คลิปหวานฉ่ำ เปโดร ปาสคาล ควง ราฟาเอล โอลาร์รา ย้อนข่าวลือสัมพันธ์

เปิดคลิป “เปโดร ปาสคาล” ควงแขน “ราฟาเอล โอลาร์รา” เดินเล่นสวีทเวอร์ โอบเอวแนบชิดรับแดดอุ่น ที่เบเวอร์ลีย์ฮิลส์ ลอสแอนเจลิส ท่ามกลางข่าวลือความสัมพันธ์ที่แฟนๆ ลุ้นตัวโก่ง
เรียกว่าเป็นภาพที่ทำเอาแฟนคลับใจละลายไปตาม ๆ กันเลยทีเดียวค่ะ เมื่อสำนักข่าวต่างประเทศอย่าง TMZ ได้เผยแพร่ภาพข่าวสุดหวานรับวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 นักแสดงหนุ่มเจ้าเสน่ห์ เปโดร ปาสคาล (Pedro Pascal) ควงคู่มากับ ราฟาเอล โอลาร์รา (Rafael Olarra) ทั้งสองคนเดินเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขในลอสแอนเจลิสสัปดาห์นี้
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ทั้งคู่ปรากฏตัวที่เบเวอร์ลีย์ฮิลส์ สองหนุ่มเดินโอบเอวกันและกันอย่างแนบชิดตลอดทาง นอกจากนี้ เปโดร ปาสคาล ยังเอนตัวพิงและวางคางอิงซบลงบนไหล่กว้างของราฟาเอลอีกด้วย ภาพนี้ช่างดูอบอุ่นและนุ่มนวลต่อหัวใจเหลือเกินค่ะ
แหม ๆ ทั้งสองคนแจกรอยยิ้มสดใสท่ามกลางแสงแดดอุ่นของแคลิฟอร์เนีย แถมยังชวนกันมองดูท้องฟ้าและเดินเคียงข้างกันไม่ห่างเลยทีเดียว แม้ว่าช่างภาพจะเอ่ยปากถามถึงสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ แต่เปโดรและราฟาเอลก็เลือกที่จะอมยิ้มและเก็บความลับนี้ไว้ก่อน แฟน ๆ สามารถไปชมความน่ารักนี้ด้วยตาตัวเองได้ในคลิปวิดีโอต้นทางค่ะ
Pedro and Rafael kept mum on the nature of their relationship when asked by a photographer.
🎥: Backgrid pic.twitter.com/mTgpASm6ss
— TMZ (@TMZ) February 24, 2026
ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มีคนตาดีเห็นสองหนุ่มใช้เวลาด้วยกันหลายครั้ง พวกเขาเดินเล่นชิลๆ ในนิวยอร์กซิตี้ และควงกันไปชมละครเวทีเรื่อง “Wuthering Heights” ที่โรงละครท้องถิ่น
สำหรับเรื่องราวความรักที่ผ่านมา ราฟาเอลเคยคบหากับนักแสดงหนุ่ม ลุค อีแวนส์ (Luke Evans) ก่อนที่ทั้งคู่จะยืนยันการเลิกรากันในปี 2021 ส่วนทางด้าน เปโดร ปาสคาล นั้น เขาเก็บเรื่องราวหัวใจเป็นความลับมาโดยตลอด แม้ว่าเขาจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็ตาม งานนี้แฟน ๆ คงต้องส่งกำลังใจและรอลุ้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่กันต่อไปนะคะ
อ่านข่าวบันเทิงอื่น ๆ
- ย้อนเส้นทางรัก แจ็ค แฟนฉัน-ใบหม่อน กิตติยา ฝ่าคำครหา คู่รักคอนเทนต์ สู่การสร้างครอบครัวอบอุ่น
- ประวัติ ใบหม่อน อดีตภรรยา แจ็ค แฟนฉัน สาวสวยดีกรีนางเอก ปิดฉากรัก ยันไร้มือที่สาม
- อาลัย แม็กซี่ ชิลด์ รแดร็กควีน คนดังจาก Drag Race เสียชีวิตแล้ววัย 51 ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: