หญิงเกาหลีตัดอวัยวะเพศสามี กดลงส้วม แค้นจับได้ว่าผัวนอกใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวนดุสิตโพล เผย &quot;ปชน.&quot; ยืนหนึ่ง ทั้งสส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ ดัน &quot;ณัฐพงษ์&quot; นั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

สวนดุสิตโพล เผย “ปชน.” ยืนหนึ่ง ทั้งสส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ ดัน “ณัฐพงษ์” นั่งนายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พล.อ.รังษี” เผยโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ซื้อเสียงระบาดทั่วประเทศ หัวละ 5 พันบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงงานพลุระเบิดสุพรรณ พบผู้เสียชีวิต 1 ศพ บาดเจ็บ 3 ราย เร่งหาสาเหตุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 11:48 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 11:48 น.
237
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่ออิสราเอลตีตัวเลข ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต จากการสู้รบ 7 หมื่นศพ

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
แซมมี่ ชนิตา คว้ามงกุฎ Mrs. World 2025

สวยสมมง แซมมี่ ชนิตา คว้ามงกุฎ Mrs. World 2025 ยืนหนึ่งเวทีแม่ระดับโลก

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
อิงฟ้า วราหะ ยอมรับ บินแก้ตาที่เกาหลี ผลรับพอใจมาก ชาวเน็ตชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้

อิงฟ้า วราหะ บินแก้ตาที่เกาหลี เผยผลรับพอใจมาก คนชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
ไอซ์ รักชนก สส. พรรคประชาชน แสดงความสามารถด้านสถิติในการตรวจสอบงบประมาณ

หลายคนไม่รู้ “ไอซ์ รักชนก” ดีกรีจบสถิติ มธ. สาเหตุตัวตึงไล่บี้งบประกันสังคมยับ

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
Back to top button