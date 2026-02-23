“เจษฎ์” เตือน กกต. ระวังคุกรอกินหัว แนะทางออกเร่งแจงพิรุธบัตรเลือกตั้งด่วน!
รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกฯ พรรครักชาติ เปิดฉากฉะคณะกรรมการการเลือกตั้งดุเดือด จี้สำแดงเหตุผลปมเปลี่ยนรูปแบบบัตรเลือกตั้งกะทันหัน เตือนดื้อแพ่งละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ระวังตะรางจะถามหา ย้ำหากยังไร้คำชี้แจงที่สิ้นสงสัย อาจพาการเลือกตั้งทั้งประเทศลงเหวกลายเป็นโมฆะ
วันนี้ (23 ก.พ.) รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก มือกฎหมายและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแห่งพรรครักชาติ ออกมาให้สัมภาษณ์วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างเผ็ดร้อน โดยระบุถึงความคลุมเครือในการบริหารจัดการเลือกตั้งที่ดูจะมีเงื่อนงำ โดยเฉพาะกรณีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของบัตรเลือกตั้งที่ส่อเค้าว่าจะกลายเป็นชนวนเหตุแห่งความวุ่นวายในภายหน้า
รศ.ดร.เจษฎ์ เปรียบเปรยการทำงานกกต.ชุดนี้ว่า มีความขยันในทางที่ผิดฝาผิดตัว มุ่งแต่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบบัตรเลือกตั้งจนประชาชนสับสน แต่กลับสอบตกอย่างไม่น่าให้อภัยในเรื่องการให้คำชี้แจงต่อสาธารณชน เดิมทีเคยสำแดงไว้อย่างชัดเจนเรื่องสีบัตร ทั้งสีเขียว สีชมพู และบัตรเหลืองประชามติ แต่มาวันนี้กลับพลิกแพลงเปลี่ยนไปเสียใหม่จนแม้แต่คำถามง่าย ๆ เรื่องระบบ QR Code หรือบาร์โค้ดบนบัตรว่า มีไว้เพื่อประสงค์สิ่งใด กกต. ก็ยังมิอาจให้คำตอบที่กระจ่างแจ้งได้
“คณะกรรมการการเลือกตั้ง ท่านก็ขยันในการปรับนู่นเปลี่ยนนี่ แต่กลับไร้คำอธิบาย ความจริงหากท่านชี้แจงเสียแต่ต้นว่าหน้าตาบัตรเป็นอย่างไร มีไว้เพื่อทำแบบไหน เรื่องก็คงไม่บานปลายเพียงนี้ วันนี้ท่านเปลี่ยนบัตรอีกครั้ง ท่านมิได้เฉลียวใจเลยหรือว่า คำอธิบายที่เคยบอกกล่าวไว้นั้นหายไปไหนเสียหมด” รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าวด้วยน้ำเสียงอันเข้มข้น
มือกฎหมายผู้นี้ยังสำทับถึงความสุ่มเสี่ยงทางข้อกฎหมายว่า หาก กกต. ยังคงบริหารงานแบบ “ปิดประตูตีแมว” ละเมิดสิทธิเสรีภาพของปวงชนโดยไร้คำตอบที่สมเหตุสมผล อาจนำไปสู่การฟ้องร้องให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น “โมฆะ” ซึ่งนั่นหมายถึงความล่มสลายของระบบการเลือกตั้งทั้งหมดที่ลงทุนลงแรงไป มิใช่เพียงแค่การเลือกตั้งซ่อมในบางจุดเท่านั้น และที่สำคัญที่สุดคือตัวกรรมการ กกต. เองอาจหนีไม่พ้นชะตากรรมที่ต้องเข้าไปชดใช้กรรมในเรือนจำ
“ไม่มีใครเขาอยากจะเอาผิดเอาโทษท่านหรอก แต่หากท่านยังดื้อแพ่งปฏิบัติหน้าที่โดยละเว้นหรือโดยมิชอบเช่นนี้ แต่ถ้าเกิดท่านทำแบบนี้ แล้วมันกลายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ คุกตารางก็จะรอท่านอยู่อีก”
ช่วงท้าย รศ.ดร.เจษฎ์ พรรครักชาติ เรียกร้องให้กกต. หรือเลขาธิการฯ เร่งออกมาชี้แจงความกระจ่างในระดับที่แม้แต่เด็กก็ต้องเข้าใจ เพื่อพาประเทศชาติออกจากปลักตมทางการเมืองที่เน่าเฟะ และยกระดับการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลเสียที ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินการณ์จนมิอาจเยียวยาได้.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- อ.เจษฎา จับโป๊ะบัตรเลือกตั้งใหม่ ไร้เลขรันนัมเบอร์บนต้นขั้ว แซวแฮกข้อมูลยากขึ้น
- เหาะเกินลงกา ศึก 2 กูรู บวรศักดิ์ ยืมหอก วิษณุ สนองคืนปมบาร์โค้ดเลือกตั้ง
- ชัยวุฒิ ท้า อนุทิน พิสูจน์ฝีมือทำคนไทยรวยจนไม่มีที่เก็บเงิน เตือนฝ่ายค้านรอบนี้เขี้ยวลากดิน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: