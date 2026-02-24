ข่าวการเมือง

สส.พรรคประชาชน โวย กกต. นับคะแนนพลาด ชี้ พท. เกือบได้แต้มฟรี 60 แต้ม จี้ เปิดเผยใบขีดคะแนน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 09:17 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 09:17 น.
54
สส.พรรคประชาชน โวย กกต.

ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคประชาชน แฉหลักฐานหน่วยเลือกตั้งที่ 4 พบความผิดปกติ ใบสรุปคะแนนพุ่งจาก 37 เป็น 97 ซัด กกต. ปล่อยช่องโหว่ ทำเสียงประชาชนสูญเปล่า

เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ผู้สมัคร สส.กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน จตุจักร หลักสี่ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ – Suphanat Minchaiynunt เพื่อเปิดเผยความผิดปกติในการนับคะแนนเลือกตั้ง

นายศุภณัฐ ระบุว่า พท. เกือบได้แต้มฟรี 60 แต้ม หลังจากทีมงานพบความผิดพลาดในการรวมคะแนน โดยใบขีดคะแนน (ใบ 5/11) ระบุคะแนนไว้ที่ 37 แต้ม แต่ใบสรุปคะแนน (ใบ 5/17) กลับเขียนตัวเลขพุ่งสูงถึง 97 แต้ม เหตุการณ์นี้ถือเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 4 แล้วที่พบปัญหาในลักษณะเดียวกัน

“เพื่อไทยได้ฟรี 60 แต้ม นับขีดคะแนน 37 แต้ม (ใบ 5/11) แต่เขียนสรุป 97 แต้ม (ใบ 5/17)…”

สส.พรรคประชาชน โวย กกต. นับคะแนนพลาด
ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ – Suphanat Minchaiynunt

ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคประชาชน ท่านนี้ กล่าวเพิ่มเติมว่า โชคดีที่น้องชายของตนไปเฝ้าสังเกตการณ์การนับคะแนน และถ่ายภาพใบขีดคะแนน 5/11 เก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมตั้งคำถามถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า หากตนไม่ได้ส่งคนไปถ่ายภาพเก็บไว้ กกต. จะดำเนินการอย่างไร จะปล่อยให้คะแนนมั่วไปเช่นนี้หรือไม่

“…นี่คือหน่วยที่ 4 แล้วที่พบความผิดพลาด แต่โชคยังดี น้องชายผมไปเฝ้าการนับคะแนนและถ่ายใบขีดคะแนน 5/11 เป็นหลักฐานไว้ แต่ถ้าผมไม่ได้ส่งคนไปถ่าย กกต.จะทำไง? ก็มั่วคะแนนงั้นหรือ?…”

นายศุภณัฐ เน้นย้ำว่า ประชาชนต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทุกคะแนนเสียงจึงมีค่าและไม่ควรเกิดความผิดพลาด แต่กระบวนการทำงานของ กกต. กลับปล่อยให้เกิดช่องโหว่จำนวนมาก และมีการเขียนคะแนนผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัด

“…กว่าประชาชนจะเดินทางไปเลือกตั้งได้ เขาเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายเยอะแยะ แต่ละคะแนนมีค่า ไม่ควรผิดพลาด แต่กระบวนการของกกต.ปล่อยให้เกิดช่องโว่เยอะมาก เขียนคะแนนผิดไปหมด…”

สส.พรรคประชาชน โวย กกต. นับคะแนนพลาด ชี้ พท. เกือบได้แต้มฟรี 60 แต้ม
ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ – Suphanat Minchaiynunt

ในตอนท้าย นายศุภณัฐ ได้เรียกร้องให้ กกต. เปิดเผยใบขีดคะแนน 5/11 ต่อสาธารณะ แต่ทาง กกต. กลับปฏิเสธและบีบให้ทุกฝ่ายต้องเชื่อมั่นในใบสรุปคะแนนที่เจ้าหน้าที่เขียนขึ้นเอง ซึ่งมีหลักฐานพิสูจน์แล้วว่าเขียนผิดพลาดหลายจุด พร้อมทิ้งท้ายด้วยการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสและความยุติธรรมในการเลือกตั้งครั้งนี้สำหรับทุกฝ่าย

