นิวยอร์ก เข้าสอบ ตำรวจ ถูกรุมปาหิมะใส่ ต้องหามส่งโรงพยาบาล (คลิป)
นิวยอร์ก เข้าสอบ ตำรวจ ถูกประชาชนรุมปาหิมะใส่ ได้รับบาดเจ็บ ต้องหามส่งโรงพยาบาล ล่าสุดได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องฉุกเฉินแล้ว
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว AP รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าสอบสวนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นายได้รับบาดเจ็บ หลังถูกปาลูกบอลหิมะใส่ในย่านแมนฮัตตัน
โดยจากคลิปที่ได้รับการเผยแพร่แสดงให้เห็นถึงเหตุชุลมุน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบหลายนาย เดินตรวจตราอยู่บนทางเดินในสวนสาธารณะเมื่อวันจันทร์ ท่ามกลางก้อนหิมะที่ถูกปาใส่จากทุกทิศทาง โดนตัวเจ้าหน้าที่และปกคลุมร่างไปด้วยหิมะ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ตอบโต้ด้วยการผลักอย่างน้อย 2 คนล้มลงกับพื้น ขณะที่ก้อนหิมะยังคงถูกขว้างใส่อย่างต่อเนื่อง ช่วงหนึ่งมีบุคคลวิ่งเข้ามาด้านหลังเจ้าหน้าที่รายหนึ่ง ก่อนจะนำหิมะโปะใส่ศีรษะของเขา และในช่วงท้ายของคลิป เห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งยกมือขึ้นขยี้ตาของเขา
ทางการระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายถูกปาก้อนหิมะใส่ใบหน้า และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง และได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องฉุกเฉินได้ หลังมีอาการทรงตัว แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุนั้นน่าอับอายและเป็นเหตุอาชญากรรมและจะติดตามตัวผู้ก่อเหตุ และขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบบุคคลในคลิป
อย่างไรก็ตามทางนาย โซฮาน มัมดานี ผู้ว่ารัฐนิวยอร์กกล่าวว่า เขายังไม่มั่นใจว่าจะต้องมีใครได้รับโทษหรือไม่เพราะเขามองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นแค่เล่นปาหิมะกัน อย่างไรก็ตาม สมาคมวิชาชีพตำรวจสหรัฐฯ วิจารณ์ความเห็นของผู้ว่านิวยอร์ก โดยระบุว่านี่ไม่ใช่การเล่นปาหิมะ แต่เป็นการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ
