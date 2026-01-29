ข่าวดาราบันเทิง

หัวใจสลาย นุ่น-หลุยส์ ร่ำไห้เปิดใจหลัง สูญเสียลูกในท้อง จากภาวะ มดลูกแตก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 15:10 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 15:49 น.
106
หลุยส์ สก๊อต-นุ่น รมิดา ร่ำไห้กลางโต๊ะแถลง สูญเสียลูกในท้อง จากสาเหตุ มดลูกแตก ทีมแพทย์ต้องช่วยชีวิตแม่ไว้ก่อน

หัวใจสลาย หลุยส์ สก๊อต – นุ่น รมิดา ร่ำไห้เปิดใจ สูญเสียลูกสาว จากภาวะ “มดลูกแตก” วอนสื่องดแชร์ภาพลูก ยันยังไม่หมดหวัง ขอฟื้นฟูร่างกาย-จิตใจก่อน

จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (28 ม.ค. 69) มีการส่งหมายถึงสื่อมวลชนทุกสำนักจาก หลุยส์ สก๊อต และ นุ่น รมิดา โดยแจ้งว่าจะมีการจัดแถลงข่าว อัปเดตเรื่องการสูญเสีย ในวันที่ 29 ม.ค. 69 เวลาประมาณ 14.30 น. ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท สร้างความตกใจให้กับผู้ที่ทราบข่าวเป็นอย่างมาก และทุกคนต่างก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่ พร้อมรอคอยฟังแถลงข่าวตามกำหนดการ

กระทั่งวันนี้ 29 มกราคม 2569 ตามเวลานัดหมาย นุ่น รมิดา พร้อมด้วยสามี หลุยส์ สก๊อต และทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จาก PWS CLINIC BANGKOK และสูตินรีแพทย์ จาก โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ร่วมกันแถลงข่าวกรณีการสูญเสียลูกในครรภ์ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า ทั้งหลุยส์ และนุ่น ต่างก็นั่งร้องไห้กันตลอดเวลาของการแถลงข่าว

หัวใจสลาย หลุยส์-นุ่น ร่ำไห้กลางโต๊ะแถลง สูญเสียลูกในท้อง จากสาเหตุ มดลูกแตก-2

นุ่น รมิดา เริ่มแถลงด้วยน้ำตาว่า “อย่างที่หมายแจ้งไป เราสูญเสียน้องไปแล้ว จริง ๆ วางแผนผ่าคลอดในวันที่ 24 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลสมิติเวช โดยตลอดการตั้งครรภ์ได้ฝากครรภ์ที่คลินิกของตนเอง ซึ่งมีคุณหมอณัฏฐ์เป็นผู้ดูแลตั้งแต่เริ่มต้น เนื่องจากคลินิกดูแลครอบคลุมตั้งแต่ผู้มีบุตรยากไปจนถึงการฝากครรภ์”

ทางด้าน นพ.ณัฏฐ์ เกียรติอภิวสุ แพทย์ผู้ดูแลครรภ์ อธิบายรายละเอียดในช่วงของการฝากครรภ์ว่า “พี่นุ่นเป็นคุณแม่ที่ดูแลตัวเองดีมาก มาตามนัดพร้อม พี่หลุยส์ เสมอ ซึ่งในช่วงไตรมาสแรกสุขภาพของทารกอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่า พี่นุ่น เคยมีประวัติได้รับการผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกมาก่อน เมื่อช่วงประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจุดนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ทางทีมแพทย์ รวมทั้ง หลุยส์-นุ่น ก็ทราบดีอยู่แล้ว

ทางทีมแพทย์ต่างก็เฝ้าระวังและติดตามเรื่องความเสี่ยงนี้มาโดยตลอด กระทั่งเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นไตรมาสใกล้คลอด ก็ยิ่งติดตามถี่ขึ้นทุกสัปดาห์ โดยมีการประเมินทั้งน้ำหนักทารก ประเมินตัวทารก และการบีบตัวของมดลูก ซึ่งไม่มีการหดรัดตัวของมดลูก ระหว่างนั้นก็ได้มีการประงานกับโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เพื่อวางแผนการคลอด ในวันที่ 24 ม.ค. ที่ผ่านมา และเผื่อว่ามีอาการเจ็บท้อง คลอดก่อนกำหนด ก็สามารถทำการรักษาที่รพ.สมิติเวชได้อย่างทันท่วงที

กระทั่งในวันที่เกิดเหตุ 10 ม.ค. ที่ผ่านมา ในช่วงเวลานั้นอายุครรภ์ยังไม่ครบกำหนด นุ่น รมิดา มีอาการเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนด และมีอาการปวดท้องรุนแรง จนวูบเกือบหมดสติ หลังจากได้รับสาย หลุยส์ สก๊อต แล้วก็รีบประสานงานทีมแพทย์สมิติเวช เพื่อให้รับตัว นุ่น รมิดา เข้ามาทำการรักษาฉุกเฉิน”

หัวใจสลาย หลุยส์-นุ่น ร่ำไห้กลางโต๊ะแถลง สูญเสียลูกในท้อง จากสาเหตุ มดลูกแตก-3
ภาพจาก : FB มาดามเม้าท์

ในส่วนของแนวทางการรักษาผู้ป่วยระยะวิกฤต และภาวะฉุกเฉิน ที่ นุ่น รมิดา เผชิญในขณะนั้น โดยทาง หมอปานวาด สูตินรีแพทย์จากรพ.สมิติเวช ชี้แจงว่า “เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงสายของวันที่ 10 ม.ค. 69 หมอนัด ได้โทรมาแจ้งว่าคุณนุ่นมีอาการปวดท้อง จุกแน่นทั่วท้อง ร่วมกับมีอาการวูบ ทางรพ.จึงได้ประสานงานรถและทีมแพทย์ฉุกเฉินออกไปรับคุณนุ่นบ้านพัก

ทีมแพทย์ฉุกเฉิน โทรมาแจ้งว่า ณ ขณะนั้นคุณนุ่นมีความดันต่ำมาก อยู่ที่ 80/40 หัวใจเต้นเร็ว 140 ครั้ง/นาที และเริ่มมีอาการหายใจเร็ว ร่วมกับประวัติที่คุณนุ่นเคยเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกออก ซึ่งทำให้มีแผลในมดลูก จากประวัติและอาการทางทีมแพทย์สมิติเวชเลยสงสัยว่า น่าจะมีภาวะมดลูกแตก ทำให้เสียเลือดในช่องท้องมาก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ความดันโลหิตต่ำลงกว่าปกติ

ทางทีมแพทย์รพ.สมิติเวช จึงได้เตรียมทำการผ่าตัดฉุกเฉิน ทั้งหมอผ่าตัด หมอเด็ก และหมอดมยา เพื่อเตรียมพร้อมทำการรักษาทันทีที่คุณนุ่นมาถึง เมื่อมาถึงก็พาเข้าห้องผ่าตัดเลย เพราะต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน โดยก่อนผ่าตัดได้มีการอัลตร้าซาวด์เพื่อเช็กสัญญาณชีพของเด็กในครรภ์ ซึ่งตอนนั้นตรวจไม่พบสัญญาณชีพของทารกในครรภ์แล้ว แต่จำเป็นต้องตัดสินใจผ่าตัดเพื่อรักษาชีวิตของคุณแม่เอาไว้ จึงได้ทำการผ่าตัดนำทารกออกมา และทำให้พบว่ามีเลือดออกในช่องท้องเป็นจำนวนมาก เมื่อตรวจมดลูกดูก็พบว่ามีแผลปริแตกขนาดใหญ่บริเวณด้านหลังมดลูก ซึ่งในจุดนั้นมีเลือดออกจำนวนมาก ทำให้นี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เลือดออกในช่องท้องในปริมาณมาก ทำให้่ความดันโลหิตต่ำ

