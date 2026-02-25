3 ล้านวิว! หลวงพี่หาบ้านให้แมวจร โยมโฟกัสผิดจุด ถามส้มไหน เจอตอบกลับพีค
หลวงพี่โพสต์หาบ้านให้ลูกแมวจร ยอดวิวทะลุ 3 ล้าน เจอโยมถาม “สีส้มไม่มีลายมีบ้านยัง” ก่อนตอบกลับพีคจนเป็นไวรัล ล่าสุดเผยข่าวดีลูกแมวได้บ้านครบทุกตัวแล้ว
เชื่อว่าหลาย ๆ คนเห็นคลิปไวรัลนี้ผ่านตาช่วงวันที่ผ่านมา กรณีบัญชี phra_saran ของ พระศรัณย์ สนฺตมโน พระแห่งวัดโพธิ์รัตนาราม (วัดโพธิ์คู่) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้โพสต์คลิปวิดีโอประกาศหาบ้านให้กับลูกแมวจรตัวน้อย จนเกิดเป็นกระแสที่สร้างทั้งรอยยิ้มและอิ่มบุญไปตาม ๆ กัน ที่น่าตกใจคือคลิปดังกล่าวมีผู้เข้าชมถล่มทลายกว่า 3 ล้านครั้ง และมียอดไลก์สูงถึง 2.8 แสนไลก์
จุดเริ่มต้นของความน่ารักครั้งนี้มาจากความเมตตาของหลวงพี่ที่ระบุข้อความกินใจว่า “อย่างที่คนบอกไว้ว่า ถ้าซื้อหมา/แมว มาเลี้ยงเขาจะได้บ้านใหม่ แต่ถ้าเก็บหมา/แมวไปเลี้ยงเขาจะได้ชีวิตใหม่” โดยลูกแมวจรคอกใหม่ที่มีทั้งสีส้มและสีเทา พร้อมส่งมอบให้เจ้าของใหม่ในวันที่ 15 มีนาคม 2569 ที่วัดโพธิ์คู่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมีเงื่อนไขให้โยมต้องมารับได้ด้วยตัวเอง
แต่ที่ทำเอาชาวเน็ตขำค้างจนแชร์กันสนั่น คือจังหวะที่มีโยมรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ถามเชิงหยอกล้อว่า “สีส้มที่ไม่มีลาย มีบ้านยังคะ” ซึ่งสื่อถึงตัวหลวงพี่เองที่ห่มจีวรสีส้ม งานนี้หลวงพี่ไม่ปล่อยให้สงสัยนาน เข้ามาตอบกลับแบบนิ่ง ๆ แต่พีคว่า “อาตมาอยู่กุฏิครับ” จนคอมเมนต์นี้กลายเป็นจุดสนใจที่ทำให้คนเข้ามาเอ็นดูทั้งหลวงพี่และลูกแมวเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว
สำหรับ พระศรัณย์ ซึ่งบวชเรียนและจำพรรษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 ได้แจ้งข่าวดีให้ทราบว่า น้องแมวคอกนี้มีโยมใจบุญจองตัวจนหมดเกลี้ยงเรียบร้อยแล้ว พร้อมกล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกคนที่มีจิตใจเมตตา อยากรับเลี้ยงแมววัดและช่วยมอบชีวิตใหม่ให้กับลูกแมวจรในครั้งนี้
