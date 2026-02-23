เปิดทรัพย์สิน ธรรมนัส พรหมเผ่า รวยพันล้าน พอร์ตเงินฝาก-รถหรูโรลส์ รอยซ์

สำรวจบัญชีทรัพย์สิน ธรรมนัส พรหมเผ่า และครอบครัว ทะลุ 1,000 ล้านบาท ชำแหละพอร์ตเงินฝาก-ที่ดิน-รถหรู พร้อมปริศนารายจ่ายปีละ 20 ล้านบาท
เจาะขุมทรัพย์พันล้านครอบครัวธรรมนัส หลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กางตัวเลขทรัพย์สินและหนี้สินล่าสุดช่วงปี 2568 ถึงต้นปี 2569 พบอดีตรมว.เกษตรฯ และคนในครอบครัวกุมความมั่งคั่งระดับมหาศาล
สรุปรายการทรัพย์สินและหนี้สินครอบครัว “พรหมเผ่า”
การตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอทางการเงินครั้งนี้ ครอบคลุมทรัพย์สินของร้อยเอก ธรรมนัส คู่สมรส 2 ท่าน ได้แก่ นางอริสรา พรหมเผ่า และนางสาวธนพร ศรีวิราช (ผู้อยู่กินฉันสามีภริยา) รวมถึงบุตรรวม 7 คน
ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า
- ทรัพย์สิน: 642,671,311 บาท
- หนี้สิน: 109,571,015 บาท
นางอริสรา พรหมเผ่า (คู่สมรส)
- ทรัพย์สิน: 185,606,335 บาท
- หนี้สิน: 6,860,864 บาท
น.ส. ธนพร ศรีวิราช (คู่สมรส)
- ทรัพย์สิน: 114,745,575 บาท
- หนี้สิน: (ไม่ได้ระบุ)
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ทรัพย์สิน: 61,182,354 บาท
- หนี้สิน: (ไม่ได้ระบุ)
ยานพาหนะและทรัพย์สินอื่น Rolls-Royce และคอลเลกชันหรู
นอกจากนี้ ทรัพย์สินของครอบครัว พรหมเผ่า ยังประกอบไปด้วยรถยนต์ระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรีมากกว่า 20 คัน โดยเฉพาะรถยนต์ยี่ห้อ Rolls-Royce ที่ร้อยเอก ธรรมนัส ครอบครองถึง 3 คัน ได้แก่ รุ่น Ghost (11 ล้านบาท), รุ่น Silver Spur (2.4 ล้านบาท) และรุ่นอื่นอีก 2 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรถหรูยี่ห้อ Bentley, Porsche และ Tesla
ขณะที่หมวด “ทรัพย์สินอื่น” มีมูลค่ารวมกว่า 147 ล้านบาท ประกอบด้วย
- นาฬิกาหรู: Patek Philippe 9 เรือน โดยรุ่น 6102R มีมูลค่าสูงถึง 9.2 ล้านบาท
- เครื่องประดับ: แหวนเพชรขนาด 20 กะรัต (22 ล้านบาท) และแหวนเพชร 15 กะรัต 2 วง (รวม 34 ล้านบาท)
- วัตถุมงคล: พระสมเด็จบางขุนพรหม, หลวงปู่ทวด รุ่น 1 และพระเครื่องเบญจภาคี ซึ่งระบุสถานะ “ประเมินค่าไม่ได้”
รายได้สวนทางรายจ่าย
ข้อมูลที่น่าสนใจคือ ร.อ. ธรรมนัส แจ้งมีรายได้ต่อปีประมาณ 4 ล้านบาท แต่กลับมีรายจ่ายต่อปีสูงถึง 20 ล้านบาท (โดยเฉพาะค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร 7 คน ที่เคยแจ้งสูงถึง 16.8 ล้านบาทต่อปี) นักวิเคราะห์การเงินมองว่านี่คือรูปแบบการใช้ชีวิตที่พึ่งพากระแสเงินสดจากพอร์ตเงินฝากและเงินปันผลนอกเหนือจากเงินเดือนราชการ
ส่วนหนี้สินรวม 116.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้จากธนาคาร ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ Financial Leveraging หรือการใช้ประโยชน์จากหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการทำธุรกิจและการเมืองโดยไม่ต้องขายสินทรัพย์หลักออกไป
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า จึงถือเป็นนักการเมืองที่มีฐานทุนแข็งแกร่งที่สุดคนหนึ่งในรัฐบาลชุดปัจจุบัน ทรัพย์สินเหล่านี้คือฐานอำนาจสำคัญที่ส่งผลให้เขามีบทบาทเป็นผู้กำหนดทิศทาง (Kingmaker) ทางการเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่อง
