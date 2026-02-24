สส.พรรคประชาชน โวย กกต. นับคะแนนพลาด ชี้ พท. เกือบได้แต้มฟรี 60 แต้ม จี้ เปิดเผยใบขีดคะแนน
ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคประชาชน แฉหลักฐานหน่วยเลือกตั้งที่ 4 พบความผิดปกติ ใบสรุปคะแนนพุ่งจาก 37 เป็น 97 ซัด กกต. ปล่อยช่องโหว่ ทำเสียงประชาชนสูญเปล่า
เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ผู้สมัคร สส.กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน จตุจักร หลักสี่ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ – Suphanat Minchaiynunt เพื่อเปิดเผยความผิดปกติในการนับคะแนนเลือกตั้ง
นายศุภณัฐ ระบุว่า พท. เกือบได้แต้มฟรี 60 แต้ม หลังจากทีมงานพบความผิดพลาดในการรวมคะแนน โดยใบขีดคะแนน (ใบ 5/11) ระบุคะแนนไว้ที่ 37 แต้ม แต่ใบสรุปคะแนน (ใบ 5/17) กลับเขียนตัวเลขพุ่งสูงถึง 97 แต้ม เหตุการณ์นี้ถือเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 4 แล้วที่พบปัญหาในลักษณะเดียวกัน
“เพื่อไทยได้ฟรี 60 แต้ม นับขีดคะแนน 37 แต้ม (ใบ 5/11) แต่เขียนสรุป 97 แต้ม (ใบ 5/17)…”
ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคประชาชน ท่านนี้ กล่าวเพิ่มเติมว่า โชคดีที่น้องชายของตนไปเฝ้าสังเกตการณ์การนับคะแนน และถ่ายภาพใบขีดคะแนน 5/11 เก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมตั้งคำถามถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า หากตนไม่ได้ส่งคนไปถ่ายภาพเก็บไว้ กกต. จะดำเนินการอย่างไร จะปล่อยให้คะแนนมั่วไปเช่นนี้หรือไม่
“…นี่คือหน่วยที่ 4 แล้วที่พบความผิดพลาด แต่โชคยังดี น้องชายผมไปเฝ้าการนับคะแนนและถ่ายใบขีดคะแนน 5/11 เป็นหลักฐานไว้ แต่ถ้าผมไม่ได้ส่งคนไปถ่าย กกต.จะทำไง? ก็มั่วคะแนนงั้นหรือ?…”
นายศุภณัฐ เน้นย้ำว่า ประชาชนต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทุกคะแนนเสียงจึงมีค่าและไม่ควรเกิดความผิดพลาด แต่กระบวนการทำงานของ กกต. กลับปล่อยให้เกิดช่องโหว่จำนวนมาก และมีการเขียนคะแนนผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัด
“…กว่าประชาชนจะเดินทางไปเลือกตั้งได้ เขาเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายเยอะแยะ แต่ละคะแนนมีค่า ไม่ควรผิดพลาด แต่กระบวนการของกกต.ปล่อยให้เกิดช่องโว่เยอะมาก เขียนคะแนนผิดไปหมด…”
ในตอนท้าย นายศุภณัฐ ได้เรียกร้องให้ กกต. เปิดเผยใบขีดคะแนน 5/11 ต่อสาธารณะ แต่ทาง กกต. กลับปฏิเสธและบีบให้ทุกฝ่ายต้องเชื่อมั่นในใบสรุปคะแนนที่เจ้าหน้าที่เขียนขึ้นเอง ซึ่งมีหลักฐานพิสูจน์แล้วว่าเขียนผิดพลาดหลายจุด พร้อมทิ้งท้ายด้วยการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสและความยุติธรรมในการเลือกตั้งครั้งนี้สำหรับทุกฝ่าย
“…เราเรียกร้องให้เปิดเผยใบ 5/11 กกต.ก็ไม่เปิด บีบให้ต้องเชื่อแต่ใบสรุปคะแนนที่เขียนกันเอง ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเขียนผิดเยอะมาก และการเลือกตั้งจะโปร่งใส ยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายได้อย่างไร”
