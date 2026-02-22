บันเทิง

“พั้นช์คุง” ลิงน้อยสู้ชีวิตกับตุ๊กตาคู่ใจ! ไวรัลระดับโลกที่ใครเห็นต้องหลงรัก

เผยแพร่: 22 ก.พ. 2569 14:04 น.| อัปเดต: 22 ก.พ. 2569 14:09 น.
พั้นช์คุงอยู่สวนสัตว์ไหน
แฟ้มภาพ

ส่องปรากฏการณ์ พั้นช์คุง “Punch” ลิงกังญี่ปุ่นวัย 6 เดือน แห่งสวนสัตว์อิจิกาวะ ที่กลายเป็นขวัญใจชาวเน็ตทั่วโลก หลังคลิปลากตุ๊กตาอุรังอุตัง IKEA สุดน่ารักมียอดวิวกว่า 30 ล้านครั้ง ตอกย้ำบทเรียนแห่งความหวังและการไม่ยอมแพ้

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไถโซเชียลมีเดียในช่วงนี้ แล้วสะดุดตากับเจ้าลิงกังตัวจิ๋วที่หอบหิ้วตุ๊กตาอุรังอุตังตัวโตกว่าตัวเองไปไหนมาไหนด้วยทุกที่ ยินดีด้วยครับ คุณได้ตกหลุมรัก “พั้นช์” (Punch) สมาชิกใหม่วัยหกเดือน แห่งสวนสัตว์เทศบาลอิจิกาวะ ใกล้กรุงโตเกียวเข้าให้แล้ว

ปัจจุบันเจ้าลิงน้อยตัวนี้ไม่ได้เป็นแค่สัตว์ในสวนสัตว์ธรรมดา แต่คือ ปรากฏการณ์ที่มียอดวิวกว่า 30 ล้านครั้งบนติ๊กต่อก (TikTok) และ อินสตาแกรม รวมถึงการแจ้งเกิดเทรนด์แฟนอาร์ตบนเครือข่ายเอ็กซ์ (X.) และเรดดิทจนกลายเป็นขวัญใจคนทั่วโลกไปเรียบร้อย

ความหวังและการเริ่มต้นใหม่
แฟ้มภาพ
ลูกลิงน้อยสุดโด่งดังที่พบความอบอุ่นในตุ๊กตาผ้าจาก IKEA
แฟ้มภาพ

จุดเริ่มต้นที่น่าใจหาย เมื่อ “แม่” ไม่ยอมรับ

ชีวิตของเจ้าพั้นช์ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมาตั้งแต่ต้น เพราะหลังลืมตาดูโลกเมื่อก.ค. 2025 ที่ผ่านมา ก็ถูกแม่แท้ๆ ปฏิเสธการเลี้ยงดูเข้าฝูง เนื่องจากการคลอดที่ยากลำบาก ทำให้ลิงน้อยต้องเติบโตมาจากการดูแลของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เป็นหลัก

เมื่อถึงเดือนมกราคมที่ผ่านมา สวนสัตว์เริ่มกระบวนการส่งพั้นช์กลับเข้าฝูงบน “Monkey Mountain” ซึ่งถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ เพราะลิงกังญี่ปุ่นมีระบบชนชั้นทางสังคมที่เข้มงวด และลูกลิงมักจะเรียนรู้ตำแหน่งของตัวเองผ่านการปกป้องของแม่ เมื่อไม่มีแม่คอยหนุนหลัง พั้นช์คุงจึงถูกลิงตัวอื่นเมินเฉยและขับไล่เมื่อพยายามเข้าไปหาความรัก

@mxoonflower

Ay, pobre punch 😿 #punch #monkey #fyppppppppppppppppppppppp #zxycba #therian

♬ sonido original – DISNEY🌟

พันช์ ลิงน้อยสุดโด่งดังในโลกออนไลน์ ที่พบความอบอุ่นในตุ๊กตาผ้าจาก IKEA
แฟ้มภาพ

เพื่อนรักผู้เยียวยาจิตใจ

เพื่อลดความโดดเดี่ยวและช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เจ้าหน้าที่จึงมอบ “ตุ๊กตาอุรังอุตัง” รุ่นยุงเงลสกูก (Djungelskog) จากอิเกียให้กับพั้นช์และมันก็ได้กลายเป็น “เพื่อนซี้” เพียงหนึ่งเดียวที่มันทั้งกอด-ลาก และไม่ยอมให้ห่างตัว

