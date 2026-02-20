ข่าวต่างประเทศ

สวนสัตว์โต้ดราม่า พันซ์คุงถูกลิงลากพื้น ร้องเสียงหลง วิ่งหนีกอดตุ๊กตา ยันไม่ได้ทำรุนแรง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 16:57 น.
61
สวนสัตว์ออกแถลงการณ์ พันซ์คุง ลิงหิมะถูกลาก

สวนสัตว์อิจิคาวะ แจงคลิป พั้นช์คุง ถูกแม่ลิงลากไปตามพื้น ร้องเสียงหลง-วิ่งหนีเอาชีวิตรอด หันกลับกอดตุ๊กตา ชี้ เป็นการสอนตามสัญชาตญาณเพื่อเรียนรู้การเข้าสังคม ยันไม่มีลิงตัวไหนตั้งใจทำร้ายรุนแรง

หลังจากโซเชียลแชร์ภาพความน่ารักของ พั้นช์คุง (Punch) ลูกลิงหิมะวัย 6 เดือน ประจำสวนสัตว์เมืองอิจิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น ใช้ตุ๊กตาลิงอุรังอุตังเป็นตัวแทนแม่ผู้ให้กำเนิดที่ทอดทิ้งไป มักจะดูดนิ้วโป้งและกอดตุ๊กตาตัวนี้แน่น พร้อมซุกหน้าลงไปที่หัวของตุ๊กตาเพื่อหาความอบอุ่น

ก่อนหน้านี้ สวนสัตว์แจ้งข่าวดีว่า พั้นช์คุงเริ่มเข้าไปรวมกลุ่มกับฝูงลิงกังญี่ปุ่น มีการเผยแพร่คลิปนาทีลิงวิ่งไล่กันและมีลิงตัวอื่นเข้ามาจับหัวและตัวของพั้นช์คุง แต่หลังจากนั้นแฟนคลับหลายคนรู้สึกตกใจเมื่อเห็นคลิปลิงตัวหนึ่งจับพั้นช์คุงลากไปตามพื้น โดยที่มันวิ่งหนีด้วยความตื่นตระหนกและหันกลับไปกอดตุ๊กตาอุรังอุตังตัวเดิม

ล่าสุด สวนสัตว์เมืองอิจิคาวะออกแถลงการณ์ผ่าน X @ichikawa_zoo ชี้แจงคลิปเหตุการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่คาดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา หลังตรวจสอบวิดีโอฝั่งเจ้าหน้าที่เผยว่า พั้นช์คุงเข้าไปหาลูกลิงอีกตัวในฝูงเพื่อพยายามสื่อสารด้วย แต่ลูกลิงตัวนั้นเดินเลี่ยงไป จากนั้นพั้นช์คุงนั่งลง คล้ายกับยอมแพ้ที่จะสื่อสารกับลูกลิงตัว

ทันใดนั้นเองลิงตัวเต็มวัยเข้ามาดุและลากพั้นช์คุงไปตามพื้น คาดว่าลิงตัวนี้คือแม่ของลูกลิงที่พั้นซ์คุงพยายามเข้าหา แม่ลิงอาจจะรู้สึกว่าพั้นช์คุงกำลังรบกวนลูกของตนจึงแสดงอาการโมโหเพื่อสื่อว่า “อย่ามารังแกกัน”

ที่ผ่านมา ลิงตัวอื่น ๆ เคยดุพั้นช์คุงมาแล้วหลายครั้ง พั้นช์คุงเรียนรู้วิธีการเข้าสังคมกับฝูงจากเหตุการณ์เหล่านี้ ในคลิปวิดีโอ พั้นช์คุงวิ่งหนีไปหาตุ๊กตาลิงอุรังอุตังหลังจากเกิดเรื่อง แต่หลังจากนั้นไม่นาน เขาก็ผละออกจากตุ๊กตาและกลับไปสื่อสารกับลิงตัวอื่น ๆ ตามปกติ เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าช่วงเวลาให้อาหารตอน 12.00 น. และ 15.00 น. พั้นช์คุงยังมีท่าทีร่าเริงตามปกติ ไม่ได้แตกต่างไปจากวันอื่น ๆ

สวนสัตว์คาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้น การนำพั้นช์คุงเข้าฝูงนั้นลิงตัวอื่น ๆ อาจจะดุพั้นช์คุงบ้าง แต่ไม่มีลิงตัวไหนแสดงความก้าวร้าวหรือตั้งใจทำร้ายอย่างจริงจัง

เจ้าหน้าที่สวนสัตว์กล่าวทิ้งท้ายว่า พั้นช์คุงแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เข้มแข็งและไม่ย่อท้อที่จะเข้าหาฝูง จึงอยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กับความพยายามมากกว่าที่จะรู้สึกสงสารเขาเพียงอย่างเดียว

สวนสัตว์เมืองอิจิคาวะแจงปมพันซ์คุง ลิงหิมะถูกลาก
ภาพจาก : @ichikawa_zoo
พันซ์คุง ลิงหิมะ-2
ภาพจาก : @ichikawa_zoo
พันซ์คุง ลิงหิมะ-2
ภาพจาก : @ichikawa_zoo

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หวยลาว สลากพัฒนาตรงวันไหว้เทพเจ้าจีน 20 กุมภาพันธ์ 2569 พบสถิติออกตรงงวดเพียง 2 ครั้งในรอบหลายปี พร้อมย้ำเตือนการเสี่ยงโชคมีความตื่นเต้นแต่ควรลงทุนอย่างมีสติ หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ย้อนหลัง 2 งวด ต้อนรับวันที่ 20 ก.พ. 69

51 วินาที ที่แล้ว
สวนสัตว์ออกแถลงการณ์ พันซ์คุง ลิงหิมะถูกลาก ข่าวต่างประเทศ

สวนสัตว์โต้ดราม่า พันซ์คุงถูกลิงลากพื้น ร้องเสียงหลง วิ่งหนีกอดตุ๊กตา ยันไม่ได้ทำรุนแรง

31 นาที ที่แล้ว
ผลหวยลาว งวดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 20 ก.พ. 69 ตรงวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เช็กสถิติหวยออกวันศุกร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โลกอาจไม่มี NVIDIA! เจนเซน หวง เล่าชีวิตวัยเด็กในไทย แต่ต้องบินไปอเมริกา เพราะเหตุนี้ ข่าวต่างประเทศ

โลกอาจไม่มี NVIDIA! เจนเซน หวง เล่าชีวิตวัยเด็กในไทย แต่ต้องบินไปอเมริกา เพราะเหตุนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงสาวดับสลด หลังกินยาพาราแก้ปวดฟัน จนเป็นพิษ ไตวาย เหตุเพราะกินแบบนี้ ข่าวต่างประเทศ

หญิงสาวดับสลด หลังกินยาพาราแก้ปวดฟัน จนเป็นพิษ ไตวาย เหตุเพราะกินแบบนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด หวยสัญจรสุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 69 สถิติหวยออกต่างจังหวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกบ้านร้องสื่อ ซื้อคอนโดหรูติดทะเล 13 ล้าน แอร์ไม่เย็น แถมน้ำท่วมห้อง โครงการปัดรับผิดชอบ ข่าว

ลูกบ้านร้องสื่อ ซื้อคอนโดหรูติดทะเล 13 ล้าน แอร์ไม่เย็น แถมน้ำท่วมห้อง โครงการปัดรับผิดชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 20 ก.พ. 69 จับตาประกาศสมาคมค้าทองคำ เศรษฐกิจ

ทองพุ่งรับวันศุกร์! ราคาทองวันนี้ 20 ก.พ. 69 ครั้งที่ 28 ปรับขึ้น รูปพรรณ 75,100 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปฏิทินสอบ ก.พ. 69 e-Exam เตรียมตัวสอบภาค ก. เช็ก 8 ขั้นตอนสำคัญ ข่าว

ปฏิทินสอบ ก.พ. 69 e-Exam เตรียมตัวสอบภาค ก. เช็ก 8 ขั้นตอนสำคัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ซีเค เจิง&quot; ลั่น ปริญญาไม่สำคัญแล้ว เตือนคนรุ่นใหม่ให้ค่าน้อยลง สร้างผลงานให้มากขึ้น ข่าว

“ซีเค เจิง” ลั่น ปริญญาไม่สำคัญแล้ว คนรุ่นใหม่ควรให้ค่าน้อยลง สร้างผลงานให้มากขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? แม่ตั๊ก กรกนก พูดถึงเรื่อง “การหย่า” แฟนคลับส่งกำลังใจเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกสมาคมฯ หนังสือ จี้ เดอะโกสท์-อาร์ต เชียงราย ขอโทษ ข่าว

นายกสมาคมฯ หนังสือ จี้ เดอะโกสท์-อาร์ต เชียงราย ขอโทษ-จ่ายค่าลิขสิทธิ์ ปมก๊อปนิยาย ภาคินัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกรวบเจ้าอาวาส วัดดังโคราช ขืนใจเด็กวัย 13 คาหอระฆัง ขณะช่วยงานวัด จนป่วยซึมเศร้า ข่าว

