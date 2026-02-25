ข่าวต่างประเทศ

PETA ร้อง “พั้นช์คุง” ไม่ใช่คอนเทนท์สำหรับมนุษย์ อย่าให้ซ้ำรอย “หมูเด้ง”

เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 13:08 น.
PETA ร้อง พั้นช์คุง ลูกลิงดัง ไม่ใช่คอนเทนท์สำหรับมนุษย์ อย่าให้ซ้ำรอย หมูเด้ง แนะผลักดันโครงการปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ

ในโลกออนไลน์ตอนนี้ คงไม่มีสัตว์ตัวไหนเป็นที่รู้จักไปมากกว่า พั้นช์คุง (Punch) ลูกลิงหิมะวัย 6 เดือน ประจำสวนสัตว์เมืองอิชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น ใช้ตุ๊กตาลิงอุรังอุตังเป็นตัวแทนแม่ผู้ให้กำเนิดที่ทอดทิ้งไป มักจะดูดนิ้วโป้งและกอดตุ๊กตาเพื่อหาความอบอุ่น กลายเป็นภาพบีบหัวใจให้กับชาวเน็ตนั้น

ล่าสุด PETA องค์การอนุรักษ์สัตว์ ได้ออกมาโพสต์บทความเรียกร้องอย่าให้ซ้ำรอย หมูเด้ง ฮิปโปแคระของไทย พร้อมอธิบายว่า หมูเด้ง ซึ่งกลายเป็นกระแสในไวรัล ต้องเจอกับแฟนคลับที่บ้าคลั่งปาสิ่งของใส่เธอ และเธอไม่มีที่ให้ซ่อนหรือน้ำให้ว่าย และเมื่อกระแสหายไป หมูเด้งก็ยังติดอยู่ในบ่อที่แห้งแล้งเหมือนเดิม

PETA ยังย้ำด้วยว่าสัตว์ไม่ใช่คอนเทนท์ โดยชี้ว่าสัตว์ตระกูลลิงมีความฉลาด มีสังคมที่แน่นแฟ้น และมีอารมณ์ความรู้สึกลึกซึ้ง ในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติในป่า ลิงมาคาเคอาศัยอยู่เป็นฝูงขนาดใหญ่ที่ผูกพันกันอย่างใกล้ชิด สร้างสายสัมพันธ์ทางสังคมที่ซับซ้อนผ่านการเล็มขน เล่นกัน และออกหาอาหารร่วมกัน ลูกลิงจะอยู่กับแม่ราวหนึ่งปี เพื่อเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดและสร้างความสัมพันธ์ที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต พฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาวะทางอารมณ์และจิตใจของลิง ไม่ใช่สิ่งที่มีไว้ให้มนุษย์มาดูเล่นเท่านั้น

สถานที่ที่แสวงหาผลประโยชน์จากสัตว์มักใช้ลูกสัตว์อย่างพั้นช์คุง เพื่อดึงดูดผู้เข้าชม แต่ความสนใจชั่วคราวนี้กลับต้องแลกมาด้วยความทุกข์ของสัตว์ การถูกรุมล้อมด้วยผู้คนจำนวนมากที่ส่งเสียงดัง พยายามถ่ายรูปหรือกระตุ้นให้แสดงปฏิกิริยา สร้างความเครียดอย่างมาก และในกรณีของพั้นช์ ยังอาจยิ่งรบกวนกระบวนการที่ยากลำบากอยู่แล้วในการปรับตัวเข้ากับลิงตัวอื่น

สาธารณชนก็จะหมดความสนใจในตัวพั้นช์ และเขาอาจต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในกรงแคบ ๆ แม้พั้นช์จะสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับลิงตัวอื่นที่สวนสัตว์เมืองอิชิคาวะได้ เขาก็จะไม่มีวันได้สัมผัสอิสรภาพในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ ที่ซึ่งเขาควรได้ปีนป่าย หาอาหาร และสำรวจผืนป่าอันกว้างใหญ่และเขียวชอุ่ม

PETA กล่าวปิดท้ายว่า พั้นช์ไม่ต้องการชื่อเสียงไวรัล เขาต้องการความสงบ หากสวนสัตว์เมืองอิชิคาวะต้องการช่วยเหลือสัตว์อย่างแท้จริง ก็ควรเริ่มจากการปกป้องถิ่นอาศัยของสัตว์ท้องถิ่น ผลักดันโครงการปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ และสนับสนุนงานอนุรักษ์ที่มีความหมาย แทนที่จะหากำไรจากความทุกข์ของสัตว์ที่เปราะบางตัวหนึ่ง

