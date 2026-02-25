สุดสลด! เจอศพทารก ทิ้งถังขยะห้องน้ำรถทัวร์ จนท.นำร่างส่งชันสูตรหาอัตลักษณ์
พนักงานทำความสะอาดรถทัวร์ พบศพทารก เพศชาย ถูกทิ้งในถังขยะห้องน้ำ เจ้าหน้าที่นำร่างส่งชันสูตรตรวจหาอัตลักษณ์
25 ก.พ. 2569 เมื่อเวลา 07.10 น. พ.ต.ท.สมหมาย รักป้อม พนักงานสอบสวน สภ.วังทอง จ.พิษณุโลก รับแจ้งเหตุพบศพเด็กทารกถูกทิ้งไว้ในห้องน้ำรถทัวร์โดยสาร เหตุเกิดบริเวณอู่จอดรถทัวร์โดยสาร หมู่ 3 บ้านดงข่อย ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จึงประสานศูนย์บริการข้อมูลอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินหน่วยกู้ภัยบูรพา สมาคมพิษณุโลกการกุศลสงเคราะห์ (ไซทีฮุกตึ๊ง) เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยบูรพาตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พบร่างเด็กทารกเพศชายถูกทิ้งอยู่ภายในถังขยะในห้องน้ำของรถทัวร์โดยสารสายนครไทย-ด่านซ้ายเลย ตัวรถมีสีฟ้าขาว หมายเลขทะเบียน 10-1638 พิษณุโลก นายสันติ เลิศวงศ์สกุลชัย พนักงานขับรถทัวร์คันดังกล่าว ให้ข้อมูลว่าได้ขับรถรับผู้โดยสารจาก จ.เลย มุ่งหน้าปลายทาง จ.พิษณุโลก ในช่วงรอบกลางคืน
หลังจากส่งผู้โดยสารเสร็จ ได้ขับรถทัวร์เข้ามาจอดพักไว้ที่จุดจอดรถของบริษัทตามปกติ กระทั่งช่วงเช้า นางสาวดอกหลิว สมาธิ อายุ 42 ปี แฟนสาวของนายสันติ มีหน้าที่ทำความสะอาดรถทัวร์เป็นประจำทุกเช้า ได้ขึ้นไปทำความสะอาดบนรถ จนกระทั่งพบศพเด็กทารก เพศชาย ถูกทิ้งไว้ในถังขยะ
นางสาวดอกหลิว จึงรีบโทรศัพท์แจ้งเรื่องให้เจ้าของบริษัทรถทัวร์รับทราบ พร้อมประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภัยบูรพา ดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างเด็กทารกนำส่งโรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์ชันสูตรในเบื้องต้น ตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคล และชั่งน้ำหนักต่อไป
