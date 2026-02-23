ธรรมนัส เที่ยวฟินแลนด์ ส่องแฟชั่นหลักล้าน รุ่นเดียวกับลิซ่าใส่ สมฐานะดูแสงเหนือ

ธรรมนัส เที่ยวฟินแลนด์ ดูแสงเหนือ ส่องแฟชั่นหลักล้าน สมฐานะ Chrome Hearts x Nocta x Drake ตัวเดียวกับลิซ่าใส่
เบรกเรื่องการเมืองร้อนแรงหลังเลือกตั้ง จะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ ผ่านพ้นช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมา ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 มีรายงานควันหลงวันพักผ่อนของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี รมว.เกษตรและสหกรณ์ และประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม (กธ.) ที่ขอใช้เวลาช่วงนี้ไปพักผ่อนหย่อนใจไกลถึงต่างแดน ชมแสงเหนือ
ร.อ.ธรรมนัส ได้อัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โชว์ภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสุดตระการตาอย่าง “แสงเหนือ” หรือ ออโรร่า (Aurora) สาดแสงสีเขียวสว่างไสวพาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน มีฉากหลังเป็นทิวทัศน์ป่าสนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนสุดโรแมนติก พร้อมระบุแคปชันสั้นๆ แต่อ่านแล้วรู้เลยว่าฟินสมชื่อประเทศว่า “เจอแล้วครับ แสงสีเขียว ฝันดีราตรีสวัสดิ์”
ทริปนี้ไม่ได้ไปฟินคนเดียว เพราะทางด้าน น.ส.ธนพร ศรีวิราช หรือ “จุ๊บจิ๊บ” ภรรยาคู่ใจ ก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพความประทับใจนี้เช่นกัน โดยได้โพสต์ภาพลำแสงสีเขียวของแสงเหนือที่พาดผ่านท้องฟ้าลงบนไอจีสตอรี่ (IG Story) ให้ผู้ติดตามได้ชมความสวยงามไปพร้อมๆ กัน
เรียกว่าเป็นการชาร์จพลังและเติมความหวานแบบเต็มอิ่ม รับบรรยากาศฟินๆ ก่อนเตรียมตัวกลับมาลุยงานบริหารประเทศต่อไป
แต่ที่ชาวเน็ตสนใจ นอกจากความสวยงามของแสงเหนือ คือแฟชั่นสุดปังของธรรมนัส ที่งานนี้ไม่ธรรมดา ต้องจัดเต็มสมฐานะ
เห็นลวดลายพรางสุดเท่แบบนี้ บอกเลยว่าไม่ใช่เสื้อกันหนาวธรรมดาๆ แต่เป็นแรร์ไอเทมระดับโลกที่สายสตรีทแวร์ต้องร้องว้าว เพราะเสื้อแจ็กเก็ตตัวนี้คือผลงานการคอลแลปส์สุดเดือดของ Chrome Hearts x Nocta x Drake
ความพีคที่ทำให้เสื้อตัวนี้ถูกยกให้เป็น “รุ่นตัวแรงประจำปี” ก็เพราะว่ามันเป็นรุ่นเดียวกับที่ ลิซ่า ลลิษา ใส่ นั่นเอง
ด้วยความที่เป็นสินค้าลิมิเต็ดระดับ “ตัวจบ” บวกกับกระแสระดับโลก ทำให้ราคาในตลาดพุ่งทะยานไปไกลมาก โดยอ้างอิงจากโพสต์ของร้านพรีออเดอร์สินค้าแบรนด์เนมในอินสตาแกรม พบว่าเสื้อรุ่นนี้ในสภาพใหม่มือ 1 ไซส์ M มีการตั้งราคาขายไว้สูงถึง 950,000 บาท หรือเฉียดๆ หนึ่งล้านบาทเลยทีเดียว
แต่ถ้าเช็กราคาป้าย หรือราคาหน้าช็อปของเสื้อแจ็กเก็ตรุ่น Chrome Hearts x Nocta x Drake Puffer Jacket ตัวนี้ บอกเลยว่าดุเดือดกว่าราคาพรีออเดอร์ในตลาดรีเซลอีก
จากข้อมูลของสื่อแฟชั่นและสนีกเกอร์ต่างประเทศระบุตรงกันว่า เสื้อแจ็กเก็ตตัวท็อปของคอลเลกชันนี้มีราคาเปิดตัวหน้าช็อป สูงถึง 39,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.3 ล้านบาท เลยทีเดียว
สาเหตุที่ราคาหน้าช็อปพุ่งทะยานไปแตะหลักล้าน เพราะความเอ็กซ์คลูซีฟขั้นสุด ไอเทมชิ้นนี้ไม่ได้มีวางขายออนไลน์ แต่จะมีจำหน่ายเฉพาะแบบจำกัดจำนวนมากๆ ในร้าน Flagship Store ของ Chrome Hearts บางสาขาเท่านั้น (เช่น สาขาลอสแอนเจลิส, แอสเพน, นิวยอร์ก และไมอามี)
นอกจากลวดลายพรางที่ถูกปรับใหม่เป็นลายไม้กางเขนแล้ว ซิป กระดุม และฮาร์ดแวร์ทั้งหมดบนตัวเสื้อยังทำมาจาก เงินแท้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์งานฝีมือของ Chrome Hearts ผสมผสานกับการใช้หนังอิตาลีระดับพรีเมียมในการตัดเย็บ
งานนี้ต้องบอกเลยว่า แสงเหนือที่ว่าสว่างไสว ยังต้องหลีกทางให้กับเทสต์แฟชั่นของผู้กองธรรมนัส ที่จัดเต็มลุยหิมะแบบ “ตัวพ่อ” ของแท้ ใครจะไปคิดว่า ร.อ.ธรรมนัส จะอัปเดตเทรนด์แฟชั่นแรร์ไอเทมได้เป๊ะปังขนาดนี้
