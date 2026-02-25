สภา พร้อมรับ สส. ใหม่ หาก กกต. รองรับผลเลือกตั้ง 95% ในวันนี้
สภา พร้อมรับ สส. ใหม่ หาก กกต. รองรับผลเลือกตั้ง 95% จาก 400 เขต ในวันนี้ โดยขั้นตอนหลังจากนั้นจะขอประชุมสภานัดแรก
นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการรับรายงานตัว สส.ใหม่ ทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อว่า ตามรายงานข่าวที่ระบุว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะให้การรับรอง สส. ภายใน 1-2 วันนี้ หรือในวันที่ 25 ก.พ. นี้ ดังนั้นทาง สส. ใหม่ก็จะมารายงานตัวต่อสภา ในวันที่ 26 ก.พ. ซึ่งทางสภาก็มีความพร้อมในระดับหนึ่ง โดยจะใช้ห้องประชุม ชั้น B1 เป็นสถานที่รายงานตัว ทั้ง สส.เขต และบัญชีรายชื่อ เหมือนกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
“หาก กกต. รับรองมาเร็วขึ้น สภาก็มีความพร้อมในเรื่องการเตรียมเอกสารต่างๆ ไม่มีปัญหา แต่มีบางส่วนที่อาจจะต้องขลุกขลักนิดหน่อย เกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวให้กับ สส. บางส่วน เพราะเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง ก็อาจจะต้องใช้เวลา แต่ก็จะเร่งดำเนินการ โดยจะนำบัตรประจำตัวไปมอบให้สมาชิกในภายหลัง เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอะไร” นายศิโรจน์ กล่าว
เมื่อถามว่า หลังจากที่ กกต. รับรอง สส. ครบอย่างน้อย ร้อยละ 95 จะสามารถเปิดประชุมสภานัดแรกได้ในช่วงใดนั้น เลขาธิการสภา ตอบว่า ต้องดูก่อนว่า กกต. จะประกาศผลรับรอง สส. ได้เกินกว่าร้อยละ 95-100 วันไหน
ถ้า กกต. ประกาศวันมาแล้ว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 121 ระบุว่า ภายใน 15 วัน ทางสภาจะต้องประสานไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อขอเปิดประชุมสภานัดแรก
