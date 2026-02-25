ช็อกวงการ พระเอกรุ่นใหญ่ จบชีวิตตัวเอง สุดทรมานป่วยโรคไบโพลาร์

ข่าวเศร้าฮอลลีวูด ปิดตำนาน “โรเบิร์ต คาร์ราดีน” คุณพ่อใจดีจาก Lizzie McGuire วัย 71 ปี
นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงระดับโลกิ มีการยืนยันว่า โรเบิร์ต คาร์ราดีน (Robert Carradine)นักแสดงรุ่นเก๋าที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาจากภาพยนตร์คลาสสิก Revenge of the Nerds และบทบาทคุณพ่อในซีรีส์วัยรุ่นยอดฮิต Lizzie McGuire ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย 71 ปี
ครอบครัว นำโดย คีธ คาร์ราดีน น้องชายซึ่งเป็นนักแสดงเช่นกัน ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า โรเบิร์ตตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังจากต่อสู้กับ โรคอารมณ์สองขั้ว หรือ ไบโพลาร์ (Bipolar Disorder)มานานเกือบ 2 ทศวรรษ เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้หลังจากที่ เดวิด คาร์ราดีน พี่ชายของเขาเสียชีวิตลงในปี 2009
ทางครอบครัวตั้งใจเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต โรเบิร์ต คาร์ราดีน อย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความตระหนักรู้และลดอคติ ในสังคมที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวช
“เราอยากให้คนรู้ และมันไม่ใช่เรื่องน่าอาย อาการป่วยนี้ได้พรากเขาไป แต่เราอยากเฉลิมฉลองให้กับจิตวิญญาณที่งดงามของเขา… เราจะหาความสบายนใจจากความทรงจำว่าเขามีอารมณ์ขันแค่ไหน เป็นคนมีปัญญา และเปิดรับความแตกต่างของผู้อื่นเสมอ นั่นคือตัวตนของพี่ชายผม”
ผลงานระดับตำนานและภาพจำในใจแฟนๆ
โรเบิร์ตเกิดใน “ตระกูลคาร์ราดีน” ซึ่งเป็นครอบครัวนักแสดงระดับตำนาน เขาฝากฝีมือไว้ในวงการมากมาย ยุค 70s แจ้งเกิดจากภาพยนตร์อย่าง The Cowboys (1972) และภาพยนตร์คลาสสิกของมาร์ติน สกอร์เซซี Mean Streets (1973)
ยุค 80s โด่งดังพลุแตกจากบท ลูอิส สกอลนิก (Lewis Skolnick) ในภาพยนตร์คอมเมดี้ Revenge of the Nerds(1984) ที่ทำรายได้ถล่มทลายและมีภาคต่อตามมาอีกหลายภาค
ยุค 2000s กลายเป็นภาพจำอันอบอุ่นของคนเจน Y ในบท แซม แมคไกวร์ (Sam McGuire) คุณพ่อสุดใจดีจากซีรีส์และภาพยนตร์ Lizzie McGuire ของดิสนีย์
ฮิลารี ดัฟฟ์ ผู้รับบทลูกสาวใน Lizzie McGuire เผยว่าเธอรู้สึกผูกพันและสัมผัสได้ถึงความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่จากเขาเสมอในฐานะพ่อบนหน้าจอ เจค โธมัส ผู้รับบทลูกชาย ระบุว่าโรเบิร์ตเป็นคนเท่ ตลก และเป็นเหมือนครอบครัวจริงๆ ของเขา
ด้าน เอเวอร์ คาร์ราดีน ลูกสาวแท้ๆ ของเขา โพสต์ข้อความสุดซึ้งรำลึกถึงพ่อผู้เป็นที่รัก ผู้ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและไม่เคยพลาดที่จะขับรถไปส่งเธอที่สนามบิน พร้อมทิ้งท้ายว่า “พ่อของฉันเป็นผู้มอบความรัก ไม่ใช่นักสู้… ในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ฉันคิดว่าเราควรเอาเป็นแบบอย่าง เปิดใจ และแบ่งปันความรักให้กันในวันนี้”
ย้อนตำนาน เดวิด คาร์ราดีน ดารา Kill Bill เสียชีวิตในประเทศไทย
เกร็ดเพิ่มเติม เดวิด คาร์ราดีน นักแสดงดัง เจ้าของบท “บิล” จากภาพยนตร์เรื่อง Kill Bill ของเควนติน แทแรนติโน เสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2009 ขณะมีอายุ 72 ปี พบร่างของเขาในห้องพักของโรงแรมปาร์คนายเลิศ กรุงเทพมหานคร ระหว่างที่เดินทางมาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Stretch ในประเทศไทย
พนักงานทำความสะอาดพบร่างของเขาสภาพเปลือยกายในตู้เสื้อผ้า โดยมีเชือกผูกโยงระหว่างลำคอและอวัยวะเพศ ผลการชันสูตรระบุว่าเสียชีวิตจากการ ขาดอากาศหายใจ แม้ในช่วงแรกจะมีการสันนิษฐานว่าอาจเป็นการฆ่าตัวตาย แต่ผลการสอบสวนและการชันสูตรซ้ำโดยนักพยาธิวิทยาจากสหรัฐฯ ยืนยันว่า ไม่ใช่การฆ่าตัวตายและไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมทางเพศแบบ Autoerotic Asphyxiation (การทำให้ตนเองขาดอากาศหายใจเพื่อเพิ่มความกระสันทางเพศ) ซึ่งเกิดความผิดพลาดจนทำให้เสียชีวิตโดยไม่ตั้งใจ