รวบเจ้าอาวาส วัดดังโคราช ขืนใจเด็กวัย 13 คาหอระฆัง ขณะช่วยงานวัด จนป่วยซึมเศร้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป เล็ก วสุ นางเอก MV นิกกี้ ณฉัตร บันเทิง

เปิดวาร์ป เล็ก วสุ นางเอก MV นิกกี้ ณฉัตร สาวหน้าเก๋ลุคชิค โชว์หวานพิงไหล่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไอติม พริษฐ์ โต้กลับเดือด! หลังมีกระแสข่าว หมอคนดัง แนะนำให้รีบไปขูดหินปูน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” รับเคยมีปัญหาสุขภาพฟันจริง แต่รักษาหายแล้ว ชี้เป็นภาพเก่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! โรงเรียนพังงา ประกาศหยุดเรียน เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิง ดับ 1 ราย หวั่นไม่ปลอดภัย ข่าว

ด่วน! โรงเรียนพังงา ประกาศหยุดเรียน เหตุคนร้ายยิงชาย ดับ 1 ราย หวั่นไม่ปลอดภัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ ครูบาชัยวัฒน์ วัดป่าชนะใจ ข่าว

ประวัติ “ครูบาชัยวัฒน์” เจ้าสำนัก วัดป่าชนะใจ เกิดอะไรกับที่ดิน สปก. สระบุรี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุ น้องมอลลี่ เสียชีวิต หลังถูกคนใจทรามจุดไฟเผาทั้งเป็น สัตวแพทย์แจงละเอียด ข่าว

สาเหตุ น้องมอลลี่ เสียชีวิต หลังถูกคนใจทรามจุดไฟเผาทั้งเป็น สัตวแพทย์แจงละเอียด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลพิพากษาจำคุก “ทนายอานนท์” เพิ่มอีก 2 ปี คดี ม.112 โทษรวม 31 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัว ใบเตย อาร์สยาม เศร้า สูญเสีย &quot;น้องฮาเล่&quot; สุนัขสุดรัก หลังอยู่ด้วยกันมา 15 ปี บันเทิง

ครอบครัว ใบเตย อาร์สยาม เศร้า สูญเสีย “น้องฮาเล่” สุนัขสุดรัก หลังอยู่ด้วยกันมา 15 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามออกใบอนุญาตพกอาวุธปืน (ป.12) เป็นการชั่วคราว 1 ปี ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามออกใบอนุญาตพกอาวุธปืน (ป.12) เป็นการชั่วคราว 1 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแฉ เจ้าอาวาส วัดนนทบุรี มีโลก 4 ใบ หลังมีคลิปสีกาเปิดศึกแย่งอาตมา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรายชื่อเหยื่อ &quot;แอม ไซยาไนด์&quot; สังเวยพิษมรณะล้างหนี้ หลังนอนคุกตลอดชีวิต ข่าว

ย้อนรายชื่อเหยื่อ “แอม ไซยาไนด์” สังเวยพิษมรณะล้างหนี้ หลังนอนคุกตลอดชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อูน ไดมอนด์เกรน ท้องลูกคนแรก 3 เดือน ข่าวดารา

อูน ไดมอนด์เกรน ปล่อยโฮ แจ้งข่าวท้อง 3 เดือน รอมานาน 8 ปี ดั่งฝันเป็นจริง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 16:57 น.
61
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาว สลากพัฒนาตรงวันไหว้เทพเจ้าจีน 20 กุมภาพันธ์ 2569 พบสถิติออกตรงงวดเพียง 2 ครั้งในรอบหลายปี พร้อมย้ำเตือนการเสี่ยงโชคมีความตื่นเต้นแต่ควรลงทุนอย่างมีสติ

สถิติหวยลาวออกวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ย้อนหลัง 2 งวด ต้อนรับวันที่ 20 ก.พ. 69

เผยแพร่: 20 กุมภาพันธ์ 2569
ผลหวยลาว งวดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

หวยลาววันนี้ 20 ก.พ. 69 ตรงวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เช็กสถิติหวยออกวันศุกร์

เผยแพร่: 20 กุมภาพันธ์ 2569

เลขเด็ด หวยสัญจรสุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 69 สถิติหวยออกต่างจังหวัด

เผยแพร่: 20 กุมภาพันธ์ 2569
ลูกบ้านร้องสื่อ ซื้อคอนโดหรูติดทะเล 13 ล้าน แอร์ไม่เย็น แถมน้ำท่วมห้อง โครงการปัดรับผิดชอบ

ลูกบ้านร้องสื่อ ซื้อคอนโดหรูติดทะเล 13 ล้าน แอร์ไม่เย็น แถมน้ำท่วมห้อง โครงการปัดรับผิดชอบ

เผยแพร่: 20 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button