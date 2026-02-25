ย้อนเส้นทางรัก แจ็ค แฟนฉัน-ใบหม่อน กิตติยา ฝ่าคำครหา คู่รักคอนเทนต์ สู่การสร้างครอบครัวอบอุ่น

ปิดฉากชีวิตคู่ 2 ปี! ย้อนเส้นทางรัก แจ็ค แฟนฉัน และ ใบหม่อน กิตติยา สองขั้วความแตกต่างที่ลงตัว จับมือฝ่าคำครหา คู่รักคอนเทนต์ สู่การสร้างครอบครัวอบอุ่น
ย้อนกลับไปเมื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2566 แจ็ค แฟนฉัน หัวใจเป็นชมพูเกินกว่าจะเก็บเอาไว้เงียบ ๆ คนเดียว เขาจึงตัดสินใจโพสต์ภาพคู่กับ ใบหม่อน กิตติยา นางเอกมากฝีมือจากช่อง 8 พร้อมช่อดอกทานตะวัน และแคปชั่นสุดหวานแหววว่า “รักเธอนะใบหม่อน #ขอบคุณที่ทำให้เราหยุดเที่ยว”
งานนี้ มดดำ คชาภา ถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ทันทีว่า “มีคนดี ๆ แล้วก็อย่าเxี้ย ปรับปรุงสันดานให้มันดี แต่ถ้ามึงเปิดตัว เพื่อมาขายของ กูรู้ทันพวกมึง ถ้ามึงจะปวดเห่า ผิวแห้ง ตัวเหม็น กระดูกมีปัญหา ดูแนะนำ ให้มึงไปหาหมอ ดีกว่า มาออกรายการนะ”
ต่อมาในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 แจ็ค แฟนฉัน ได้เปิดใจผ่านรายการ แฉ เกี่ยวกับความรักครั้งนี้ว่า ได้ เบิ้ล ปทุมราช เป็นกามเทพแผงศรรักให้ เนื่องจากเบิ้ลและใบหม่อนเคยร่วมงานละครช่อง 8 ด้วยกันมาก่อน หลังจากนั้นก็ขอให้ทาง คุณบิ๊ก ผู้ช่วยของ มดดำ คชาภา เข้าไปขอไอดีไลน์ฝ่ายหญิงมาให้ จากนั้นก็เริ่มจีบมาเรื่อย ๆ จนถึงเวลาเปิดตัว เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 66 นั่นเอง
ดูเหมือนว่าความรักครั้งนี้ของ แจ็ค แฟนฉัน จะฉุดให้เขาดีขึ้นเรื่อย ๆ แม้จะเพิ่งเปิดตัวคบกันได้ประมาณ 3 เดือน เจ้าตัวก็ออกมายอมรับกลางวงสัมภาษณ์เองเลยว่า “ใบหม่อนทำให้หยุดอะไรที่ไม่ดีหลายอย่าง แม้กระทั่งเรื่องอาบน้ำ จากเดิมที่ตนไม่ชอบอาบน้ำ แต่พอมีใบหม่อนเข้ามาในชีวิต เขาก็มาบอกให้เราดูแลเรื่องความสะอาด”
ส่วนเรื่องการแต่งงานสร้างครอบครัว แจ็ค บอกว่า “ยังไม่ได้มองไปถึงตรงนั้น เพราะมองว่า ขนาดรุ่นพ่อแม่แต่งงานมีลูกกันยังเลิกกันได้ มันไม่มีอะไรแน่นอน สุดท้ายมันอยู่ที่ความสะดวกใจและความสบายใจของแต่ละคน ส่วนตัวขอโฟกัสที่ปัจจุบัน”
หลังจาก แจ็ค-ใบหม่อน เปิดตัวคบหากันได้ประมาณ 4 เดือน ในวันที่ 29 ต.ค. 66 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ ใบหม่อน กิตติยา และทั้งคู่เดินทางไปถ่ายงานที่ประเทศญี่ปุ่นพอดิบพอดี หนุ่มแจ็ค เลยถือโอกาสนี้ทำเซอร์ไพรส์วันเกิดให้แฟนสาว โดยการคุกเข่าขอแต่งงาน ท่ามกลางความช่วยเหลือของพี่ ๆ เพื่อน ๆ ร่วมทริปครั้งนี้
เรียกได้ว่าเป็นของวันเกิดที่ทำให้ผู้หญิงทั่วประเทศอิจฉาตาร้อนกันไปหมด โดย แจ็ค แฟนฉัน โพสต์แคปชั่นระบุว่า “ใบหม่อนวันเกิดหนูวันนี้ พี่ขอจองหนูนะครับ ขอให้น่ารักแบบนี้ตลอดไป อยู่ด้วยกันไปนาน ๆ นะครับ ขอบคุณนิคกี้เพื่อนรัก ขอบคุณพี่เบียร์ ใบหยก ขอบคุณพี่ยศ ขอบคุณพี่จตุรงค์ ขอบคุณพี่โน๊ต จูเนียร์ ขอบคุณพี่โย ขอบคุณพี่เฟย ขอบคุณพี่เป้ ขอบคุณแม่กุ้ง ขอบคุณโอมและผจก.โอม และทีมงานทุกคน จริง ๆ มาถ่ายหนัง 20 วันที่ญี่ปุ่น โคตรเหนื่อยเลยแต่วันนี้หายเหนื่อย”
ทว่าผ่านการถูกขอแต่งงานมาได้เพียง 13 วันเท่านั้น จู่ ๆ สาวใบหม่อนก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว baihmon.kj โดยโพสต์ข้อความผ่านสตอรี่ว่า “เรา2คนตัดสินใจขอจบความ สัมพันธ์กันแค่นี้นะคะ ขอบคุณ ทุกคนที่เป็นกำลังใจและ ติดตามมาตลอดค่ะ @jackfanchan” และในอีกไม่กี่นาทีหลังโพสต์ สตอรี่ดังกล่าวถูกลบออกไปอย่างรวดเร็ว
ขณะที่ แจ็ค แฟนฉัน ก็โพสต์สตอรี่เป็นภาพโทนสีดำ พร้อมใส่เพลงประกอบ ยิ้มทั้งน้ำตา ของบิวกิ้น ลงไปในอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยเช่นกัน แต่ทั้งสองยังกดติดตามกันและกันอยู่เหมือนเดิม สร้างความสงสัยให้กับชาวเน็ตและแฟนคลับเป็นอย่างมาก และคาดว่าทั้งคู่คงจะแค่งอนกัน
ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ใบหม่อน กิตติยา เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้ง เพื่อแจ้งข่าวดีให้แฟนคลับได้ทราบทั่วกันว่าเธอกับแฟนหนุ่มได้คืนดีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่มีเรื่องผิดใจกันเล็กน้อย พร้อมโพสต์ภาพหนุ่มแจ็ค ถือดอกทานตะวันมาง้อทำเอาแฟนสาวยิ้มไม่หุบ โดยแคปชั่นระบุว่า
“ตอนนี้เราทั้งสองคน ได้ปรับความเข้าใจกันแล้วค่ะเราคุยกันด้วยเหตุผล อาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อย ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะ ที่ใบโพสต์ไปเป็นเพราะความใจร้อน ตอนนี้เข้าใจกันดีแล้วค่ะ ขอบคุณและขอโทษอีกครั้งค่ะ”
ความรักของ แจ็ค-ใบหม่อน ดำเนินไปเรื่อย ๆ แบบไม่หวือหวา มีทะเลาะกันบ้าง ดีกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคู่รักเหมือนลิ้นกับฟัน กระทั่งในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แจ็ค แฟนฉัน โพสต์ภาพคู่กับแฟนสาว ใบหม่อน กิตติยา พร้อมถือที่ตรวจครรภ์ เพื่อประกาศข่าวดีว่าทั้งคู่กำลังจะมีลูกคนแรกด้วยกัน ต้อนรับปีมังกรเลยทีเดียว โดยหนุ่มแจ็ค ระบุแคปชั่นประกอบว่า “มีลูกปีมังกร #ของขวัญปีใหม่ปีนี้ดีใจที่สุดในโลกเลยครับ ตื่นเต้นมากกกก” ทำเอาคนบันเทิง รวมถึงแฟนคลับต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันอย่างล้นหลาม
