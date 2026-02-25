ย้อนคดีสลด! 3 นร.มัธยม ทยอยตายปริศนา หลังถูก “สะกดจิตบำบัด” กับครูใหญ่
เนื้อหาข่าวมีการกล่าวถึงการฆ่าตัวตาย ซึ่งอาจกระทบกระเทือนจิตใจผู้อ่าน
เรื่องราวสุดสะเทือนใจ เกิดขึ้นในปี 2011 กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งผ่านสารคดีชุด “The Curious Case Of…” และ “Look Into My Eyes” นักเรียนระดับมัธยมปลาย 3 คนจากรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เสียชีวิตลงในเวลาไล่เลี่ยกันเพียงไม่กี่สัปดาห์ หลังจากเข้ารับการสะกดจิตแบบส่วนตัวกับ ดร. จอร์จ เคนนีย์ ครูใหญ่ของโรงเรียน North Port High School
ดร. เคนนีย์ ได้ทำการสะกดจิตบุคคลต่างๆ ไปมากถึง 75 คน โดยมีการบันทึกวิดีโอเอาไว้และต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองก่อน แม้นักเรียนบางคนจะอ้างว่าการสะกดจิตช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้น แต่ความจริงที่ถูกเปิดเผยคือ ดร. เคนนีย์ ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนักสะกดจิตบำบัดแต่อย่างใด
โศกนาฏกรรมเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม มาร์คัส ฟรีแมน วัย 16 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เขาเข้ารับการสะกดจิตเพื่อไม่ให้รู้สึกเจ็บปวดขณะเล่นกีฬา แฟนสาวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ระบุว่าก่อนรถชนเขามีสีหน้าแปลกๆ ในขณะที่เพื่อนเล่าว่าเขามักจะมีแววตาเหม่อลอยหลังจบการแข่งขันกีฬา
ต่อมาในวันที่ 8 เมษายน เวสลีย์ แมคคินลีย์ วัย 16 ปี ได้จบชีวิตตัวเองลง ดร. เคนนีย์ ยอมรับว่าได้สะกดจิตเขาในวันก่อนหน้าเพื่อลดความกังวลเรื่องการสอบ แม่ของเวสลีย์เผยว่าหลังการสะกดจิต ลูกชายมีอาการคล้ายซอมบี้ซึ่งผิดปกติไปจากเดิมมาก ส่วนเพื่อนๆ ให้การว่าเขามีพฤติกรรมแปลกประหลาดในวันเสียชีวิต ถึงขั้นขอให้เพื่อนต่อยหน้าตนเอง
เพียงไม่กี่สัปดาห์ให้หลัง ในวันที่ 4 พฤษภาคม บริตทานีย์ ปาลัมโบ ถูกพบศพจบชีวิตตัวเองในตู้เสื้อผ้า ครอบครัวระบุว่าเธอเข้ารับการสะกดจิตเพื่อหวังให้คะแนนสอบดีขึ้นแต่ไม่เป็นผล ในตอนแรก ดร. เคนนีย์ ปฏิเสธว่าไม่ได้สะกดจิตเธอ ก่อนจะยอมรับในภายหลังว่าที่โกหกไปเป็นเพราะความเครียด
ท้ายที่สุด ดร. เคนนีย์ ถูกตั้งข้อหาลหุโทษ 2 กระทง ฐานประกอบวิชาชีพสะกดจิตโดยไม่มีใบอนุญาต เขาให้การปฏิเสธที่จะต่อสู้คดี เพื่อหลีกเลี่ยงโทษจำคุกและรักษาเงินบำนาญในฐานะบุคลากรทางการศึกษาเอาไว้ เขาลาออกจากโรงเรียนในเดือนมิถุนายน ปี 2012 และถูกศาลสั่งลงโทษคุมความประพฤติ 2 วาระ วาระละ 6 เดือน พร้อมทำงานบริการสังคม 50 ชั่วโมง
ต่อมาในปี 2015 คณะกรรมการโรงเรียนเทศมณฑลซาราโซตา ได้ลงมติจ่ายเงินชดเชยให้กับครอบครัวของนักเรียนผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย รายละ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 3.2 ล้านบาท
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ครูบาชัยวัฒน์ แห่งวัดป่าชนะใจ แอดมิทด่วน หลังอาการอาพาตกำเริบ เหตุพักผ่อนไม่พ
- หญิงเมกัน ตายแล้วฟื้น 11 นาที ได้ทัวร์สวรรค์ ยืนยันโลกหลังความตาย มีจริง
- สยอง หนุ่ม 15 หัวใจหยุดเต้น 6 นาที โลกหลังความตาย สุดโหด คนกลายเป็นทาส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: