ข่าวดาราบันเทิง

ธรรมนัส เที่ยวฟินแลนด์ ส่องแฟชั่นหลักล้าน รุ่นเดียวกับลิซ่าใส่ สมฐานะดูแสงเหนือ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 09:20 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 09:28 น.
96
ธรรมนัส เที่ยวฟินแลนด์ ดูแสงเหนือ ส่องแฟชั่นหลักล้าน สมฐานะ รุ่นเดียวกับลิซ่าใส่

ธรรมนัส เที่ยวฟินแลนด์ ดูแสงเหนือ ส่องแฟชั่นหลักล้าน สมฐานะ Chrome Hearts x Nocta x Drake ตัวเดียวกับลิซ่าใส่

เบรกเรื่องการเมืองร้อนแรงหลังเลือกตั้ง จะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ ผ่านพ้นช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมา ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 มีรายงานควันหลงวันพักผ่อนของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี รมว.เกษตรและสหกรณ์ และประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม (กธ.) ที่ขอใช้เวลาช่วงนี้ไปพักผ่อนหย่อนใจไกลถึงต่างแดน ชมแสงเหนือ

ร.อ.ธรรมนัส ได้อัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โชว์ภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสุดตระการตาอย่าง “แสงเหนือ” หรือ ออโรร่า (Aurora) สาดแสงสีเขียวสว่างไสวพาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน มีฉากหลังเป็นทิวทัศน์ป่าสนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนสุดโรแมนติก พร้อมระบุแคปชันสั้นๆ แต่อ่านแล้วรู้เลยว่าฟินสมชื่อประเทศว่า “เจอแล้วครับ แสงสีเขียว ฝันดีราตรีสวัสดิ์”

ทริปนี้ไม่ได้ไปฟินคนเดียว เพราะทางด้าน น.ส.ธนพร ศรีวิราช หรือ “จุ๊บจิ๊บ” ภรรยาคู่ใจ ก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพความประทับใจนี้เช่นกัน โดยได้โพสต์ภาพลำแสงสีเขียวของแสงเหนือที่พาดผ่านท้องฟ้าลงบนไอจีสตอรี่ (IG Story) ให้ผู้ติดตามได้ชมความสวยงามไปพร้อมๆ กัน

เรียกว่าเป็นการชาร์จพลังและเติมความหวานแบบเต็มอิ่ม รับบรรยากาศฟินๆ ก่อนเตรียมตัวกลับมาลุยงานบริหารประเทศต่อไป

ธรรมนัส เที่ยวฟินแลนด์ ดูแสงเหนือ ส่องแฟชั่นหลักล้าน สมฐานะ รุ่นเดียวกับลิซ่าใส่

แต่ที่ชาวเน็ตสนใจ นอกจากความสวยงามของแสงเหนือ คือแฟชั่นสุดปังของธรรมนัส ที่งานนี้ไม่ธรรมดา ต้องจัดเต็มสมฐานะ

เห็นลวดลายพรางสุดเท่แบบนี้ บอกเลยว่าไม่ใช่เสื้อกันหนาวธรรมดาๆ แต่เป็นแรร์ไอเทมระดับโลกที่สายสตรีทแวร์ต้องร้องว้าว เพราะเสื้อแจ็กเก็ตตัวนี้คือผลงานการคอลแลปส์สุดเดือดของ Chrome Hearts x Nocta x Drake

ความพีคที่ทำให้เสื้อตัวนี้ถูกยกให้เป็น “รุ่นตัวแรงประจำปี” ก็เพราะว่ามันเป็นรุ่นเดียวกับที่ ลิซ่า ลลิษา ใส่ นั่นเอง

ด้วยความที่เป็นสินค้าลิมิเต็ดระดับ “ตัวจบ” บวกกับกระแสระดับโลก ทำให้ราคาในตลาดพุ่งทะยานไปไกลมาก โดยอ้างอิงจากโพสต์ของร้านพรีออเดอร์สินค้าแบรนด์เนมในอินสตาแกรม พบว่าเสื้อรุ่นนี้ในสภาพใหม่มือ 1 ไซส์ M มีการตั้งราคาขายไว้สูงถึง 950,000 บาท หรือเฉียดๆ หนึ่งล้านบาทเลยทีเดียว

แต่ถ้าเช็กราคาป้าย หรือราคาหน้าช็อปของเสื้อแจ็กเก็ตรุ่น Chrome Hearts x Nocta x Drake Puffer Jacket ตัวนี้ บอกเลยว่าดุเดือดกว่าราคาพรีออเดอร์ในตลาดรีเซลอีก

จากข้อมูลของสื่อแฟชั่นและสนีกเกอร์ต่างประเทศระบุตรงกันว่า เสื้อแจ็กเก็ตตัวท็อปของคอลเลกชันนี้มีราคาเปิดตัวหน้าช็อป สูงถึง 39,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.3 ล้านบาท เลยทีเดียว

สาเหตุที่ราคาหน้าช็อปพุ่งทะยานไปแตะหลักล้าน เพราะความเอ็กซ์คลูซีฟขั้นสุด ไอเทมชิ้นนี้ไม่ได้มีวางขายออนไลน์ แต่จะมีจำหน่ายเฉพาะแบบจำกัดจำนวนมากๆ ในร้าน Flagship Store ของ Chrome Hearts บางสาขาเท่านั้น (เช่น สาขาลอสแอนเจลิส, แอสเพน, นิวยอร์ก และไมอามี)

นอกจากลวดลายพรางที่ถูกปรับใหม่เป็นลายไม้กางเขนแล้ว ซิป กระดุม และฮาร์ดแวร์ทั้งหมดบนตัวเสื้อยังทำมาจาก เงินแท้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์งานฝีมือของ Chrome Hearts ผสมผสานกับการใช้หนังอิตาลีระดับพรีเมียมในการตัดเย็บ

งานนี้ต้องบอกเลยว่า แสงเหนือที่ว่าสว่างไสว ยังต้องหลีกทางให้กับเทสต์แฟชั่นของผู้กองธรรมนัส ที่จัดเต็มลุยหิมะแบบ “ตัวพ่อ” ของแท้ ใครจะไปคิดว่า ร.อ.ธรรมนัส จะอัปเดตเทรนด์แฟชั่นแรร์ไอเทมได้เป๊ะปังขนาดนี้

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ช็อก บุกจับโปรดิวเซอร์ วงเกิร์ลกรุ๊ปดัง ข้อหาพัวพันยาเสพติด ข่าว

ช็อก บุกจับโปรดิวเซอร์ วงเกิร์ลกรุ๊ปดัง ข้อหาพัวพันยาเสพติด

3 นาที ที่แล้ว
ดุ่ย ณ บางน้อย นักพากย์หนัง 16 มม. เสียชีวิตแล้ว ข่าว

อาลัยตำนาน ดุ่ย ณ บางน้อย นักพากย์ชั้นครู เสียชีวิตวัย 93 ปี ต้นแบบใช้ภาษาไทยดีเด่น

21 นาที ที่แล้ว
อาลัย บิ๊กสิน สินธุ พูนศิริวงศ์ ตำนานนายกสอยคิวไทย 15 สมัย เสียชีวิตในวัย 91 ปี ข่าวกีฬา

“บิ๊กสิน” สินธุ พูนศิริวงศ์ ตำนานสอยคิวไทยผู้พลิกโฉมสนุกเกอร์โลก เสียชีวิตวัย 91 ปี

26 นาที ที่แล้ว
สะเทือนใจ! อดีตทหารพราน &quot;วีรบุรุษเขาค้อ&quot; สละเพื่อชาติ กลายเป็นคนเร่ร่อน-ไร้บำนาญ ข่าว

สะเทือนใจ! อดีตทหารพราน “วีรบุรุษเขาค้อ” สละเพื่อชาติ กลายเป็นคนเร่ร่อน-ไร้บำนาญ

31 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สะเทือนวงการดีเจ “สอดอStyle” ลั่นแรง! ละเลงให้เละ โชว์คลิปงานเปิดวันเกิดย้ำไม่เก่งก็เป็นได้

31 นาที ที่แล้ว
เนย วรัฐฐา เปิดใจสามีเที่ยวอาบอบนวดได้ บันเทิง

เนย วรัฐฐา ไม่ติด สามีเที่ยวอาบอบนวด เข้าใจเรื่องเซ็กส์ผู้ชาย ไม่ใช่การนอกใจ

50 นาที ที่แล้ว
สรุปเหตุสลด รถบัสทัวร์จีน ดิ่ง ทะเลสาบไบคาล ดับ 8 ศพ ข่าวต่างประเทศ

สรุปเหตุสลด รถบัสทัวร์จีน ดิ่ง ทะเลสาบไบคาล ดับ 8 ศพ พบใช้ทัวร์เถื่อน

51 นาที ที่แล้ว
แนะนำ Claude Cowork ผู้ช่วย AI อัจฉริยะ ช่วยงานทุกอย่างในคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

แนะนำ Claude Cowork ผู้ช่วย AI อัจฉริยะ ช่วยงานทุกอย่างในคอมพิวเตอร์

52 นาที ที่แล้ว
อนุทินถูกวิพากษ์วิจารณ์: ผู้นำฝ่ายค้านตั้งคำถามเกี่ยวกับสโลแกน คนไทยรวยไม่ไหวแล้ว ข่าวการเมือง

“ชัยวุฒิ” ท้า “อนุทิน” พิสูจน์ฝีมือทำคนไทยรวยจนไม่มีที่เก็บเงิน เตือนฝ่ายค้านรอบนี้เขี้ยวลากดิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ จี้ กกต. บัตรเลือกตั้งสีเขียว-ชมพู เลือกตั้งซ่อม เสี่ยงความลับแตกจาก คิวอาร์โค้ด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหมอเจ้าของโพสต์ที่แชร์ประสบการณ์อุบัติเหตุเพื่อเป็นอุทาหรณ์ ข่าว

อุทาหรณ์เฉียดตาย คุณหมอนั่ง ซ้อน แกร็บไบค์ คนขี่ฝ่าไฟแดง ชนสนั่น กระดูกคอหักเกือบทั้งหลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชินยะ มือกลองวง LUNA SEA เสียชีวิตในวัย 56 ปี ข่าวต่างประเทศ

สุดยื้อ ชินยะ มือกลอง LUNA SEA เสียชีวิตแล้ว สู้มะเร็งนาน 6 ปี ซ้ำตรวจพบเนื้องอก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“มะลิ” อินฟลูฯ สาว ถูกเพื่อนเลว แอบใส่ยาในแก้วไวน์ จนเกือบตาย ซ้ำหัวเราะใส่หน้าว่าเป็นเรื่องตลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หยกธนลภย์ Padipon Apinyankul ข่าวการเมือง

“หยก” สวนนักเขียนดัง ยันไม่ใช่แก๊งทะลุวัง ลั่นส้มไม่เคยโหน พวกที่โหนคุณนั่นแหละ!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปงาน คอมมาร์ท 2026 จัดวันไหน มหกรรมไอที ไบเทค บางนา เทคโนโลยี

สรุปงาน คอมมาร์ท 2026 จัดวันไหน มหกรรมไอที ไบเทค บางนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 23 ก.พ. 69 ครั้งที่ 2 กราฟพุ่งไม่หยุด +700 รูปพรรณขายออก 76,600 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอช้าง เปิดคำทำนายดวงการงาน 2 ราศี ดูดวง

หมอช้าง ฟันธง 2 ราศี การงานพุ่งแรง ผู้ใหญ่หนุนหลังรับโอกาสใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอมนูญยกเคส &quot;โบคาไวรัส&quot; ทำปอดอักเสบ-หัวใจเต้นผิดจังหวะ ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ข่าว

หมอมนูญยกเคส “โบคาไวรัส” ทำปอดอักเสบ-หัวใจเต้นผิดจังหวะ ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยสชนันร้องเพลง สักวันฉันจะดีพอ ข่าวการเมือง

เทียบคลิปต่อคลิป “ธนาธร VS ยศชนัน” ใครนักการเมืองเสียงเพราะ ใครสายเอนเตอร์เทน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพพอร์ตเทรตของมายมิ้นต์ จิราภรณ์ ศาลาแดง นางสาวไทยคนที่ 57 ในชุดราตรีที่สง่างาม บันเทิง

ประวัติ มายมิ้นต์ จิราภรณ์ คว้ามงกุฎนางสาวไทย 2569 สานฝันจาก 40 เวทีประกวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มายมิ้นต์ จิราภรณ์ นางสาวไทย 2569 บันเทิง

สวยสมมง! มายมิ้นต์ จิราภรณ์ คว้ามงกุฎนางสาวไทย 2569 ดีกรีนักสู้ 40 เวที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ดูรายชื่อ ข่าว

ประกาศแล้ว ผลสอบท้องถิ่น 68 ดูรายชื่อ-ลำดับขึ้นบัญชี ยกเว้นภาคใต้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัส เที่ยวฟินแลนด์ ดูแสงเหนือ ส่องแฟชั่นหลักล้าน สมฐานะ รุ่นเดียวกับลิซ่าใส่ บันเทิง

ธรรมนัส เที่ยวฟินแลนด์ ส่องแฟชั่นหลักล้าน รุ่นเดียวกับลิซ่าใส่ สมฐานะดูแสงเหนือ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดมีนาคม 2569 ข่าว

วันหยุดเดือนมีนาคม 2569 ราชการ-ธนาคาร ใครได้หยุดบ้าง แจกทริคลายาว 5 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เม็กซิโก สังหาร “เอล เมนโช่” หัวหน้าแก๊งอาชญากรรมยักษ์ใหญ่ เจ้าของค่าหัว 465 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 09:20 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 09:28 น.
96
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช็อก บุกจับโปรดิวเซอร์ วงเกิร์ลกรุ๊ปดัง ข้อหาพัวพันยาเสพติด

ช็อก บุกจับโปรดิวเซอร์ วงเกิร์ลกรุ๊ปดัง ข้อหาพัวพันยาเสพติด

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
ดุ่ย ณ บางน้อย นักพากย์หนัง 16 มม. เสียชีวิตแล้ว

อาลัยตำนาน ดุ่ย ณ บางน้อย นักพากย์ชั้นครู เสียชีวิตวัย 93 ปี ต้นแบบใช้ภาษาไทยดีเด่น

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
อาลัย บิ๊กสิน สินธุ พูนศิริวงศ์ ตำนานนายกสอยคิวไทย 15 สมัย เสียชีวิตในวัย 91 ปี

“บิ๊กสิน” สินธุ พูนศิริวงศ์ ตำนานสอยคิวไทยผู้พลิกโฉมสนุกเกอร์โลก เสียชีวิตวัย 91 ปี

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
สะเทือนใจ! อดีตทหารพราน &quot;วีรบุรุษเขาค้อ&quot; สละเพื่อชาติ กลายเป็นคนเร่ร่อน-ไร้บำนาญ

สะเทือนใจ! อดีตทหารพราน “วีรบุรุษเขาค้อ” สละเพื่อชาติ กลายเป็นคนเร่ร่อน-ไร้บำนาญ

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button