จากนั้นทีมแพทย์ได้ทำการเย็บซ่อมมดลูกที่ฉีกขาด ใช้เวลาในห้องผ่าตัดประมาณ 3 ชั่วโมงจึงสามารถหยุดเลือดที่ออกจากแผลได้ และมีการให้เลือดจำนวนมากเพื่อรักษาสัญญาณชีพให้คงที่ จนทุกอย่างพ้นระยะวิกฤต แต่เนื่องจากมีการเสียเลือดจำนวนมาก คุณนุ่นจึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อในห้อง ICU เพื่อให้เลือดต่อเนื่อง และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือดในปริมาณมาก

หลังจากนั้นพบว่า คุณนุ่น มีอาการน้ำท่วมปอดซึ่งมาจากการได้รับเลือดและสารน้ำในปริมาณมาก ทำให้ยังไม่สามารถถอดท่อช่วยหายใจได้ ขณะนั้นทีมแพทย์ก็ให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดและเต็มที่จนกภาวะน้ำท่วมปอด และสัญญาณชีพเริ่มดีขึ้น จนสามารถนำท่อช่วยหายใจออกได้ ซึ่งคุณนุ่นใช้เวลาในการรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU 4 วัน หลังจากนั้นก็ยังต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยรวมแล้วใช้เวลาในการรักษา 6 วัน”

หัวใจสลาย หลุยส์-นุ่น ร่ำไห้กลางโต๊ะแถลง สูญเสียลูกในท้อง จากสาเหตุ มดลูกแตก-1

ต่อมา นุ่น รมิดา ชี้แจงต่อจากคำแถลงของแพทย์ทั้ง 2 ท่านว่า “เรื่องราวทั้งหมดเกิดจากภาวะมดลูกแตก ซึ่งเป็นผลพวงจากการผ่าตัดในอดีต ตนเกือบไม่มีโอกาสได้มานั่งคุยกับทุกคนในวันนี้ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ทั้งทางข้อความและไลน์ แม้จะไม่สามารถตอบกลับได้ทั้งหมดแต่ได้รับรู้ทุกความห่วงใย ไม่อยากให้ทุกคนเศร้าไปกับข่าวนี้ เพราะตนผ่านช่วงเวลาที่เศร้ามามากพอแล้ว

วันนี้ที่ออกมาแถลงข่าวเพราะอยากให้ทุกคนได้รับฟังความจริงว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับตน ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดกับทุกคนที่ตั้งครรภ์ ถือเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่มีประวัติผ่าตัดเหมือนกันให้ระวังตัวมากขึ้น

สำหรับอนาคตตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องสุขภาพและการฟื้นฟูร่างกายก่อน เพราะเสียเลือดไปเยอะมาก ส่วนเรื่องการมีลูกยังมีความหวัง ไม่ใช่ว่าจะไม่มีแล้ว เพียงแต่ตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้ว่าจะเลือกมีลูกหรือโฟกัสที่ชีวิตคู่ ขอเวลาให้ผ่านจุดนี้ไปก่อน เพราะตนเคยสูญเสียมาเยอะ เชื่อว่าชีวิตต้องไปต่อได้และจะกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งแน่นอน

แต่ก็ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชและทีมแพทย์พยาบาลทุกคนที่ดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่วินาทีวิกฤตจนถึงช่วงพักฟื้นใน ICU ที่ทุกคนต่างลุ้นไปพร้อมกัน และขอบคุณสื่อมวลชนที่เป็นเหมือนพี่น้อง ขอบคุณแฟนคลับและทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ แต่ขอความกรุณาสื่อมวลชนทุกแขนง ขอให้เห็นใจ น้องไม่อยู่แล้ว ก็ไม่อยากให้มีการนำรูปของน้องมาขึ้นบนสื่ออีก ขอให้เห็นแค่รูปเราสองคนพอ หากทำได้ก็จะขอบคุณมาก เพื่อเป็นการรักษาสภาพจิตใจของครอบครัว”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB มาดามเม้าท์

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รู้จักภาวะ &quot;มดลูกแตก&quot; คืออะไร? มหัตภัยร้ายที่อาจพรากชีวิตทั้งแม่และลูกในท้อง ข่าว

รู้จักภาวะ “มดลูกแตก” คืออะไร? มหัตภัยร้ายที่อาจพรากชีวิตทั้งแม่และลูกในท้อง

41 วินาที ที่แล้ว
กองทัพอากาศ แสดงความเสียใจ เหตุเครื่องบินโจมตี AT-6TH ตกขณะปฏิบัติหน้าที่ ข่าว