ต่อมาทั้งคู่ก็ประกาศจัดงานแต่งงานในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมจัดงานเฉลยเพศลูกคนแรกในวันเดียวกันเลย ซึ่งทั้งสองได้ลูกชายมาเป็นโซ่ทองคล้องใจ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจากทั้งในวงการบันเทิงและเพื่อนของทั้งฝ่ายตบเท้าร่วมฉลองวิวาห์กันอย่างสนุกสนานคับคั่ง
แจ็ค แฟนฉัน ทำหน้าที่ทั้งสามีและคุณพ่อได้อย่างดีไร้ที่ติ เขาสู้ทำงานหาเงินเพื่อภรรยา กับลูกในท้องอย่างขยันขันแข็ง โดยทั้งสองตั้งชื่อให้ลูกชายคนแรกว่า “น้องคากิ” ที่มาให้โชคพ่อแม่ กับคุณย่าของแท้ เพราะตั้งแต่รู้ว่าตั้งท้องครอบครัวนี้เขาก็ถูกหวยลอตเตอรี่กันทุกงวด น้องคากิ เลยได้กลายเป็นขวัญเหล่าคอหวยทั่วประเทศไปโดยปริยาย สมกับเป็นเด็กชายที่เกิดในปีมังกรทองจริง ๆ
กระทั่ง แจ็ค แฟนฉัน และ ใบหม่อน กิตติยา ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่อย่างเต็มตัว หลังจากให้กำเนิดลูกชาย “น้องคากิ” ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567
ล่าสุดมีข่าวลือออกมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง แจ็ค กับ ใบหม่อน เนื่องจากมีคนตาดีจับสังเกตได้ว่าอินสตาแกรมของทั้งสองไร้รูปคู่ หรือโมเมนต์พร้อมหน้าครอบครัวกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว และเมื่อเช็กไปยังรายชื่อผู้ติดตามก็พบว่า ทั้งแจ็คและใบหม่อน ต่างฝ่ายก็ต่างไม่ได้กดติดตามไอจีกันและกันแล้ว จนกลายเป็นประเด็นร้อนที่คนให้ความสนใจเป็นพิเศษ
กระทั่งในรายการ ข่าวใส่ไข่ มดดำ คชาภา ต่อสายตรงหา แจ็ค แฟนฉัน เพื่อสอบถามความจริงจากปากนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีถึงข้อเท็จจริงของข่าวลือดังกล่าว ซึ่ง แจ็ค ก็ยอมรับตรง ๆ กลางรายการเลยว่า
“ผมกับคุณใบหม่อนลดสถานะลง จากสามีภรรยาเหลือแค่ความเป็นพ่อแม่ของ น้องคากิ และทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เจอกันได้ปกติไม่ได้มีปัญหากัน ไม่ได้ทะเลาะ ไม่มีมือที่สาม พยายามปรับแล้ว พยายามให้ลงตัวที่สุด แต่สุดท้ายแล้วก็เข้าใจกัน แต่ยังเจอกันปกติ มีพาลูกไปเที่ยว ไปกินข้าว เดี๋ยว 27 นี้ก็มีพาลูกไปสมัครโรงเรียน”
อ้างอิงจาก : IG jackfanchan, baihmon.kj