“…เราเรียกร้องให้เปิดเผยใบ 5/11 กกต.ก็ไม่เปิด บีบให้ต้องเชื่อแต่ใบสรุปคะแนนที่เขียนกันเอง ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเขียนผิดเยอะมาก และการเลือกตั้งจะโปร่งใส ยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายได้อย่างไร”

สส.พรรคประชาชน โวย กกต. นับคะแนนพลาด ชี้ พท. เกือบได้แต้มฟรี 60 แต้ม จี้ เปิดเผยใบขีดคะแนน
ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ – Suphanat Minchaiynunt

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

กองทัพสหรัฐฯ ส่งมอบยานเกราะ Stryker ให้ไทย 17 คัน ชี้เขมรไม่ทำตามกติกา

15 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ สาว วัย 27 ดับสลดคาโรงพยาบาล ขณะพักฟื้น หลังทำศัลยกรรมได้ไม่กี่วัน

5 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 24 ก.พ. 69 ยังรออัปเดตครั้งที่ 1 จากสมาคมค้าทองคำ เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 24 ก.พ. 69 ล่าสุดครั้งที่ 1 พุ่งบวก 600 รูปพรรณขายออก 76,900 บาท

9 นาที ที่แล้ว
ทภ.1 สั่งเด้ง ผู้บังคับเรือนจำ มทบ.12 สอบข้อเท็จจริงคดี &quot;พลทหารเพชรรัตน์&quot; เสียชีวิต ข่าว

ทภ.1 สั่งเด้ง ผู้บังคับเรือนจำ มทบ.12 สอบข้อเท็จจริงคดี “พลทหารเพชรรัตน์” เสียชีวิต

12 นาที ที่แล้ว
วัยรุ่นอยธยาตีกัน ดับเครื่องชน ข่าวภูมิภาค

เลือดนักสู้แห่งกรุงศรี! วัยรุ่นอยุธยาเปิดศึกเดือด นาทีระทึกจยย.พุ่งชนสลบคาพื้น

14 นาที ที่แล้ว
สส.พรรคประชาชน โวย กกต. ข่าวการเมือง

สส.พรรคประชาชน โวย กกต. นับคะแนนพลาด ชี้ พท. เกือบได้แต้มฟรี 60 แต้ม จี้ เปิดเผยใบขีดคะแนน

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อดีตตุลาการศาล รธน. มองบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ถ้าเปิดเผยต่อสาธารณะไม่ได้ว่าใครเลือกใคร ยังถือว่า “ลับ”

16 นาที ที่แล้ว
อ่วม ค่าภาษีสนามบิน AOT ปรับขึ้นเป็น 1,120 บาท เริ่มมิถุนายน 69 เศรษฐกิจ

อ่วม ค่าภาษีสนามบิน AOT ปรับขึ้นเป็น 1,120 บาท เริ่มมิถุนายน 69

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผย “เอล เมนโช่” ถูกเจอตัวขณะแอบพบกับสาว ก่อนถูกกองทัพปลิดชีพ

35 นาที ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ จันทร์จวง ดวงจันทร์ โกนผมสู้มะเร็ง ลั่น &quot;มันดุมาก ผ่าตัดแล้วแต่ไม่จบ&quot; บันเทิง

ส่งกำลังใจ จันทน์จวง ดวงจันทร์ โกนผมสู้มะเร็ง ลั่น “มันดุมาก ผ่าตัดแล้วแต่ไม่จบ”

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สศช. กังวล เด็กเจนอัลฟา-เบต้า พัฒนาการต่ำกว่าเกณฑ์ ติดจอมากเกินไป

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นอังกฤษจมน้ำดับ หลังหายขาดมะเร็งระยะสุดท้าย เมื่อ 5 ปีที่แล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ถ่ายรูปร่วมกับกองทัพ โชว์รั้วตู้คอนเทนเนอร์ ที่ทมอดา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าอาวาสวัดดังนนทบุรี สึกแล้ว หลังปมฉาวมีโลก 6 ใบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 24 2 69 ดูดวง

4 ราศี แบกภาระไว้เยอะเกินไป ระวังไมเกรนและโรคกระเพาะถามหา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หาพลิกแผ่นดิน แม่หายตัวปริศนา 24 ปี ล่าสุดพบยังไม่ตาย แต่เหตุผลทำลูกๆ ใจสลาย ข่าวต่างประเทศ

