การเงินเศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน ธรรมนัส พรหมเผ่า รวยพันล้าน พอร์ตเงินฝาก-รถหรูโรลส์ รอยซ์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 14:38 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 14:38 น.
58
ทรัพย์สิน ธรรมนัส พรหมเผ่า

สำรวจบัญชีทรัพย์สิน ธรรมนัส พรหมเผ่า และครอบครัว ทะลุ 1,000 ล้านบาท ชำแหละพอร์ตเงินฝาก-ที่ดิน-รถหรู พร้อมปริศนารายจ่ายปีละ 20 ล้านบาท

เจาะขุมทรัพย์พันล้านครอบครัวธรรมนัส หลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กางตัวเลขทรัพย์สินและหนี้สินล่าสุดช่วงปี 2568 ถึงต้นปี 2569 พบอดีตรมว.เกษตรฯ และคนในครอบครัวกุมความมั่งคั่งระดับมหาศาล

สรุปรายการทรัพย์สินและหนี้สินครอบครัว “พรหมเผ่า”

การตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอทางการเงินครั้งนี้ ครอบคลุมทรัพย์สินของร้อยเอก ธรรมนัส คู่สมรส 2 ท่าน ได้แก่ นางอริสรา พรหมเผ่า และนางสาวธนพร ศรีวิราช (ผู้อยู่กินฉันสามีภริยา) รวมถึงบุตรรวม 7 คน

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า

  • ทรัพย์สิน: 642,671,311 บาท
  • หนี้สิน: 109,571,015 บาท

นางอริสรา พรหมเผ่า (คู่สมรส)

  • ทรัพย์สิน: 185,606,335 บาท
  • หนี้สิน: 6,860,864 บาท

น.ส. ธนพร ศรีวิราช (คู่สมรส)

  • ทรัพย์สิน: 114,745,575 บาท
  • หนี้สิน: (ไม่ได้ระบุ)

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

  • ทรัพย์สิน: 61,182,354 บาท
  • หนี้สิน: (ไม่ได้ระบุ)
เปิดทรัพย์สิน ธรรมนัส พรหมเผ่า รวยพันล้าน พอร์ตเงินฝาก
FB/ธรรมนัส พรหมเผ่า

ยานพาหนะและทรัพย์สินอื่น Rolls-Royce และคอลเลกชันหรู

นอกจากนี้ ทรัพย์สินของครอบครัว พรหมเผ่า ยังประกอบไปด้วยรถยนต์ระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรีมากกว่า 20 คัน โดยเฉพาะรถยนต์ยี่ห้อ Rolls-Royce ที่ร้อยเอก ธรรมนัส ครอบครองถึง 3 คัน ได้แก่ รุ่น Ghost (11 ล้านบาท), รุ่น Silver Spur (2.4 ล้านบาท) และรุ่นอื่นอีก 2 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรถหรูยี่ห้อ Bentley, Porsche และ Tesla

ขณะที่หมวด “ทรัพย์สินอื่น” มีมูลค่ารวมกว่า 147 ล้านบาท ประกอบด้วย

  • นาฬิกาหรู: Patek Philippe 9 เรือน โดยรุ่น 6102R มีมูลค่าสูงถึง 9.2 ล้านบาท
  • เครื่องประดับ: แหวนเพชรขนาด 20 กะรัต (22 ล้านบาท) และแหวนเพชร 15 กะรัต 2 วง (รวม 34 ล้านบาท)
  • วัตถุมงคล: พระสมเด็จบางขุนพรหม, หลวงปู่ทวด รุ่น 1 และพระเครื่องเบญจภาคี ซึ่งระบุสถานะ “ประเมินค่าไม่ได้”

รายได้สวนทางรายจ่าย

ข้อมูลที่น่าสนใจคือ ร.อ. ธรรมนัส แจ้งมีรายได้ต่อปีประมาณ 4 ล้านบาท แต่กลับมีรายจ่ายต่อปีสูงถึง 20 ล้านบาท (โดยเฉพาะค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร 7 คน ที่เคยแจ้งสูงถึง 16.8 ล้านบาทต่อปี) นักวิเคราะห์การเงินมองว่านี่คือรูปแบบการใช้ชีวิตที่พึ่งพากระแสเงินสดจากพอร์ตเงินฝากและเงินปันผลนอกเหนือจากเงินเดือนราชการ

ส่วนหนี้สินรวม 116.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้จากธนาคาร ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ Financial Leveraging หรือการใช้ประโยชน์จากหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการทำธุรกิจและการเมืองโดยไม่ต้องขายสินทรัพย์หลักออกไป

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า จึงถือเป็นนักการเมืองที่มีฐานทุนแข็งแกร่งที่สุดคนหนึ่งในรัฐบาลชุดปัจจุบัน ทรัพย์สินเหล่านี้คือฐานอำนาจสำคัญที่ส่งผลให้เขามีบทบาทเป็นผู้กำหนดทิศทาง (Kingmaker) ทางการเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก : สำนักข่าวอิศรา, ประชาชาติธุรกิจ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เวย์ ไทเทเนี่ยม เป็นแร็ปเปอร์ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจร้านตัดผม Never Say Cutz บันเทิง

เปิดธุรกิจ “เวย์ ไทเทเนี่ยม” จากร้านตัดผมร้อยล้าน สู่แบรนด์แฟชั่น-อสังหาฯ

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พิรุธ “ช้อนสั้น” ปนกระดูกพลทหารเพชรรัตน์ แฉถูกซ้อมหมู่-ขัดผลประโยชน์ค่าเวร

36 นาที ที่แล้ว
ด่วน แผ่นดินไหว 4.7 อ่าวเบงกอล ใกล้เกาะนอร์ทเซนติเนล ข่าว

ด่วน แผ่นดินไหว 4.7 อ่าวเบงกอล ใกล้เกาะนอร์ทเซนติเนล

39 นาที ที่แล้ว
ทรัพย์สิน ธรรมนัส พรหมเผ่า เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน ธรรมนัส พรหมเผ่า รวยพันล้าน พอร์ตเงินฝาก-รถหรูโรลส์ รอยซ์

42 นาที ที่แล้ว
ทนายตุ๋ย อัปเดตคดี หนุ่ม กรรชัย ฟ้อง ปู มัณฑนา ฟ้องหมิ่นประมาท บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ฟ้อง ปู มัณฑนา ขอให้รับโทษอาญา ด่าซ้ำ-ไม่กลัวกฎหมาย เรือนจำรับคนไม่สำนึก

45 นาที ที่แล้ว
ทนายสายหยุดนำตัว นานา ไรบีนา ลูกความ รายงานตัวต่อศาลอาญา ข่าว

อัยการสั่งฟ้อง นานา ไรบีนา พร้อมพวก 4 คน คดีฉ้อโกง 195 ล้าน ล่าสุด เข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดนด่าฉ่ำ สายการบิน ปล่อย 500 ชีวิต ติดแหง็กบนเครื่องบินข้ามคืน เพราะพนง.เลิกงานกลับบ้านแล้ว ข่าวต่างประเทศ

โดนด่าฉ่ำ สายการบิน ปล่อย 500 ชีวิต ติดแหง็กบนเครื่องข้ามคืน เพราะพนง.เลิกงานกลับบ้านแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รอมฎอนปีนี้ ห้าม &quot;มุสลิมอุยกูร์&quot; ถือศีลอด ข่าวต่างประเทศ

จีนคุมเข้ม! รอมฎอนปีนี้ ห้าม “มุสลิมอุยกูร์” ถือศีลอด-ละหมาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อแม่ลูกกลับจากเที่ยวบางแสน ข่าวภูมิภาค

อุบัติเหตุสุดสลด เก๋ง 6 ชีวิตกลับจากเที่ยวบางแสน พ่อแม่ลูกดับ 4 ราย ลูกกับหลานวัย 11 ยังสาหัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2569 เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2569 เงินเข้าวันไหน กดเงินสดได้กี่บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บาทหลวง ส่ง 200 รูปตัวเองแก้ผ้าให้สีกา อัยการไม่ฟ้อง ชี้ &quot;ภาพช่วยเยียวยาจิตวิญญาณ&quot; ข่าวต่างประเทศ

หลวงพ่อ ส่ง 200 รูปตัวเองแก้ผ้าให้สีกา อัยการไม่ฟ้อง ชี้ “ภาพช่วยเยียวยาจิตวิญญาณ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก บุกจับโปรดิวเซอร์ วงเกิร์ลกรุ๊ปดัง ข้อหาพัวพันยาเสพติด ข่าว

ช็อก บุกจับโปรดิวเซอร์ วงเกิร์ลกรุ๊ปดัง ข้อหาพัวพันยาเสพติด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดุ่ย ณ บางน้อย นักพากย์หนัง 16 มม. เสียชีวิตแล้ว ข่าว

อาลัยตำนาน ดุ่ย ณ บางน้อย นักพากย์ชั้นครู เสียชีวิตวัย 93 ปี ต้นแบบใช้ภาษาไทยดีเด่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย บิ๊กสิน สินธุ พูนศิริวงศ์ ตำนานนายกสอยคิวไทย 15 สมัย เสียชีวิตในวัย 91 ปี ข่าวกีฬา

“บิ๊กสิน” สินธุ พูนศิริวงศ์ ตำนานสอยคิวไทยผู้พลิกโฉมสนุกเกอร์โลก เสียชีวิตวัย 91 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สะเทือนใจ! อดีตทหารพราน &quot;วีรบุรุษเขาค้อ&quot; สละเพื่อชาติ กลายเป็นคนเร่ร่อน-ไร้บำนาญ ข่าว

สะเทือนใจ! อดีตทหารพราน “วีรบุรุษเขาค้อ” สละเพื่อชาติ กลายเป็นคนเร่ร่อน-ไร้บำนาญ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สะเทือนวงการดีเจ “สอดอStyle” ลั่นแรง! ละเลงให้เละ โชว์คลิปงานเปิดวันเกิดย้ำไม่เก่งก็เป็นได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนย วรัฐฐา เปิดใจสามีเที่ยวอาบอบนวดได้ บันเทิง

เนย วรัฐฐา ไม่ติด สามีเที่ยวอาบอบนวด เข้าใจเรื่องเซ็กส์ผู้ชาย ไม่ใช่การนอกใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหตุสลด รถบัสทัวร์จีน ดิ่ง ทะเลสาบไบคาล ดับ 8 ศพ ข่าวต่างประเทศ

สรุปเหตุสลด รถบัสทัวร์จีน ดิ่ง ทะเลสาบไบคาล ดับ 8 ศพ พบใช้ทัวร์เถื่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะนำ Claude Cowork ผู้ช่วย AI อัจฉริยะ ช่วยงานทุกอย่างในคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

แนะนำ Claude Cowork ผู้ช่วย AI อัจฉริยะ ช่วยงานทุกอย่างในคอมพิวเตอร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทินถูกวิพากษ์วิจารณ์: ผู้นำฝ่ายค้านตั้งคำถามเกี่ยวกับสโลแกน คนไทยรวยไม่ไหวแล้ว ข่าวการเมือง

“ชัยวุฒิ” ท้า “อนุทิน” พิสูจน์ฝีมือทำคนไทยรวยจนไม่มีที่เก็บเงิน เตือนฝ่ายค้านรอบนี้เขี้ยวลากดิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ จี้ กกต. บัตรเลือกตั้งสีเขียว-ชมพู เลือกตั้งซ่อม เสี่ยงความลับแตกจาก คิวอาร์โค้ด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหมอเจ้าของโพสต์ที่แชร์ประสบการณ์อุบัติเหตุเพื่อเป็นอุทาหรณ์ ข่าว

อุทาหรณ์เฉียดตาย คุณหมอนั่ง ซ้อน แกร็บไบค์ คนขี่ฝ่าไฟแดง ชนสนั่น กระดูกคอหักเกือบทั้งหลัง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชินยะ มือกลองวง LUNA SEA เสียชีวิตในวัย 56 ปี ข่าวต่างประเทศ

สุดยื้อ ชินยะ มือกลอง LUNA SEA เสียชีวิตแล้ว สู้มะเร็งนาน 6 ปี ซ้ำตรวจพบเนื้องอก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“มะลิ” อินฟลูฯ สาว ถูกเพื่อนเลว แอบใส่ยาในแก้วไวน์ จนเกือบตาย ซ้ำหัวเราะใส่หน้าว่าเป็นเรื่องตลก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หยกธนลภย์ Padipon Apinyankul ข่าวการเมือง

“หยก” สวนนักเขียนดัง ยันไม่ใช่แก๊งทะลุวัง ลั่นส้มไม่เคยโหน พวกที่โหนคุณนั่นแหละ!

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 14:38 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 14:38 น.
58
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เวย์ ไทเทเนี่ยม เป็นแร็ปเปอร์ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจร้านตัดผม Never Say Cutz

เปิดธุรกิจ “เวย์ ไทเทเนี่ยม” จากร้านตัดผมร้อยล้าน สู่แบรนด์แฟชั่น-อสังหาฯ

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569

พิรุธ “ช้อนสั้น” ปนกระดูกพลทหารเพชรรัตน์ แฉถูกซ้อมหมู่-ขัดผลประโยชน์ค่าเวร

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
ด่วน แผ่นดินไหว 4.7 อ่าวเบงกอล ใกล้เกาะนอร์ทเซนติเนล

ด่วน แผ่นดินไหว 4.7 อ่าวเบงกอล ใกล้เกาะนอร์ทเซนติเนล

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
ทนายตุ๋ย อัปเดตคดี หนุ่ม กรรชัย ฟ้อง ปู มัณฑนา ฟ้องหมิ่นประมาท

หนุ่ม กรรชัย ฟ้อง ปู มัณฑนา ขอให้รับโทษอาญา ด่าซ้ำ-ไม่กลัวกฎหมาย เรือนจำรับคนไม่สำนึก

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button