กองทัพอากาศ แสดงความเสียใจ เหตุเครื่องบินโจมตี AT-6TH ตกขณะปฏิบัติหน้าที่

19 นาที ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.ฉะเชิงเทรา 2569 ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อผู้สมัคร สส. ฉะเชิงเทรา 2569 รวม 26 คน ครบ 4 เขต ก่อนไปใช้สิทธิ

39 นาที ที่แล้ว
&quot;อ.ปริญญา&quot; โดดป้อง &quot;หมอสุภัทร&quot; กางกฎหมายสู้ ปมปลดพ้นราชการไม่เป็นธรรม ข่าว

“อ.ปริญญา” โดดป้อง “หมอสุภัทร” กางกฎหมายสู้ ปมปลดพ้นราชการไม่เป็นธรรม

41 นาที ที่แล้ว
สรยุทธ โพสต์เกี่ยวกับสูทประกันสังคมที่ตัดมาแล้ว 2 รอบใน 5 ปี เศรษฐกิจ

สรยุทธ เพิ่งรู้ สูทประกันสังคม ตัดมาแล้ว 2 รอบ 5 ปีเปลี่ยนที ครั้งละ 7 พันชุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนประหารชีวิตแล้ว 11 สมาชิก “ตระกูลหมิง” แก๊งค์มาเฟียคอลเซ็นเตอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;นิกกี้ มินาจ&quot; ประกาศลั่น เป็นแฟนคลับเบอร์ 1 &quot;ทรัมป์&quot; ไม่แคร์แม้ทัวร์ลง ยิ่งเกลียดยิ่งรัก ข่าวต่างประเทศ

“นิกกี้ มินาจ” ลั่น แฟนคลับเบอร์ 1 “ทรัมป์” ไม่แคร์แม้ทัวร์ลง ยิ่งเกลียดยิ่งรัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุยส์ สก๊อต-นุ่น รมิดา ร่ำไห้กลางโต๊ะแถลง สูญเสียลูกในท้อง จากสาเหตุ มดลูกแตก ทีมแพทย์ต้องช่วยชีวิตแม่ไว้ก่อน บันเทิง

หัวใจสลาย นุ่น-หลุยส์ ร่ำไห้เปิดใจหลัง สูญเสียลูกในท้อง จากภาวะ มดลูกแตก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ตราด เขต 1 เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.ตราด 2569 รวม 7 คน 7 พรรค เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ได๋ได๋ อดีตภรรยาของ บิว วรพนธ์ โต้ข่าวดารารู้ไม่ใช่ลูกตัวเอง บันเทิง

ได๋ได๋ อดีตภรรยาบิว ตอบชัด ปมตรวจ DNA ลูก สวนแรง ‘จะเป็นxูให้ได้เลย’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน คืออะไร และมีบทบาทอย่างไรในภูมิภาคเอเชีย ข่าวต่างประเทศ

กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน คืออะไร? ทำไมทั้งโลกต้องจับตา หลังกวาดล้างใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

SHARGE ผนึก แกร็บ ทุ่ม 400 ล้าน เตรียมเปิดสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเพื่อคนขับ Grab

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูสาวสุดกลั้น กู้เงินจัดงานศพแม่ ดอกเบี้ยโหด 70 เจ้า รุมทวงวันละแสน ข่าว

ครูสาวสุดกลั้น กู้เงินจัดงานศพแม่ ดอกเบี้ยโหด 70 เจ้า รุมทวงวันละแสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สตช. สั่งจราจรทั่วประเทศ เริ่มมาตรการ &quot;เตือนก่อนปรับ&quot; หากผิดซ้ำออกใบสั่งทันที ข่าว

สตช. สั่งจราจรทั่วประเทศ เริ่มมาตรการ “เตือนก่อนปรับ” หากผิดซ้ำออกใบสั่งทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไอซ์ รักชนก&quot; เผย 8 ข้อ หลังประกันสังคม ชี้แจงปมเงินกองทุน จากนี้อยู่ที่ผู้ประกันตน ข่าว

“ไอซ์ รักชนก” โต้ยับ ประกันสังคม หลังชี้แจงปมเงินกองทุน ลั่นจากนี้อยู่ที่ผู้ประกันตน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดรายชื่อทหารผู้เสียชีวิต 2 นาย เหตุเครื่องบินทหารตก ขณะซ้อมบิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” เล่า “ทักษิณ” เข้าเรียนทำอาหารในคุก วันนี้คุยไม่เยอะพ่อไม่สบาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงช็อก ปฏิเสธแต่งงาน 8 ครั้ง สุดท้ายแฟนไปแต่งแฟนเก่า บุกร้องไห้กลางงาน สงสารหรือสมน้ำหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวดล่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2569 หวยต้นเดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฮ่องกงสั่งจำคุกตลอดชีวิต ฆาตกรฆ่าชายชรา อ้างตนเป็นในหลวง ร.8 กลับชาติมาเกิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กลุ่มวัยรุ่นตีกันในโรงพยาบาลกุยบุรี ทำให้บุรุษพยาบาลได้รับบาดเจ็บ ข่าว

คลิปป่าเถื่อน! แก๊งโจ๋บุกรุมยำอริคาเตียง รพ.กุยบุรี บุรุษพยาบาลรับเคราะห์โดนเตะเต็มแข้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอปเปิล เริ่มจ่ายเงินเยียวยา 3 พันล้านบาท ให้ผู้ใช้ Siri หลังถูกฟ้อง ข่าวต่างประเทศ

เตรียมรับเงิน! แอปเปิล ควักจ่าย 3 พันล้านบาท เยียวยาผู้ใช้ หลัง Siri โดนฟ้องแอบดักฟัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอร์เอเชียถูกเรียกเข้าชี้แจงกรณีลืมผู้โดยสาร 23 คนระหว่างเที่ยวบินดอนเมือง-หาดใหญ่ ข่าว

กพท. สั่งเชือด! เรียกแอร์เอเชีย แจงยิบ ปมลืม 23 ผู้โดยสารทิ้งคารถบัส กลางดอนเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดคดีอัปยศ ยืนคุก 50 ปี “ป๋าติ๊ก-เสี่ยกบ” บังคับเด็กค้ากาม วิคตอเรียซีเครท อาบอบนวด ข่าว

ปิดคดีอัปยศ ยืนคุก 50 ปี “ป๋าติ๊ก-เสี่ยกบ” บังคับเด็กค้ากาม วิคตอเรียซีเครท อาบอบนวด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

มาแล้ว! ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิงไทย เนชั่นส์ลีก VNL 2026 ลุ้นหนีตกชั้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 15:10 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 15:49 น.
106
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รู้จักภาวะ &quot;มดลูกแตก&quot; คืออะไร? มหัตภัยร้ายที่อาจพรากชีวิตทั้งแม่และลูกในท้อง

รู้จักภาวะ “มดลูกแตก” คืออะไร? มหัตภัยร้ายที่อาจพรากชีวิตทั้งแม่และลูกในท้อง

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
กองทัพอากาศ แสดงความเสียใจ เหตุเครื่องบินโจมตี AT-6TH ตกขณะปฏิบัติหน้าที่

กองทัพอากาศ แสดงความเสียใจ เหตุเครื่องบินโจมตี AT-6TH ตกขณะปฏิบัติหน้าที่

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
รายชื่อผู้สมัคร สส.ฉะเชิงเทรา 2569

เช็กรายชื่อผู้สมัคร สส. ฉะเชิงเทรา 2569 รวม 26 คน ครบ 4 เขต ก่อนไปใช้สิทธิ

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
&quot;อ.ปริญญา&quot; โดดป้อง &quot;หมอสุภัทร&quot; กางกฎหมายสู้ ปมปลดพ้นราชการไม่เป็นธรรม

“อ.ปริญญา” โดดป้อง “หมอสุภัทร” กางกฎหมายสู้ ปมปลดพ้นราชการไม่เป็นธรรม

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
Back to top button