หาพลิกแผ่นดิน แม่หายตัวปริศนา 24 ปี ล่าสุดพบยังไม่ตาย แต่เหตุผลทำลูกๆ ใจสลาย

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด &quot;เคิร์ต แวน ไดก์&quot; ตำนานราชานักเซิร์ฟ ถูกฆ่าโหดคาบ้านพัก โจรทำกับแฟนสาวสุดเหี้ยม ข่าวต่างประเทศ

สลด “เคิร์ต แวน ไดก์” ราชานักเซิร์ฟ ถูกฆ่าโหดคาบ้านพัก โจรทำกับแฟนสาวสุดเหี้ยม

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บอนนี่ บลู แจ้งข่าวดี หลังฟาดสถิติควงกระบอง 400 ชาย แบบไม่ป้องกัน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ดงวดนี้ 1 มี.ค. 69 ฝันเห็นพ่อที่เสียไปแล้ว วิคราะห์เลข-ทำนายฝัน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลฎีกาเมตตา คนค้ำรัวยิงลูกหนี้ดับ &quot;รอลงอาญา&quot; ชี้ถูกหยาม &quot;เสือกโง่มาค้ำเอง&quot; ข่มเหงจิตใจร้ายแรง ข่าว

ศาลฎีกาเมตตา คนค้ำรัวยิงลูกหนี้ดับ “รอลงอาญา” ชี้ถูกหยาม “เสือกโง่มาค้ำเอง” ข่มเหงจิตใจร้ายแรง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอก AV ตัวท็อป โชว์หุ่นใหม่หลังลดน้ำหนัก 15 กก. บันเทิง

นางเอก AV ตัวท็อป โชว์หุ่นใหม่หลังลดน้ำหนัก 15 กก. แฟนคลับหนุ่มๆ ส่องไฟหน้า แล้วใจชื้น J-cup ยังอยู่ครบ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

สถิติหวยลาว ขึ้นแรม 7 ค่ำเดือน 4 ชนเป๊ะ ๆ 23 ก.พ. 69 เปิดฤกษ์ดิถีเรียงหมอน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มวัย 21 บุกคฤหาสน์ ปธน.ทรัมป์ ถูกยิงดับคาที่ ช็อกประวัติ เป็นแฟนคลับเดนตาย ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มวัย 21 บุกคฤหาสน์ ปธน.ทรัมป์ ถูกยิงดับคาที่ ช็อกประวัติ เป็นแฟนคลับเดนตาย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 23 ก.พ. 69 ผลสลากพัฒนา งวดล่าสุด หวยลาว

หวยลาววันนี้ 23 ก.พ. 69 ผลสลากพัฒนา งวดล่าสุด เช็กสถิติย้อนหลังหวยออกวันจันทร์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพชรา เชาวราษฎร์ ในวัย 84 ปี หลังดึงหน้าศัลยกรรม บันเทิง

ภาพล่าสุด เพชรา เชาวราษฎร์ วัย 84 ปี ดึงหน้าชุดใหญ่ ขอสวยมั่นใจอีกครั้ง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 09:17 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 09:17 น.
54
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กองทัพสหรัฐฯ ส่งมอบยานเกราะ Stryker ให้ไทย 17 คัน ชี้เขมรไม่ทำตามกติกา

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569

อินฟลูฯ สาว วัย 27 ดับสลดคาโรงพยาบาล ขณะพักฟื้น หลังทำศัลยกรรมได้ไม่กี่วัน

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองวันนี้ 24 ก.พ. 69 ยังรออัปเดตครั้งที่ 1 จากสมาคมค้าทองคำ

ราคาทองวันนี้ 24 ก.พ. 69 ล่าสุดครั้งที่ 1 พุ่งบวก 600 รูปพรรณขายออก 76,900 บาท

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
ทภ.1 สั่งเด้ง ผู้บังคับเรือนจำ มทบ.12 สอบข้อเท็จจริงคดี &quot;พลทหารเพชรรัตน์&quot; เสียชีวิต

ทภ.1 สั่งเด้ง ผู้บังคับเรือนจำ มทบ.12 สอบข้อเท็จจริงคดี “พลทหารเพชรรัตน์” เสียชีวิต

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button