สวนสัตว์โต้ดราม่า พันซ์คุงถูกลิงลากพื้น ร้องเสียงหลง วิ่งหนีกอดตุ๊กตา ยันไม่ได้ทำรุนแรง
สวนสัตว์อิจิคาวะ แจงคลิป พั้นช์คุง ถูกแม่ลิงลากไปตามพื้น ร้องเสียงหลง-วิ่งหนีเอาชีวิตรอด หันกลับกอดตุ๊กตา ชี้ เป็นการสอนตามสัญชาตญาณเพื่อเรียนรู้การเข้าสังคม ยันไม่มีลิงตัวไหนตั้งใจทำร้ายรุนแรง
หลังจากโซเชียลแชร์ภาพความน่ารักของ พั้นช์คุง (Punch) ลูกลิงหิมะวัย 6 เดือน ประจำสวนสัตว์เมืองอิจิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น ใช้ตุ๊กตาลิงอุรังอุตังเป็นตัวแทนแม่ผู้ให้กำเนิดที่ทอดทิ้งไป มักจะดูดนิ้วโป้งและกอดตุ๊กตาตัวนี้แน่น พร้อมซุกหน้าลงไปที่หัวของตุ๊กตาเพื่อหาความอบอุ่น
ก่อนหน้านี้ สวนสัตว์แจ้งข่าวดีว่า พั้นช์คุงเริ่มเข้าไปรวมกลุ่มกับฝูงลิงกังญี่ปุ่น มีการเผยแพร่คลิปนาทีลิงวิ่งไล่กันและมีลิงตัวอื่นเข้ามาจับหัวและตัวของพั้นช์คุง แต่หลังจากนั้นแฟนคลับหลายคนรู้สึกตกใจเมื่อเห็นคลิปลิงตัวหนึ่งจับพั้นช์คุงลากไปตามพื้น โดยที่มันวิ่งหนีด้วยความตื่นตระหนกและหันกลับไปกอดตุ๊กตาอุรังอุตังตัวเดิม
ล่าสุด สวนสัตว์เมืองอิจิคาวะออกแถลงการณ์ผ่าน X @ichikawa_zoo ชี้แจงคลิปเหตุการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่คาดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา หลังตรวจสอบวิดีโอฝั่งเจ้าหน้าที่เผยว่า พั้นช์คุงเข้าไปหาลูกลิงอีกตัวในฝูงเพื่อพยายามสื่อสารด้วย แต่ลูกลิงตัวนั้นเดินเลี่ยงไป จากนั้นพั้นช์คุงนั่งลง คล้ายกับยอมแพ้ที่จะสื่อสารกับลูกลิงตัว
ทันใดนั้นเองลิงตัวเต็มวัยเข้ามาดุและลากพั้นช์คุงไปตามพื้น คาดว่าลิงตัวนี้คือแม่ของลูกลิงที่พั้นซ์คุงพยายามเข้าหา แม่ลิงอาจจะรู้สึกว่าพั้นช์คุงกำลังรบกวนลูกของตนจึงแสดงอาการโมโหเพื่อสื่อว่า “อย่ามารังแกกัน”
ที่ผ่านมา ลิงตัวอื่น ๆ เคยดุพั้นช์คุงมาแล้วหลายครั้ง พั้นช์คุงเรียนรู้วิธีการเข้าสังคมกับฝูงจากเหตุการณ์เหล่านี้ ในคลิปวิดีโอ พั้นช์คุงวิ่งหนีไปหาตุ๊กตาลิงอุรังอุตังหลังจากเกิดเรื่อง แต่หลังจากนั้นไม่นาน เขาก็ผละออกจากตุ๊กตาและกลับไปสื่อสารกับลิงตัวอื่น ๆ ตามปกติ เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าช่วงเวลาให้อาหารตอน 12.00 น. และ 15.00 น. พั้นช์คุงยังมีท่าทีร่าเริงตามปกติ ไม่ได้แตกต่างไปจากวันอื่น ๆ
สวนสัตว์คาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้น การนำพั้นช์คุงเข้าฝูงนั้นลิงตัวอื่น ๆ อาจจะดุพั้นช์คุงบ้าง แต่ไม่มีลิงตัวไหนแสดงความก้าวร้าวหรือตั้งใจทำร้ายอย่างจริงจัง
เจ้าหน้าที่สวนสัตว์กล่าวทิ้งท้ายว่า พั้นช์คุงแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เข้มแข็งและไม่ย่อท้อที่จะเข้าหาฝูง จึงอยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กับความพยายามมากกว่าที่จะรู้สึกสงสารเขาเพียงอย่างเดียว