คลิปที่เรียกน้ำตาชาวเน็ตที่สุด คือ ตอนที่เจ้าพั้นช์ลิงน้อยพยายามมุดตัวเข้าไปให้ตุ๊กตาอุรังอุตังโอบกอดกลับ ซึ่งสะท้อนถึงความโหยหาความรักที่ไม่ได้รับจากครอบครัวจนผู้คนต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความสงสารและอยากจะรับพั้นช์ไปดูแลเอง

เอฟเฟกต์ของเจ้าหมัด หรือ Punch ลิงน้อยญี่ปุ่น
ภาพ @X

จากสวนสัตว์สู่หน้าจอทีวี และแรงกระเพื่อมถึงยอดขาย IKEA

ความโด่งดังของพั้นช์ขยายวงกว้างไปจนถึงรายการทอล์กโชว์ชื่อดังอย่าง สตีเฟน คอลเบิร์ต (Stephen Colbert) ที่นำเรื่องราวของลิงเจแปนไปพูดถึง ขณะเดียวกัน อิเกียได้รายงานว่ายอดขายตุ๊กตาอุรังอุตังรุ่นนี้พุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในญี่ปุ่น สหรัฐฯ และเกาหลีใต้

ทางอิเกียญี่ปุ่นยังได้ร่วมเกาะกระแสด้วยการทำโฆษณาภาพลิงตุ๊กตากอดอุรังอุตังพร้อมแคปชั่นสุดซึ้งว่า บางครั้งครอบครัวก็คือ คนที่เราได้เจอระหว่างทาง พร้อมทั้งบริจาคตุ๊กตาจำนวนมากให้กับทางสวนสัตว์อีกด้วย

อิเกียญี่ปุ่น เกาะกระแสไวรัลลิงพั้นช์คุง
ภาพ @X

ท่ามกลางความกังวลของแฟนคลับที่มองว่าพั้นช์ถูก “บูลลี่” จากฝูงลิง ทางสวนสัตว์อิจิกาวะได้แถลงการณ์เพื่อสร้างความเข้าใจใหม่ว่า แม้พั้นช์จะถูกดุด่าบ้าง แต่มันยังมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งและฟื้นตัวเร็วมาก การถูกปฏิเสธซ้ำๆ หลังจากพยายามสื่อสารกับลิงตัวอื่นไม่ใช่เรื่องที่น่าสงสารเพียงอย่างเดียว แต่เราอยากให้ทุกคนมองว่า มันคือความพยายามและความอดทนของเจ้าสัตว์ตัวนี้ในการเข้าสังคม

ชาวญี่ปุ่นแห่ไปดูพั้นช์คุงที่สวนสัตว์อิชิกาวะจำนวนมาก
แฟ้มภาพ X @ichikawa_zoo

และดูเหมือนว่า ความพยายามของพั้นช์คุงจะเริ่มผลิดอกออกผล เพราะคลิปล่าสุดเผยให้เห็นว่าเริ่มมีลิงในฝูงยอมรับให้เข้าไปร่วมวง “แต่งขน” ช่วยกันกรูมมิ่งเบาๆ และเริ่มมีเพื่อนวัยเดียวกันเข้ามาเล่นด้วยแล้ว ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีเอามากๆ (ดูคลิป).

ในที่สุดเจ้าลิงน้อยพันช์ก็พบที่ของตัวเองในฝูง
ภาพ @X วันที่ 21 ก.พ.2026

ขอบคุณข้อมูล : Yahoo

@user91213420517705

#市川市動植物園 #ニホンザル #パンチ #がんばれパンチ #babymonkey

♬ オリジナル楽曲 – ひらけん – ひらけん

เรื่องราวของพั้นช์ ลิงแสม ที่ขโมยหัวใจชาวอินเทอร์เน็ต
ภาพ @X วันที่ 21 ก.พ.2026
พั้นช์คุง ลิงไวรัลญี่ปุ่นเริ่มมีเพื่อน
ภาพจาก : @ichikawa_zoo
IKEA ญี่ปุ่นยังได้ร่วมเกาะกระแสด้วยการทำโฆษณาภาพลิงตุ๊กตากอดอุรังอุตัง
ภาพจาก : @ichikawa_zoo

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

