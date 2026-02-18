ข่าวต่างประเทศ

ภาพล่าสุด พั้นช์คุง ลิงหิมะเข้าฝูงแล้ว เพื่อนลิงเอ็นดู มูฟออนหลังกอดตุ๊กตาโดดเดี่ยว

พั้นช์คุง ลิงหิมะวัย 6 เดือนเริ่มปรับตัวเข้าฝูงแล้ว

เปิดภาพล่าสุด พั้นช์คุง ลิงหิมะญี่ปุ่นกำพร้าแม่กอดตุ๊กตาแน่น เริ่มเปิดใจเข้าฝูงสำเร็จ เพื่อนลิงรุมเอ็นดู หลังอยู่อย่างโดดเดี่ยว พี่เลี้ยงเผยเบื้องหลังสุดซึ้งที่ทำคนน้ำตาซึม

หลังจากภาพไวรัลของ พั้นช์คุง (Punch) ลูกลิงหิมะวัย 6 เดือน ห่งสวนสัตว์เมืองอิจิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น กลายเป็นกระแสไวรัลหลังจากมีคลิปวิดีโอเผยแพร่ภาพลูกลิงตัวน้อยกำลังดูดนิ้วโป้งและกอดรัดฟัดเหวี่ยงตุ๊กตาลิงอุรังอุตังไม่ยอมห่าง ราวกับว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นแม่จริงๆ ก่อนจะซุกหน้าลงไปที่หัวของตุ๊กตาเพื่อหาความอบอุ่น เพื่อใช้เป็นตัวแทนของแม่ผู้ให้กำเนิดที่ทอดทิ้งไป

ล่าสุด ทางสวนสัตว์อัปเดตข่าวดีว่า พันซ์คุงเริ่มเข้าไปรวมกลุ่มกับลิงแม็กแคก มีโมเมนต์ในโซเชียลเผยให้เห็นนาทีที่ลิงวิ่งไล่กัน และ ลิงตัวอื่นเข้ามาจับหัวและตัวของพันซ์คุง

จากรายงานข่าวระบุว่า ชีวิตของพั้นช์เริ่มต้นขึ้นด้วยความโดดเดี่ยว พั้นช์คุงเกิดเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว (2025) แต่ถูกแม่แท้ ๆ ปฏิเสธการเลี้ยงดูทันที ซึ่ง โคสุเกะ ชิคาโนะ (Kosuke Shikano) พี่เลี้ยงวัย 24 ปี อธิบายว่า สาเหตุอาจเกิดจากภาระความเครียดในการคลอดลูกท้องแรกของแม่ลิง แม้เจ้าหน้าที่จะเฝ้าสังเกตการณ์เพื่อให้แม่ลิงตัวอื่นในฝูงช่วยเลี้ยง แต่ก็ไม่มีสัญญาณตอบรับ เจ้าหน้าที่จึงต้องแยกพั้นช์ออกมาป้อนนมและดูแลเอง

เจ้าหน้าที่เผยพั้นช์คุง ลิงหิมะเริ่งเข้าฝูงแล้ว

ตามสัญชาตญาณ ลูกลิงจะต้องเกาะแม่ตลอดเวลาตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิด เพื่อลดความวิตกกังวล เจ้าหน้าที่จึงมอบผ้าห่มและตุ๊กตานุ่ม ๆ ให้ ซึ่งพั้นช์เลือกที่จะผูกพันกับตุ๊กตาอุรังอุตังมากที่สุด

พี่เลี้ยงชิคาโนะ อธิบายว่า เพราะตุ๊กตาตัวนี้มีขนที่จับง่ายและมีรูปลักษณ์คล้ายลิง จึงทำให้พั้นช์รู้สึกปลอดภัยเหมือนมีแม่อยู่ด้วย น้องมักจะกอดตุ๊กตาแน่นเวลานอนหลับ หรือแม้แต่เวลาเดินไปทั่วกรง

นอกจากตุ๊กตาแล้ว พั้นช์ยังติดพี่เลี้ยงที่ช่วยดูแลเขามาตั้งแต่เล็ก โดยในคลิปวิดีโอหนึ่งเผยให้เห็นภาพพั้นช์ปีนขึ้นไปบนแขนและไหล่ของพี่เลี้ยงอย่างคุ้นเคย ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังวางอาหารให้ลิงตัวอื่น ๆ

ทางสวนสัตว์ได้ออกแถลงการณ์ผ่านแพลตฟอร์ม X (Twitter) เพื่อแชร์เรื่องราวของพั้นช์ จากนั้นได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ เช่น “น่าสงสารจัง อยากกอดน้อง” และ “เหมือนเขาเจอที่ที่ปลอดภัยและอบอุ่นที่สุดในโลกแล้ว”

ล่าสุดมีสัญญาณที่ดีขึ้น ทางสวนสัตว์เริ่มกระบวนการพาพั้นช์กลับเข้าไปรวมกลุ่มกับลิงแม็กแคกตัวอื่น ๆ โดยพั้นช์เริ่มเล่นกับลิงตัวอื่นในกรงอย่างระมัดระวัง

ฝั่ง ชุมเปย์ มิยาโคชิ (Shumpei Miyakoshi) พี่เลี้ยงวัย 34 ปี กล่าวว่า เขาเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับลิงตัวอื่นแล้ว และผมรู้สึกได้ว่าเขากำลังเติบโตขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้จะเริ่มเข้าสังคมได้ แต่ตุ๊กตาอุรังอุตัง เพื่อนซี้ก็ยังคงวางอยู่ไม่ไกลจากตัวน้องพั้นช์เสมอ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในวันที่เขาต้องเรียนรู้โลกกว้างด้วยตัวเอง

ภาพจาก : @ichikawa_zoo
ภาพจาก : @ichikawa_zoo
ภาพจาก : @ichikawa_zoo

ข้อมูลจาก : foxnews

